İşte dünyanın en büyük kişisel işlemci koleksiyonu

Pek çok donanım tutkunu, sahip olduğu donanımları saklamayı, hatta durumu el verdiği ölçüde kendi kişisel koleksiyonunu yapmayı sever. Ancak Rusyalı bir teknoloji meraklısı "koleksiyon" tutkusunu bir adım ileri taşıyarak dünyanın en büyük işlemci koleksiyonuna imza attı.

Binden fazla işlemci modelinin yer aldık koleksiyonda Intel, AMD ve VIA gibi x86 işlemci üreticilerinin yanı sıra yarıiletken üretiminde söz sahibi olan firmaların farklı işlemci tasarımları da yer alıyor. Kimisi sektöre yeni bir boyut getirmiş, kimisi alanında çığır açmış, eski ve yeni çok sayıda işlemcinin yer aldığı kolekisyonun bir kısmı şöyle;

Editörün Notu: Liste çok uzun olduğu için sadece Intel ve AMD'ye yer verdik. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Intel

4004

P4004, 5136W, PHILIPPINES, PDIP-16.

8085

D8085AH, PHILIPPINES, 1982, CDIP-40.

P8085AH, MALAYSIA, 1985, PDIP-40.

P8085AH-2, MALAYSIA, 1976, PDIP-40.

8086

D8086-1, MALAY, 1978, CDIP-40.

D8086-2, MALAYSIA, 1978-1979, CDIP-40.

8087

D8087, MALAY, CET 19, 1980-1984, CDIP-40.

C8087, MALAYSIA, ADN, 1980-1984, (Gold Cap), CDIP-40.

D8087-2, MALAY, QEO 939, 1980, CDIP-40.

C8087-2, MALAY, CEP 17, 1980-1984, (Gold Cap), CDIP-40.

C8087-6, USA, S40302, 1980-1981, (Gold Cap), CDIP-40.

8088

P8088, PHILIPPINES, 1978-1981, PDIP-40.

80186

R80186, MALAY, 1978-1982, (white print), CLCC-68.

N80C186XL12, MALAY, 1978-1982, PLCC-68.

80188

N80188, MALAY, 1978-1982, PLCC-68.

80286

CG80286-6 B-2, MALAYSIA, S54012, 1983, CPGA-68.

CG80286-8, MALAY, S54103, 1986, CPGA-68.

R80286-8, MALAY, 1980?1982, CLCC-68.

R80286-10, MALAY, 1980?1982, CLCC-68.

N80286-10, MALAY, E66, 1982?1985, PLCC-68.

N80286-12, MALAY, B49, 1982?1985, PLCC-68.

80287

C80287-3, MALAY, 1985, (Gold Cap), CDIP-40.

C80287XL, MALAY, 1980-1986, (Gold Cap), CDIP-40.

C80287XL, i287XL, intel logo, MALAY, 1980-1986, (Gold Cap), CDIP-40.

D80287-6, MALAY, 1990, CDIP-40.

D80287-8, MALAY, AEA, 1983-1984, CDIP-40.

D80287-10, MALAY, QEM 008, 1980-1982, CDIP-40.

D80287-10, MALAY, QEM 005, 1980-1982, (white print), CDIP-40.

80386

A80386-16, MALAY, S40344, L8150556, Sigma Sigma, 1985-1986, CPGA-132.

A80386DX-20, MALAY, L8410472, Sigma Sigma, 1985-1986, CPGA-132.

A80386DX-20 IV, MALAY, SX217, Sigma Sigma, 1985, CPGA-132.

A80386DX-20 IV, MALAY, SX217, 1985, CPGA-132.

A80386DX-25 IV, MALAY, SX218, 1985, CPGA-132.

A80386DX-33 IV, MALAY, SX211, Sigma Sigma, 1985, CPGA-132.

A80386DX-33 IV, KOREA, SX366, 1985, CPGA-132.

A80386DX-33 IV, MALAY, SX544, 1985?1987, CPGA-132.

NG80386SX-16, SX711, 1985?1987, PQFP-100.

NG80386SX-20, 1985?1987, PQFP-100.

NG80386SX-20, SX317, 1985?1987, PQFP-100.

NG80386SX-20, C STEP, 1985?1987, PQFP-100.

NG80386SX-33, SX702, 1985?1987, PQFP-100.

KD80386SX40, MALAY, SA, 1985-1991, PQFP-100.

