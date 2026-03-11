Guy Ritchie'nin Henry Cavill ve Jake Gyllenhaal'lu In the Grey filminden ilk fragman

Aksiyon türündeki filmin başrollerinde Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ve Eiza Gonzalez yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Rosamund Pike, Fisher Stevens, Kristofer Hivju gibi isimler eşlik ediyor.
In the Grey, 5 Mayıs'ta Vizyona Girecek
In the Grey, gölgelerde çalışan elit bir özel kuvvetler timine odaklanıyor. Filmde Henry Cavill ve Jake Gyllenhaal, görevleri tehlikeli bölgelere sızıp buradan birilerini ya da bir şeyleri kaçırmak olan iki ajana hayat veriyor. Bu kez acımasız bir liderden milyarlarca dolarlık bir serveti çalmaları için görevlendirilen ekip, bir soygun planı gibi başlayıp çok daha fazasına dönüşen bir maceraya atılıyor.
Başrollerindeki üç ünlü isme rağmen büyük stüdyoların pek ilgi göstermediği In the Grey, dağıtımcı bulamadığı için epey gecikti. Ancak sonunda filmi alan Black Bear, vizyon tarihi 5 Mayıs 2026 olarak belirledi. Filmin ülkemizde de gösterime girmesi bekleniyor ama Türkiye için şimdilik bir vizyon tarihi açıklanmadı.
