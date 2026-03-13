Netflix'te izlenme rekorları kıran KPop Demon Hunters'ın devam filmi geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sinema dünyası adına 2025'in en büyük sürprizlerinden biri KPop Demon Hunters oldu. Haziran ayında Netflix'te izleyici ile buluşan animasyon türündeki film, sergilediği performansla beklentilerin çok çok üzerine çıktı. Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmine dönüşen KPop Demon Hunters, bunun üzerine iki Oscar adaylığı da alarak başarısını taçlandırdı. Ayrıca filmdeki şarkılar bugün artık milyonlarca dinlenmeye ulaşmış durumda.

Netflix, KPop Demon Hunters 2'ye Yeşil Işık Yaktı

KPop Demon Hunters böylesine başarılı olunca bir devam filmi de kaçınılmaz oldu. Bir süredir beklenen o açıklama dün geldi ve Netflix, KPop Demon Hunters 2'ye yeşil ışık yaktığını duyurdu. İlk filmi yöneten Maggie Kang ve Chris Appelhans ikilisi, devam filminin de başında olacak. Netflix, bu iki ismin sadece devam filmini hazırlamakla kalmayıp, platform için başka projelere de imza atacağını açıkladı.

KPop Demon Hunters, ünlü bir KPop grubunun yıldızları olan Rumi, Mira ve Zoe'ye odaklanıyor. Bir yandan stadyumları dolduran hayranlarının önünde konserler veren genç yıldızlar, diğer yandan özel güçlerini kullanarak şeytani güçlerle savaşıyor.

Hem tüm dünyada popüler hâle gelen KPop türüyle bağlantılı olması, hem de TikTok ve X gibi sosyal ağlarda hızla yayılması, KPop Demon Hunters'ın başarısında büyük rol oynadı ki bu başarı giderek büyüyor. Bu yüzden devam filminden de beklentiler oldukça yüksek. En azından izlenme rakamları açısından.

Netflix, KPop Demon Hunters 2'nin çıkış tarihiyle ilgili şimdilik herhangi bir detay paylaşmadı.

