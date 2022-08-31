Samsung Galaxy S21 serisi için Android 13 beta güncellemesi yayınlandı

Samsung, geçtiğimiz haftalarda One UI 5.0 beta güncellemesini Galaxy S22 modeline sunmuştu. Şimdi de, Galaxy S21 serisi için Android 13 beta güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Galaxy S22 serisi Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi başladı 3 hf. önce eklendi

Samsung, birkaç hafta önce Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta güncellemesini sunmuştu. OneUI 5.0 beta programı, ilk olarak Güney Kore’deki Galaxy S22 kullanıcılarına açıldı. Şirket şimdi, Galaxy S21 serisi için ilk büyük yazılım güncellemesini Güney Kore ve İngiltere’deki kullanıcılara sundu. Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra için yayınlanan Android 13 temelli OneUI 5.0 beta güncellemesi, G99xBXXU5ZVHE sürüm numarasını taşıyor ve yaklaşık 2GB boyutunda.

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One UI 5.0 beta programına kaydolmak gerekiyor

Kullanıcıların güncellemeyi yükleyebilmeleri için öncelikle Samsung Members uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Samsung hesaplarıyla giriş yaptıktan sonra, Galaxy S21 One UI 5.0 beta programına cihazlarını kaydettirmeleri gerekiyor. One UI 5.0 beta programına kaydolunduktan sonra Android 13 güncellemesi gözüküyor. Güncellemenin yalnızca SIM kilitsiz modellere sunulduğunu da belirtelim.

Android 13 beta (One UI 5.0) güncellemesi ile gelen yenilikler

Android 13 beta güncellemesi, kilit ekranı duvar kağıtlarını düzenleme, tüm kişiler için ayrı arama arka planları, fotoğraftaki yazıları çıkarma, Samsung klavye için boşluk çubuğu satırını özelleştirme gibi Galaxy S21’e bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Kamera uygulaması da iyileştirildi; tek parmakla yakınlaştırma, fotoğraf moduna dönme, yemek modunda telefoto kamerayı kullanma daha kolay hale getirildi. Filtre ve hikayelerde de iyileştirmeler sağlandı. Emojileri sevenler için, yeni emojiler, AR emojiler, kaomoji geliyor.

Renk paleti için daha fazla seçenek

Widgetları birleştirme

Her kişi için ayrı arama arka planları

Her uygulama için bildirimleri ayarlama

Her uygulama için ayrı dil seçimi

Kilit ekranı duvar kağıtlarını düzenleme

Samsung klavyede boşluk tuşunu özelleştirme

Gelişmiş ses ve titreşim ayarları

Fotoğraftan yazıları çıkarma

Bildirimler ve hızı ayar menüsü görünümünde ufak değişiklikler

Samsung DeX arayüz iyileştirmesi

Dosyalarım uygulamasında gelişmiş arama

Daha fazla emoji, AR emojiler, kaomoji

Maske ve Sahne modunda herhangi bir resmi emoji arka planı olarak ekleme

GIF'leri düzenleme

Herhangi bir resmiden sticker yapma

Kamera uygulamasında geliştirme

Performans iyileştirme

"Samsung telefonum Android 13 güncellemesini alacak mı?" diye merak ediyorsanız, One UI 5.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesine ulaşabileceğiniz şu haberimize göz atabilirsiniz:

Samsung telefonlar için One UI 5.0'ın çıkış tarihi sızdırıldı 3 gün önce eklendi

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Samsung Galaxy S21 Android 13 beta güncellemesi aldı