Samsung Galaxy S21 serisi için Android 13 beta güncellemesi yayınlandı

- One UI 5.0 beta programına kaydolmak gerekiyor
- Android 13 beta (One UI 5.0) güncellemesi ile gelen yenilikler
- Yorumlar
Samsung, geçtiğimiz haftalarda One UI 5.0 beta güncellemesini Galaxy S22 modeline sunmuştu. Şimdi de, Galaxy S21 serisi için Android 13 beta güncellemesi dağıtılmaya başlandı.
Samsung, birkaç hafta önce Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta güncellemesini sunmuştu. OneUI 5.0 beta programı, ilk olarak Güney Kore’deki Galaxy S22 kullanıcılarına açıldı. Şirket şimdi, Galaxy S21 serisi için ilk büyük yazılım güncellemesini Güney Kore ve İngiltere’deki kullanıcılara sundu. Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra için yayınlanan Android 13 temelli OneUI 5.0 beta güncellemesi, G99xBXXU5ZVHE sürüm numarasını taşıyor ve yaklaşık 2GB boyutunda.
One UI 5.0 beta programına kaydolmak gerekiyor
Kullanıcıların güncellemeyi yükleyebilmeleri için öncelikle Samsung Members uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Samsung hesaplarıyla giriş yaptıktan sonra, Galaxy S21 One UI 5.0 beta programına cihazlarını kaydettirmeleri gerekiyor. One UI 5.0 beta programına kaydolunduktan sonra Android 13 güncellemesi gözüküyor. Güncellemenin yalnızca SIM kilitsiz modellere sunulduğunu da belirtelim.
Android 13 beta (One UI 5.0) güncellemesi ile gelen yenilikler
Android 13 beta güncellemesi, kilit ekranı duvar kağıtlarını düzenleme, tüm kişiler için ayrı arama arka planları, fotoğraftaki yazıları çıkarma, Samsung klavye için boşluk çubuğu satırını özelleştirme gibi Galaxy S21’e bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Kamera uygulaması da iyileştirildi; tek parmakla yakınlaştırma, fotoğraf moduna dönme, yemek modunda telefoto kamerayı kullanma daha kolay hale getirildi. Filtre ve hikayelerde de iyileştirmeler sağlandı. Emojileri sevenler için, yeni emojiler, AR emojiler, kaomoji geliyor.
- Renk paleti için daha fazla seçenek
- Widgetları birleştirme
- Her kişi için ayrı arama arka planları
- Her uygulama için bildirimleri ayarlama
- Her uygulama için ayrı dil seçimi
- Kilit ekranı duvar kağıtlarını düzenleme
- Samsung klavyede boşluk tuşunu özelleştirme
- Gelişmiş ses ve titreşim ayarları
- Fotoğraftan yazıları çıkarma
- Bildirimler ve hızı ayar menüsü görünümünde ufak değişiklikler
- Samsung DeX arayüz iyileştirmesi
- Dosyalarım uygulamasında gelişmiş arama
- Daha fazla emoji, AR emojiler, kaomoji
- Maske ve Sahne modunda herhangi bir resmi emoji arka planı olarak ekleme
- GIF'leri düzenleme
- Herhangi bir resmiden sticker yapma
- Kamera uygulamasında geliştirme
- Performans iyileştirme
"Samsung telefonum Android 13 güncellemesini alacak mı?" diye merak ediyorsanız, One UI 5.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesine ulaşabileceğiniz şu haberimize göz atabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: