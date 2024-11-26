NASA’nın nükleer helikopteri Dragonfly, SpaceX ile uçacak

- 6 yıllık uzun bir yolculuk
- Dragonfly'ın görevi nedir?
- Başka bir gök cisminde uçan ikinci araç
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6 yıllık uzun bir yolculuk
NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Dragonfly misyonunun fırlatılması için Falcon Heavy ile sabit fiyatlı bir sözleşme yapıldı. Yaklaşık 257 milyon dolarlık bu sözleşme, fırlatma hizmetlerini ve diğer görevle ilgili maliyetleri kapsıyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Dragonfly, Temmuz 2028’de uzaya gönderilecek. Ardından, 6 yıllık bir yolculuğun ardından Titan'a ulaşacak.
Dragonfly'ın görevi nedir?
Güneş Sistemi'nin en büyük ikinci uydusu olan Titan, bilim dünyasında büyük bir merak konusu. Güneş'ten uzak ve soğuk olmasına rağmen, hem yüzeyinde hem de altında yaşam için uygun koşullar barındırabileceği düşünülüyor. Dragonfly, bu sırları aydınlatmak ve belki de yaşamın evrende başka bir yerde nasıl filizlenebileceğine dair ipuçları sunmak için kritik bir rol oynayacak.
NASA yetkilileri, Dragonfly'ın bilimsel donanımlarıyla Titan'ın çevresel koşullarını değerlendireceğini, organik kimyasal süreçlerin nasıl geliştiğini araştıracağını ve yaşamın hidrokarbon veya su bazlı belirtilerini arayacağını açıkladı.
Bu görev, yalnızca Titan’ın yüzeyini değil, aynı zamanda uydunun derinlerinde olduğu tahmin edilen yer altı okyanuslarını da keşfetmeyi amaçlıyor. Bilim insanları, bu benzersiz kimyasal ve çevresel koşulların yaşam için bir fırsat sunabileceğine inanıyor.
SpaceX'in Falcon Heavy roketi, Dragonfly için hayati bir taşıyıcı olacak. Şu anda operasyonel olan en güçlü ikinci roket olan Falcon Heavy, geçtiğimiz yıllarda NASA’nın Psyche ve Europa Clipper misyonlarını da başarıyla fırlattı. SpaceX’in bir sonraki hedefi ise Starship megaroketiyle bu alanda liderliği ele geçirmek.
Başka bir gök cisminde uçan ikinci araç
Dragonfly, eğer başarılı olursa, Dünya dışındaki bir gök cisminde uçan ikinci rotorlu hava aracı olacak. Başka bir gezegende uçan ilk helikopter, NASA'nın otonom mürettebatsız elektrikli helikopteri Ingenuity'ydi. Mars’ta uçan ve artık çalışamaz halde olan Ingenuity, sadece 1.8 kilogramdı ve 72 uçuş yapmayı başarmıştı.Kaynakça https://www.space.com/space-exploration/missions/spacex-falcon-heavy-rocket-will-launch-nasas-epic-dragonfly-mission-to-saturns-huge-moon-titan-in-2028 https://www.nasa.gov/news-release/nasa-awards-launch-services-contract-for-dragonfly-mission/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.