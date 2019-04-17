İşte TESS Uzay Teleskobu'nun keşfettiği yeni gezegen

NASA'nın geçtiğimiz yıl yörüngeye fırlattığı yeni nesil gezegen avcısı TESS, araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dev teleskop şimdi de ilk Dünya benzeri boyutlara sahip ötegezegenini keşfetti. NASA, yeni keşfin TESS için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtiyor.
NASA tarafından yapılan açıklamalara göre yeni gezegen Dünya'dan yaklaşık 53 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yani uzay şartlarına göre oldukça yakın bir konum denilebilir. HD 21749c ismi verilen gezegenin çapı Dünya'nın çapının %89'u oranında bir uzunluğa sahip.
NASA'lı araştırmacılar HD 21749c'nin yıldızına çok yakın bir konumda bulunduğunu ve dolayısıyla yaşama elverişli şartlara sahip olamayacağını belirtmiş. Buna göre gezegenin yıldızı etrafındaki bir tam dönüşü sadece sekiz günde tamamlanıyor. Yüzey sıcaklığı ise 430 santigrad derece seviyesine kadar ulaşabiliyor.
HD 21749c'nin yörüngesinde bulunduğu yıldız HD 21749, Güneş'in yaklaşık %70'i oranında bir kütleye sahip. Dünya'ya görece yakın bir konumda bulunduğu için NASA, HD 21749 üzerinde daha çok çalışma yapmak istiyor. Yıldızın etrafında şu anda bilinen iki farklı gezegen var. Diğer gezegen olan HD 21749b, Dünya'nın 23 katı kütleye ve 2,7 katı genişliğe sahip. NASA, HD 21749b'nin gaz gezegeni olduğunu tahmin ediyor.
HD 21749b ve HD 21749c ile ilgili The Astrophysical Journal'da yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
Nisan 2018'de yörüngeye gönderilen TESS Uzay Teleskobu, temmuz ayı itibarıyla gezegen avlamaya başlamıştı. NASA'nın kullandığı ifadelere göre teleskop şu ana kadar toplam 10 onaylanmış gezegen keşfi yapmış. Bunun haricinde onaylanmayı bekleyen epey bir gezegen de var.
Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler araştırılırken genellikle bu gezegenlerin yıldızları incelenir. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına olan uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor. NASA'nın 25 Temmuz'da gezegen avına başlayan TESS uydusu da işte tam olarak bu teknikten yararlanarak çalışıyor.
Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştiren TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceliyor. NASA araştırmacılarının ifadelerine göre dev teleskop sadece iki yıl içerisinde tam 200.000 farklı yıldızı inceleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek.
Uzay ajansının bir önceki gezegen avcısı olan Kepler toplamda 2662 ötegezegen keşfetmişti. Bu rakam şu anda bilinen ötegezegen sayısının yaklaşık %70'ine karşılık geliyor. Yani Kepler'in tek başına ötegezegen keşif tarihini değiştirdiği söylenebilir. Ancak NASA, TESS'in bu konuda bir adım ileriye gideceğini ve toplam ötegezegen keşfi konusunda Kepler'i dahi geride bırakacağını tahmin ediyor.
NASA tarafından yapılan açıklamalara göre yeni gezegen Dünya'dan yaklaşık 53 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yani uzay şartlarına göre oldukça yakın bir konum denilebilir. HD 21749c ismi verilen gezegenin çapı Dünya'nın çapının %89'u oranında bir uzunluğa sahip.
NASA'lı araştırmacılar HD 21749c'nin yıldızına çok yakın bir konumda bulunduğunu ve dolayısıyla yaşama elverişli şartlara sahip olamayacağını belirtmiş. Buna göre gezegenin yıldızı etrafındaki bir tam dönüşü sadece sekiz günde tamamlanıyor. Yüzey sıcaklığı ise 430 santigrad derece seviyesine kadar ulaşabiliyor.
HD 21749c'nin yörüngesinde bulunduğu yıldız HD 21749, Güneş'in yaklaşık %70'i oranında bir kütleye sahip. Dünya'ya görece yakın bir konumda bulunduğu için NASA, HD 21749 üzerinde daha çok çalışma yapmak istiyor. Yıldızın etrafında şu anda bilinen iki farklı gezegen var. Diğer gezegen olan HD 21749b, Dünya'nın 23 katı kütleye ve 2,7 katı genişliğe sahip. NASA, HD 21749b'nin gaz gezegeni olduğunu tahmin ediyor.
HD 21749b ve HD 21749c ile ilgili The Astrophysical Journal'da yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
Nisan 2018'de yörüngeye gönderilen TESS Uzay Teleskobu, temmuz ayı itibarıyla gezegen avlamaya başlamıştı. NASA'nın kullandığı ifadelere göre teleskop şu ana kadar toplam 10 onaylanmış gezegen keşfi yapmış. Bunun haricinde onaylanmayı bekleyen epey bir gezegen de var.
Nasıl çalışıyor?
Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler araştırılırken genellikle bu gezegenlerin yıldızları incelenir. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına olan uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor. NASA'nın 25 Temmuz'da gezegen avına başlayan TESS uydusu da işte tam olarak bu teknikten yararlanarak çalışıyor.
Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştiren TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceliyor. NASA araştırmacılarının ifadelerine göre dev teleskop sadece iki yıl içerisinde tam 200.000 farklı yıldızı inceleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek.
Uzay ajansının bir önceki gezegen avcısı olan Kepler toplamda 2662 ötegezegen keşfetmişti. Bu rakam şu anda bilinen ötegezegen sayısının yaklaşık %70'ine karşılık geliyor. Yani Kepler'in tek başına ötegezegen keşif tarihini değiştirdiği söylenebilir. Ancak NASA, TESS'in bu konuda bir adım ileriye gideceğini ve toplam ötegezegen keşfi konusunda Kepler'i dahi geride bırakacağını tahmin ediyor.
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-s-tess-discovers-its-first-earth-size-planet Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyse yaa bana ne.
Kisaca bu teknolojiler ortaya ciktiginda pekcok sektordeki sirketler ya iflas edecek ya da mali olarak cok zor durume dusecekler. Zira bir yolcu ucagina milyonlarca dolar/euro odeme, benzine tonla para akitma donemi artik bitmis olacak.
Ancak son yillarda bu durum degismeye basladi. Bu projeler icinde yeralan pekcok kisi one cikarak bildiklerini aciklamaya basladi. Cok yakinda da bu teknolojilerin en azindan bir kismi Dunya kamuoyuna aciklanacak. Mesela Trump'in Uzay Kuvvetlerini ani bir kararla kurmasinin ardindaki gerceklerden biri de bu.
Eger bu konulari detayli arastirmak istersen Lockheed Martin yapimi TR-3B'yi arastirmani oneririm:
youtube.com/...
patents.google.com/...