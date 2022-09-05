Android 12L güncellemesi alacak Samsung katlanan telefonlar açıklandı

Samsung, One UI 4.1.1 güncellemesini vereceği katlanan telefon modellerini açıkladı. İşte Android 12L güncellemesi alacak Samsung katlanabilir telefonlar

Samsung Galaxy S21 Android 13 beta güncellemesi aldı 5 gün önce eklendi

Android 12L güncellemesi alacak Samsung katlanan telefonlar

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Samsung, Android 12L güncellemesini en yeni katlanabilir ekranlı telefonlar Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4 dışında modellere de sunmayı planlıyor. Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 güncellemesi, bugünden itibaren Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 modellerine dağıtılmaya başlanacak. Samsung, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip ve ilk Galaxy Fold için de Android 12L güncellemesini vermeyi planlıyor. Ancak, yeni özellikler bu modellere biraz geç gelecek.

Android 12L ile eski Samsung katlanan telefonlara gelecek özellikler

Yeni üretkenlik ve kamera özellikleri

Uygulamalara daha hızlı erişim

Uygulamalar arasında daha hızlı geçiş

Çoklu görev için sürükle-bırak desteği, yeni hareketler

Görev çubuğuna uygulama çiftleri veya grupları ekleme

Kapak ekranından kamerayı kontrol etme

Fotoğraf çekiminden önce ana ve kapak ekranında önizleme (Dual Preview)

Hızlı çekim modu güncellendi

Kapak ekranı için yeni işlevler ve hızlı ayar seçenekleri

Kullanıcıların uygulamalara daha hızlı erişmelerini ve uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapmalarını sağlayan yeni görev çubuğu gibi özellikler eklenecek. Ayrıca yeni çoklu görev hareketleri gelecek. Önceki nesil Flip telefon kullanıcıları hızlı çekim modunda fotoğrafların önizlemesini görebilecek. Kapak ekranı artık daha işlevsel olacak. Kullanıcılar, küçük ekran üzerinden doğrudan arama yapabilecek, aramalara geri dönebilecek, mesajları yanıtlayabilecek ve hızlı ayarlara erişebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

İşte Android 12L güncellemesi alacak Samsung katlanan telefonlar