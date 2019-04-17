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1 ay

AMD yeni entegre APU çözümünü duyurdu

1 ay

Google Play Store'da artık aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek

1 ay

Twitter "yanıt gizleme" özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını açıkladı

1 ay

Microsoft Xbox One S All-Digital Edition: Blu-ray sürücüsüz 249 dolarlık konsol ve üç oyun

1 ay

Bor ile elektrikli otomobillerin menzili artacak

1 ay

Microsoft'tan ikisi bir arada paket: Xbox Game Pass Ultimate

1 ay

Yeni küçük ve ‘ucuz’ iPhone modeli 2020’de tanıtılabilir

1 ay

Google Haritalar yakında metroların ne kadar kalabalık olduğunu gösterecek

1 ay

Meizu 16S’in video sızıntısı fiyatını ortaya çıkarmış olabilir

1 ay

Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı

1 ay

'Türkiye'de Yılın Otomobili 2019' ödülünü kazanan belli oldu

1 ay

Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı

1 ay

İsveç, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden yol inşa edecek

1 ay

Facebook, İngiltere ve Fransa'da Messenger üzerinden para transferini sonlandıracak

1 ay

Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik

1 ay

Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü

1 ay

MacOS 10.15 güncellemesi, iPad'i harici ekran olarak kullanmaya izin verebilir

1 ay

Amazon, İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat yapıyor

1 ay

Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor!

1 ay

Araştırmacılar beyin ve bağırsak kök hücreleri arasında yeni bir bağlantı keşfetti

1 ay

GÖRÜNTÜLENEN İşte TESS Uzay Teleskobu'nun keşfettiği yeni gezegen

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AMD’nin Zen 3’te kullanacağı litografi sızdı, %10 enerji verimli olacak

1 ay

32 megapiksel ön kameralı Redmi Y3 için geri sayım başladı

1 ay

Tüm sektörlerde %100 yenilenebilir enerji kullanımı mümkün olabilir

1 ay

Westworld’ün yeni sezonunu bekleyenlere kötü haber

1 ay

Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara geliyor

1 ay

Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri Pixel telefonlar için başladı

1 ay

Hücre moleküllerinin tespitini kolaylaştıran ışıma yöntemi geliştirildi

1 ay

Xiaomi, 23 Nisan'da yeni LED TV'lerini tanıtacak

1 ay

Google, DeepMind Health yapay zekasını inceleyen kurulu dağıtıyor

1 ay

Avrupa Parlamentosu, yeni araçlarda güvenlik teknolojilerini zorunlu kılan düzenlemeyi onayladı

1 ay

Capcom kendi retro konsolunu duyurdu: Home Arcade

1 ay

Game of Thrones'un final sezonu izleyici rekorları kırarak başladı

1 ay

Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor!

1 ay

2si1 | Fotoğraf çekildi de ne oldu? Kara delik!

1 ay

Yeni Razer Core X Chroma, RGB ışıklandırma ve Gigabit Ethernet ile geliyor

1 ay

Orta Doğu ve Afrika bölgesinde internet kullanıcı sayısı yüzde 41 artacak

1 ay

Facebook Messenger karanlık mod kullanıma sunuldu

1 ay

Renault, Çin'de yeni elektrikli crossover'ını tanıttı: Renault City K-ZE

1 ay

Bilim insanları okyanustaki yağları yiyen bakteri keşfetti

1 ay

Çin, 2040 yılına kadar füzyon enerjisi üretme peşinde

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