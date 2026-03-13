Giriş
    Netflix'te izlenme rekorları kıran KPop Demon Hunters'ın devam filmi geliyor

    Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmine dönüşen KPop Demon Hunters, devam filmi için resmi onayı aldı. Netflix, KPop Demon Hunters 2 hakkında ilk detayları paylaştı.

    Netflix'te izlenme rekorları kıran KPop Demon Hunters'ın devam filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyası adına 2025'in en büyük sürprizlerinden biri KPop Demon Hunters oldu. Haziran ayında Netflix'te izleyici ile buluşan animasyon türündeki film, sergilediği performansla beklentilerin çok çok üzerine çıktı. Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmine dönüşen KPop Demon Hunters, bunun üzerine iki Oscar adaylığı da alarak başarısını taçlandırdı. Ayrıca filmdeki şarkılar bugün artık milyonlarca dinlenmeye ulaşmış durumda.

    Netflix, KPop Demon Hunters 2'ye Yeşil Işık Yaktı

    KPop Demon Hunters böylesine başarılı olunca bir devam filmi de kaçınılmaz oldu. Bir süredir beklenen o açıklama dün geldi ve Netflix, KPop Demon Hunters 2'ye yeşil ışık yaktığını duyurdu. İlk filmi yöneten Maggie Kang ve Chris Appelhans ikilisi, devam filminin de başında olacak. Netflix, bu iki ismin sadece devam filmini hazırlamakla kalmayıp, platform için başka projelere de imza atacağını açıkladı.

    KPop Demon Hunters, ünlü bir KPop grubunun yıldızları olan Rumi, Mira ve Zoe'ye odaklanıyor. Bir yandan stadyumları dolduran hayranlarının önünde konserler veren genç yıldızlar, diğer yandan özel güçlerini kullanarak şeytani güçlerle savaşıyor.

    Hem tüm dünyada popüler hâle gelen KPop türüyle bağlantılı olması, hem de TikTok ve X gibi sosyal ağlarda hızla yayılması, KPop Demon Hunters'ın başarısında büyük rol oynadı ki bu başarı giderek büyüyor. Bu yüzden devam filminden de beklentiler oldukça yüksek. En azından izlenme rakamları açısından.

    Netflix, KPop Demon Hunters 2'nin çıkış tarihiyle ilgili şimdilik herhangi bir detay paylaşmadı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 2 saat önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 saat önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

