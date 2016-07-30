İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS

NASA'nın Dünya benzeri gezegenleri avlayacak olan yeni uydusu 1-2 yıl içerisinde fırlatılıyor. Transiting Exoplanet Survey Satellite(TESS) isimli uydu, binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri avlayan Kepler uzay aracından farklı olarak Güneş Sistemine daha yakın konumlardaki gezegenleri hedef alacak.

Nasıl çalışacak? Güneş Sistemi dışındaki gezegenler araştırılırken genellikle bu gezegenlerin yıldızları incelenir. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerlerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engellerler. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. NASA'nın 2017-2018 gibi fırlatacağı TESS uydusu da işte tam olarak bu teknikten yararlanarak çalışacak.



Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştirecek olan TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceleyecek. Uydu aynı zamanda bu yıldızlardan ulaşan görülebilir ışıkları her iki dakikada bir tekrar ölçecek.

Sadece iki yılda 200.000 gezegen gözlemleyecek NASA araştırmacıları TESS'in sadece iki yıl içerisinde 200.000 farklı gezegen gözlemleyeceğini ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedeceğini tahmin ediyor. Güneş Sistemi dışındaki yaşanılabilir gezegenlerin keşfinde TESS'in inanılmaz değerli işler başaracağını düşünen araştırmacılar özellikle de bizlere yakın konumlardaki cüce yıldızların bu anlamda çok büyük potansiyel taşıdığını da ayrıca ekliyorlar.



SpaceX'in Falcon 9 roketiyle beraber fırlatılacak olan uydu Aralık 2017 veya 2018'in başları gibi yörüngesine yerleşecek. Yeryüzü'nden ortalama 240 bin kilometre uzaklıkta işlev görecek olan TESS Dünya etrafındaki tam bir turunu 13.7 günde tamamlayacak.



http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasas-tess-the-next-exoplanet-explorer