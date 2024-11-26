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    NASA’nın nükleer helikopteri Dragonfly, SpaceX ile uçacak

    NASA ve SpaceX arasında bağlar giderek güçleniyor. NASA'nın nükleer enerjiyle çalışan Dragonfly helikopteri SpaceX Falcon Heavy roketiyle Satürn'ün uydusu Titan'a doğru yol alacak.
    NASA’nın nükleer helikopteri Dragonfly, SpaceX ile uçacak Tam Boyutta Gör
    NASA, Satürn'ün gizemli uydusu Titan'ın yaşam barındırma potansiyelini araştıracak olan nükleer enerjili Dragonfly helikopteri için SpaceX'in güçlü Falcon Heavy roketini seçti. 3.35 milyar dolarlık bu heyecan verici görev, Falcon Heavy'nin bir diğer yüksek profilli bilim misyonu olacak.

    6 yıllık uzun bir yolculuk

    NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Dragonfly misyonunun fırlatılması için Falcon Heavy ile sabit fiyatlı bir sözleşme yapıldı. Yaklaşık 257 milyon dolarlık bu sözleşme, fırlatma hizmetlerini ve diğer görevle ilgili maliyetleri kapsıyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Dragonfly, Temmuz 2028’de uzaya gönderilecek. Ardından, 6 yıllık bir yolculuğun ardından Titan'a ulaşacak.

    NASA’nın nükleer helikopteri Dragonfly, SpaceX ile uçacak Tam Boyutta Gör
    Titan, yalnızca boyutuyla değil, ilginç kimyasal yapısıyla da dikkat çekiyor. Bu uydu, yüzeyinde hidrokarbon denizleri ve gölleri barındırıyor ve Dünya dışında yüzeyinde kalıcı sıvı bulunan tek gök cismi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, yaşamın temel yapı taşları olan organik bileşiklere de sıkça rastlanıyor.

    Dragonfly'ın görevi nedir?

    Güneş Sistemi'nin en büyük ikinci uydusu olan Titan, bilim dünyasında büyük bir merak konusu. Güneş'ten uzak ve soğuk olmasına rağmen, hem yüzeyinde hem de altında yaşam için uygun koşullar barındırabileceği düşünülüyor. Dragonfly, bu sırları aydınlatmak ve belki de yaşamın evrende başka bir yerde nasıl filizlenebileceğine dair ipuçları sunmak için kritik bir rol oynayacak.

    NASA’nın nükleer helikopteri Dragonfly, SpaceX ile uçacak Tam Boyutta Gör
    Dragonfly, Titan'ın yüzeyinde yaklaşık 2.5 Dünya yılı boyunca çalışacak ve birden fazla bölgeye uçuş yaparak çeşitli manzaraları inceleyecek. Görevin ana hedeflerinden biri, Titan’ın yaşam barındırma potansiyelini incelemek.

    NASA yetkilileri, Dragonfly'ın bilimsel donanımlarıyla Titan'ın çevresel koşullarını değerlendireceğini, organik kimyasal süreçlerin nasıl geliştiğini araştıracağını ve yaşamın hidrokarbon veya su bazlı belirtilerini arayacağını açıkladı.

    Bu görev, yalnızca Titan’ın yüzeyini değil, aynı zamanda uydunun derinlerinde olduğu tahmin edilen yer altı okyanuslarını da keşfetmeyi amaçlıyor. Bilim insanları, bu benzersiz kimyasal ve çevresel koşulların yaşam için bir fırsat sunabileceğine inanıyor.

    SpaceX'in Falcon Heavy roketi, Dragonfly için hayati bir taşıyıcı olacak. Şu anda operasyonel olan en güçlü ikinci roket olan Falcon Heavy, geçtiğimiz yıllarda NASA’nın Psyche ve Europa Clipper misyonlarını da başarıyla fırlattı. SpaceX’in bir sonraki hedefi ise Starship megaroketiyle bu alanda liderliği ele geçirmek.

    Başka bir gök cisminde uçan ikinci araç

    NASA’nın nükleer helikopteri Dragonfly, SpaceX ile uçacak Tam Boyutta Gör
    Nükleer enerjiyle çalışan Dragonfly helikopterinin yaklaşık seyir hızı 35 km/s seviyesinde olacak. 10 km menzil sunan araç şarj başına 30 dakika uçabilecek. Helikopterin ulaşabileceği maksimum irtifa hedefi ise 4.000 m. Aracın ağırlığı ise 400 ila 450 kilogram olacak.

    Dragonfly, eğer başarılı olursa, Dünya dışındaki bir gök cisminde uçan ikinci rotorlu hava aracı olacak. Başka bir gezegende uçan ilk helikopter, NASA'nın otonom mürettebatsız elektrikli helikopteri Ingenuity'ydi. Mars’ta uçan ve artık çalışamaz halde olan Ingenuity, sadece 1.8 kilogramdı ve 72 uçuş yapmayı başarmıştı.

    Kaynakça https://www.space.com/space-exploration/missions/spacex-falcon-heavy-rocket-will-launch-nasas-epic-dragonfly-mission-to-saturns-huge-moon-titan-in-2028 https://www.nasa.gov/news-release/nasa-awards-launch-services-contract-for-dragonfly-mission/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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