NG80386DX-33, SX692, 1985-1987, PQFP-132.

80387

N80387SX (16-25MHZ), A4, 1986, PLCC-68.

N80387SX?20, A4, SZ369, 1986, PLCC-68.

N80387SX?33, A4, 1986, PLCC-68.

A80387DX-20, MALAY, SX105, 1986, CPGA-68.

A80387DX-16-33, KOREA, D0 1986?1988, CPGA-68.

80486

A80486SX-25, SX411, 1989, CPGA-168.

A80486SX-25, MALAY, SX679, 1989, CPGA-168.

A80486SX-25, MALAY, SX930, 1989-1992, CPGA-168.

A80486SX-25, MALAY, SX798, 1989-1992, CPGA-168.

A80486SX-33, MALAY, SX797, 1989-1992, CPGA-168.

A80486SX-33, MALAY, SX789, 1989-1992, CPGA-168.

A80486DX-25, USA, SX328, 1989, CPGA-168.

A80486DX-33, USA, SX419, 1989, CPGA-168.

A80486DX-33, MALAY, SX729, 1989, CPGA-168.

A80486DX-33, A4, SX810, 1989-1992, CPGA-168.

A80486DX-50, A4, SX546, 1989, CPGA-168.

A80486DX-50, A4, SX710, 1989, CPGA-168.

A80486DX2-50, A4, SX641, 1989, CPGA-168.

A80486DX2-50, A4, SX808, 1989-1992, CPGA-168.

A80486DX2-66, A4, SX645, 1989, CPGA-168.

A80486DX2-66, A4, SX762, 1989, CPGA-168.

A80486DX2-66, MALAY, SX955, i66, 1989-1993, CPGA-168.

A80486DX2-66, A4, SX911, i66, 1989-1992, CPGA-168.

A80486DX2-66, A4, SX807, 1989-1992, CPGA-168.

A80486DX4-75, A4, SK047, 1989?1993, CPGA-168.

A80486DX4-100, A4, SX900, 1989?1993, CPGA-168.

A80486DX4-100, MALAY, SK051, 1989?1993, CPGA-168.

A80486DX4-100, MALAY, SK096, 1989?1994, CPGA-168.

FC80486DX4-75, SK052, 3 VOLT, 1989-1993, QFP-208.

FC80486DX4-100, SX876, 3 VOLT, 1989-1993, QFP-208.

KU80486SX-25, SX673, 1989, PQFP-196.

KU80486SX-25, SX683, 1989, PQFP-196.

SB80486DX2-50, SX825, 1989-1992, PQFP-208.

Pentium

A80501-60, MALAY, SX835, 1992, (Gold Cap), CPGA-273.

A80501-60, MALAY, SX948, 1992, (Gold Cap), CPGA-273.

A80502-75, MALAY, SX961, 1992-1993, (Gold Cap), CPGA-296.

A80502-75, MALAY, SX969, 1992-1993, CPGA-296.

A8050275, (mobile), A4, SK122, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

A8050275, PHILIPPINES, SX969/SSS, i75, 1992?1993, CPGA-296.

A80502-90, A4, SX879, 1992?1993, (Gold Cap), CPGA-296.

A80502-90, A4, SX968, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

A80502-90, MALAY, ES, SX968, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

A80502-100, MALAY, SX886, 1992?1993, (Gold Cap), CPGA-296.

A80502-100, SX963, 1992?1993, CPGA-296.

A80502100, PHILIPPINES, SY007, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

BP80502100, MALAY, SU099, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

A80502120, MALAY, SY062/SSS, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

A80502120, (mobile), A4, SY027, iMPP, 1992?1993, CPGA-296.

A80502-120, MALAY, SX994/VMU, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

A80502-120, SY033, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

A80502133, A4, SY022/SSS, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

BP80502133, MALAY, SL25L, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

BP80502133, MALAY, SU073/SSS, i133, 1992?1993, CPGA-296.

BP80502-133, MALAY, SU038/SSS, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

BP80502150, MALAY, SU071/SSS, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

A80502150, A4, SY015, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

BP80502166, MALAY, iPP, SU072, 1992-1993, CPGA-296.

A80502166, SY016, iPP, 1992?1993, CPGA-296.

FV80502166, A4, SY037/VSU, i166, 1992?1993, CPGA-296.

FV80502200, A4, SL24Q/VSU, i200, 1992-1993, CPGA-296.

