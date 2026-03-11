Giriş
    Guy Ritchie'nin Henry Cavill ve Jake Gyllenhaal'lu In the Grey filminden ilk fragman

    Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ve Eiza Gonzalez'in başrollerini paylaştığı aksiyon filmi In the Grey'in ilk fragmanı yayınlandı. Film, ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyor.

    Guy Ritchie'nin yeni aksiyon filmi In the Grey'den ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Snatch ve Sherlock Holmes gibi sevilen filmlerin yönetmeni olarak tanınan Guy Ritchie, son dönemde TV tarafında dikkat çekici işlere imza atıyor (The Gentlemen, MobLand); ancak sinemadaki işleri için aynısını söylemek pek mümkün değil. Ünlü yönetmen bir süredir eski günlerini mumla aratan ucuz aksiyon filmleriyle karşımıza çıkıyor. Ancak bir dönem imza attığı Snatch ve RockNRolla gibi filmler, her şeye rağmen yeni projelerine dair de bir beklenti oluşturuyor. Nitekim yönetmenin yeni filmi In the Grey de bu yazın merak edilen filmleri arasında yer alıyor.

    Aksiyon türündeki filmin başrollerinde Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ve Eiza Gonzalez yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Rosamund Pike, Fisher Stevens, Kristofer Hivju gibi isimler eşlik ediyor.

    In the Grey, 5 Mayıs'ta Vizyona Girecek

    In the Grey, gölgelerde çalışan elit bir özel kuvvetler timine odaklanıyor. Filmde Henry Cavill ve Jake Gyllenhaal, görevleri tehlikeli bölgelere sızıp buradan birilerini ya da bir şeyleri kaçırmak olan iki ajana hayat veriyor. Bu kez acımasız bir liderden milyarlarca dolarlık bir serveti çalmaları için görevlendirilen ekip, bir soygun planı gibi başlayıp çok daha fazasına dönüşen bir maceraya atılıyor.

    Başrollerindeki üç ünlü isme rağmen büyük stüdyoların pek ilgi göstermediği In the Grey, dağıtımcı bulamadığı için epey gecikti. Ancak sonunda filmi alan Black Bear, vizyon tarihi 5 Mayıs 2026 olarak belirledi. Filmin ülkemizde de gösterime girmesi bekleniyor ama Türkiye için şimdilik bir vizyon tarihi açıklanmadı.

