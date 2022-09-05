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    Android 12L güncellemesi alacak Samsung katlanan telefonlar açıklandı

    Samsung, Android 12L tabanlı OneUI 4.1.1 güncellemesini vereceği katlanan telefon modellerini açıkladı. Güncelleme, bugünden itibaren kademeli olarak sunulacak. 
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    Samsung Android 12L

    Samsung, One UI 4.1.1 güncellemesini vereceği katlanan telefon modellerini açıkladı. İşte Android 12L güncellemesi alacak Samsung katlanabilir telefonlar

    Android 12L güncellemesi alacak Samsung katlanan telefonlar

    • Samsung Galaxy Z Fold4
    • Samsung Galaxy Z Flip4
    • Samsung Galaxy Z Fold3
    • Samsung Galaxy Z Flip3
    • Samsung Galaxy Z Fold2
    • Samsung Galaxy Z Flip
    • Samsung Galaxy Fold

    Samsung, Android 12L güncellemesini en yeni katlanabilir ekranlı telefonlar Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4 dışında modellere de sunmayı planlıyor. Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 güncellemesi, bugünden itibaren Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 modellerine dağıtılmaya başlanacak. Samsung, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip ve ilk Galaxy Fold için de Android 12L güncellemesini vermeyi planlıyor. Ancak, yeni özellikler bu modellere biraz geç gelecek.

    Android 12L ile eski Samsung katlanan telefonlara gelecek özellikler

    • Yeni üretkenlik ve kamera özellikleri
    • Uygulamalara daha hızlı erişim
    • Uygulamalar arasında daha hızlı geçiş
    • Çoklu görev için sürükle-bırak desteği, yeni hareketler
    • Görev çubuğuna uygulama çiftleri veya grupları ekleme
    • Kapak ekranından kamerayı kontrol etme
    • Fotoğraf çekiminden önce ana ve kapak ekranında önizleme (Dual Preview)
    • Hızlı çekim modu güncellendi
    • Kapak ekranı için yeni işlevler ve hızlı ayar seçenekleri

    Kullanıcıların uygulamalara daha hızlı erişmelerini ve uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapmalarını sağlayan yeni görev çubuğu gibi özellikler eklenecek. Ayrıca yeni çoklu görev hareketleri gelecek. Önceki nesil Flip telefon kullanıcıları hızlı çekim modunda fotoğrafların önizlemesini görebilecek. Kapak ekranı artık daha işlevsel olacak. Kullanıcılar, küçük ekran üzerinden doğrudan arama yapabilecek, aramalara geri dönebilecek, mesajları yanıtlayabilecek ve hızlı ayarlara erişebilecek.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 18 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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