FV80502200, A4, SY045/VSU, i200, 1992-1993, CPGA-296.

TT80502-75, SX975, 1992-1993, TCP-320.

PP120, (mobile), Y021, 1992 -1993, on cpu board.

Pentium MMX

BP80503166, MALAY, SL23X, iPP, 1992?1995.

BP80503166, MALAY, SL2HU, iPP, 1992?1995.

FV80503166, MALAY, SL27H, 1992?1995.

FV80503166, A4, SY059, 1992?1995.

A80503166, PHILIPPINES, SL27K, iPP, 1992?1995.

A80503166, PHILIPPINES, SL239, iPP, 1992?1995.

BP80503200, MALAY, SL2S9, iPP, 1992?1995.

BP80503200, MALAY, SL23W, 1992?1995.

BP80503200, MALAY, SL25N, 1992?1995.

A80503200, PHILIPPINES, SL2RY, iPP, 1992?1995.

FV80503200, MALAY, SY060, 1992?1995.

FV80503200, A4, SL27J, 1992?1995.

FV80503233, MALAY, SL27S, 1992?1995.

BP80503233, MALAY, SL293, 1992?1995.

TT80503166, Intel Mobile Pentium MMX, SL26T, 1992-1995.

TT233, Intel Mobile Pentium MMX, SL28Q, 1992-1995.

Pentium PRO

KB80521EX180 256K, MALAY, SL22U, 1994?1996, CPGA-387.

KB80521EX180 256K, MALAY, SL22S, 1994?1996, CPGA-387.

KB80521EX200 256K, MALAY, SL22V, 1994?1996, CPGA-387.

KB80521EX200 256K, MALAY, SL254, 1994?1996, CPGA-387 (on IBM server).

KB80521EX200 256K, MALAY, SY032, 1994?1995, CPGA-387.

KB80521EX200 512K, MALAY, SL22Z, 1994?1996, CPGA-387.

Pentium II

80522PX233512, MALAY, SL2HD, 1997, Klamath, Slot 1.

80522PX266512, IRELAND, SL2HC, 1996, Klamath, Slot 1.

80522PX300512EC, IRELAND, SL2HA, 1996, Klamath, Slot 1.

80523PY350512, PHILIPPINES, SL2S6, 1996, Klamath, Slot 1.

B80523P266512E, MALAY, SL33D, 1998, Deschutes, Slot 1.

B80523P333512E, MALAY, SL2WY, 1998, Deschutes, Slot 1.

350/512/100/2.0V, S1, L9084167-1300, PHILIPPINES, SL356, 1997, Deschutes, Slot 1.

400/512/100/2.0V, S1, MALAY, SL37G, 1997, Deschutes, Slot 1.

400/512/100/2.0V, S1, COSTA RICA, SL357, 1997, Deschutes, Slot 1.

400/512/100/2.0V, S1, IRELAND, SL3D5, 1997, Deschutes, Slot 1.

B80523P450512E, MALAY, SL2WB, 1998, Deschutes, Slot 1.

Mobile Pentium II 300 MHz, 512 Kb, MMC-1, SL2UL.

Mobile Pentium II 400 MHz, 400/256, SL3BW, 1999, Micro-PGA.

Pentium III

450/512/100/2.0V, S1, MALAY, SL364, 1998, Katmai, Slot 1.

450/512/100/2.0V, S1, PHILIPPINES, SL35D, 1998, Katmai, Slot 1.

500/512/100/2.0V, S1, MALAY, SL365, 1998, Katmai, Slot 1.

550/512/100/2.0V, S1, PHILIPPINES, SL3FJ, 1998, Katmai, Slot 1.

600/512/100/2.05V, S1, PHILIPPINES, SL3JT, 1998, Katmai, Slot 1.

600B/512/133/2.05V, S1, COSTA RICA, SL3JU, 1998, Katmai, Slot 1.

733/256/133/1.7V, S1, PHILIPPINES, SL4KD, 2000, Coppermine, Slot 1.

RB80526PZ600256, MALAY, SL3VB, 1999, Coppermine, FCPGA-370.

RB80526PZ667256, MALAY, SL3VK, 1999, Coppermine, FCPGA-370.

600/256/133/1.7V, MALAY, SL4CL, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

667/256/133/1.65V, MALAY, SL3XW, 2000, Coppermine, FCPGA-370..

