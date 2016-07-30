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İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS

Kepler uzay aracıyla binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri hedef alan NASA, yakında fırlatacağı Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) isimli uydusuyla da yakınlardaki gezegenleri avlayacak
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Dünya benzeri gezegenleri avlayacak olan yeni uydusu 1-2 yıl içerisinde fırlatılıyor. Transiting Exoplanet Survey Satellite(TESS) isimli uydu, binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri avlayan Kepler uzay aracından farklı olarak Güneş Sistemine daha yakın konumlardaki gezegenleri hedef alacak.

Nasıl çalışacak?

Güneş Sistemi dışındaki gezegenler araştırılırken genellikle bu gezegenlerin yıldızları incelenir. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerlerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engellerler. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. NASA'nın 2017-2018 gibi fırlatacağı TESS uydusu da işte tam olarak bu teknikten yararlanarak çalışacak.

Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştirecek olan TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceleyecek. Uydu aynı zamanda bu yıldızlardan ulaşan görülebilir ışıkları her iki dakikada bir tekrar ölçecek.

Sadece iki yılda 200.000 gezegen gözlemleyecek

NASA araştırmacıları TESS'in sadece iki yıl içerisinde 200.000 farklı gezegen gözlemleyeceğini ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedeceğini tahmin ediyor. Güneş Sistemi dışındaki yaşanılabilir gezegenlerin keşfinde TESS'in inanılmaz değerli işler başaracağını düşünen araştırmacılar özellikle de bizlere yakın konumlardaki cüce yıldızların bu anlamda çok büyük potansiyel taşıdığını da ayrıca ekliyorlar.

SpaceX'in Falcon 9 roketiyle beraber fırlatılacak olan uydu Aralık 2017 veya 2018'in başları gibi yörüngesine yerleşecek. Yeryüzü'nden ortalama 240 bin kilometre uzaklıkta işlev görecek olan TESS Dünya etrafındaki tam bir turunu 13.7 günde tamamlayacak.
 

http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasas-tess-the-next-exoplanet-explorer Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Şu gezegenden pılımı pırtımı toplayıp gidesim var uzaklara, çok uzaklara...
Şöyle Goldilocks bölgesinin kenarında, kışları ılıman yazları sıcak, kütlecekimi de aşırı olmasın, süpermario gibi sıçrayabileyim. Bi de fazla radyasyon almasın...
Şu gezegenden pılımı pırtımı toplayıp gidesim var uzaklara, çok uzaklara...Şöyle Goldilocks bölgesinin kenarında, kışları ılıman yazları sıcak, kütlecekimi ...
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KaleyDeskop 3 yıl
namek gezegeni bulunursa direk yolcuyum
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Sanat Günesi 3 yıl
bilimi çok severim, fakat bu tür araştırmalarda amaç ''uzay madenciliği'', gezegen bulma, uzay keşfide bunun yan etkisi sadece diye düşünüyorum.
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Prequel 3 yıl Sanat Günesi
tersol

bilimi çok severim, fakat bu tür araştırmalarda amaç ''uzay madenciliği'', gezegen bulma, uzay keşfide bunun yan etkisi sadece diye düşünüyorum.

Bilim sevgin DH'de bilim haberleri okumaktan fazla olsa bu araçla uzay madenciliğinin hiçbir alakası olmadığını anlardın. Hatta haberi okursan burada bile yazılmış ama tabii ne kastettiğini anlayabilmek lazım. Bu alet sadece bir tür teleskop, teleskop da bildiğiniz tür bir teleskop değil, haberde geçtiği gibi gezegen keşfetmek için özel olarak tasarlanmış bir teleskop, çok hassas değerlerden bilgi toplayabiliyor.

En yakını 4 ışık yılından başlayan gezegenlerde kimse maden aramaz dibimizde milyonlarca göktaşı varken.

Son birkaç yıla kadar uzay madenciliği diye bir şey yoktu bile. Uzay madenciliği deyip bilimi açıktan veya gizlice küçültmek hadsizlik, yersizlik ve bilgisizliktir. Ha tabii etkisi yok değil, ama son birkaç yıla kadar uzay madenciliği bilimi değil bilim uzay madenciliğini tetiklemiştir! Ama tabii kalk da her şeyi çıkar için yapan ülkemiz insanına anlat buna! Gavur insanlık için niye uğraşsın ki, mutlaka bir çıkar olmalı(!)

Son birkaç yıl ve bundan sonrasında uzay madenciliğinin bilime etkisi oldu ve olacak elbette. Ama NASA, ESA vb. gibi kuruluşların amacı bu olamaz, olmaz. Merak etmeyin daima bilim için ve salt bilim için uğraşan ve bu insanlara fon veren insanlar olacak. Belki uzay madencilerinden az belki çok bu ayrı bir tartışma konusu. Uzay madenciliği de belki bir süre karlı bir iş olabilir ama riskleri yanısıra biri bir şey çıkarıp yavaştan dünyaya satarken başkası bundan rahatsız olup o maddeyi kendisi çıkarıp bu tekeli kırarak işlerin bozulmasını ve bunu yapanların sayısının artmasıyla belirli maddelerde bolluk, karların azalması, dengelenme durumları yaşanabilir. Bunun etkisi ne olur? Ticarete döner iş ve elde edilen maddelerden faydalanmaya bakar dünya. Ne bileyim belli bir maddenin eksikliğinden belli gelişmiş cihazları yapamıyorsak artık o maddelerin tedariğiyle bunlar mümkün hale gelebilir ve küresel anlamda bir ilerleme sağlanabilir. Hatta belki de bilimde bile bu maddeler ile yeni olasılıklar oluşur, yeni projeler yapılır. Uzayı sadece madencilikten ibaret görmek vizyonsuzluk olur, uzay bir defa açıldığınızda bir sürü olasılığı dünya insanlarına sunacak büyüük bir çevre.
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Şu gezegenden pılımı pırtımı toplayıp gidesim var uzaklara, çok uzaklara...
Şöyle Goldilocks bölgesinin kenarında, kışları ılıman yazları sıcak, kütlecekimi de aşırı olmasın, süpermario gibi sıçrayabileyim. Bi de fazla radyasyon almasın...
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arel.gr 3 yıl
var olan uzay keşif araçları emekli olurken yenileri deviralıyor.
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Turkish Rider 3 yıl tahir40
tahir40

Şu gezegenden pılımı pırtımı toplayıp gidesim var uzaklara, çok uzaklara...
Şöyle Goldilocks bölgesinin kenarında, kışları ılıman yazları sıcak, kütlecekimi de aşırı olmasın, süpermario gibi sıçrayabileyim. Bi de fazla radyasyon almasın...

Oldu güney cephede olsun mu ?


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