733/256/133/1.7V, MALAY, SL4CG, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

800/256/133/1.75V, PHILIPPINES, SL52P, 2001, Coppermine, FCPGA-370.

933/256/133/1.7V, MALAY, SL4C9, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

1000/256/133/1.75V, MALAY, SL5DV, 2001, Coppermine, FCPGA-370..

1000/256/133/1.75V, COSTA RICA, SL5FQ, 2001, Coppermine, FCPGA-370.

1100/256/100/1.75V, MALAY, SL5QW, 2001, Coppermine, FCPGA-370.

Celeron

266/66, COSTA RICA, SL2YN, 1998, Covington, Slot 1.

300A/66, COSTA RICA, SL2WM, 1998, Mendocino, Slot 1.

300A/66, MALAY, SL32A, 1998, Mendocino, Slot 1.

333/66, COSTA RICA, SL2WN, 1998, Mendocino, Slot 1.

333/66, COSTA RICA, SL32B, 1998, Mendocino, Slot 1.

366/66, MALAY, SL376, 1998, Mendocino, Slot 1.

B80524P333, MALAY, SL35R, 1998, Mendocino, PPGA-370..

B80524P366, MALAY, SL35S, 1998, Mendocino, PPGA-370.

B80524P400, MALAY, SL37X, 1998, Mendocino, PPGA-370.

FV524RX400, MALAY, SL3A2, 1998, Mendocino, PPGA-370.

FV524RX433, MALAY, SL3BA, 1998, Mendocino, PPGA-370.

FV524RX433, MALAY, SL3BS, 1998, Mendocino, PPGA-370.

FV524RX466, MALAY, SL3FL, 1998, Mendocino, PPGA-370.

FV524RX466, MALAY, SL3EH, 1998, Mendocino, PPGA-370.

FV524RX500, MALAY, SL3LQ, 1998, Mendocino, PPGA-370.

FV524RX500, MALAY, SL3FY, 1998, Mendocino, PPGA-370.

FV524RX533, MALAY, SL3FZ, 1998, Mendocino, PPGA-370..

566/128/66/1.5V, MALAY, SL46T, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

566/128/66/1.75V, MALAY, SL5L5, 2000, Coppermine, FCPGA-370..

600/128/66/1.5V, MALAY, SL3W8, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

600/128/66/1.5V, MALAY, SL46U, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

633/128/66/1.7V, MALAY, SL4NY, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

633/128/66/1.65V, MALAY, SL3W9, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

667/128/66/1.7V, MALAY, SL4NZ, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

667/128/66/1.65V, MALAY, SL4AB, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

667/128/66/1.65V, MALAY, SL48E, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

Mobile Celeron 700 MHz, 700/128, SL53D, 2000, Micro-PGA2.

700/128/66/1.7V, MALAY, SL4P8, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

733/128/66/1.75V, MALAY, SL52Y, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

733/128/66/1.7V, MALAY, SL4P7, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

766/128/100/1.7V, MALAY, SL4QF, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

800/128/100/1.75V, MALAY, SL54P, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

850/128/100/1.7V, MALAY, SL5GB, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

850/128/100/1.75V, MALAY, SL5WX, 2001, Coppermine, FCPGA-370.

850/128/100/1.75V, MALAY, SL54Q, 2001, Coppermine, FCPGA-370.

900/128/100/1.75V, MALAY, SL5MQ, 2000, Coppermine, FCPGA-370.

950/128/100/1.75V, PHILIPPINES, SL634, 2001, Coppermine, FCPGA-370.

1000A/256/100/1.475, PHILIPPINES, SL5ZF, 2001, Tualatin, FCPGA2-370.

1200/256/100/1.5V, MALAY, SL68P, 2001, Tualatin, FCPGA2-370.

1400/256/100/1.5V, PHILIPPINES, SL6C6, 2001, Tualatin, FCPGA2-370.

Pentium IV

1.5GHZ/256/400/1.75V, Willamette, MALAY, SL5N8, 2001, 478-pin FC-PGA2.

2.60GHZ/512/800, Northwood, MALAY, SL6WH, 2001, 478-pin FC-PGA2.

2.40GHZ/1M/533, Prescott, COSTA RICA, SL7E8, 2003, 478-pin FC-mPGA4.

?????????????????????????????????

AMD

8085

D8085A, AM8085ADC, © AMD 1981, CDIP-40.

D8085A-2/LF, © AMD 1981, CDIP-40.

8086

D8086, © AMD 1982, CDIP-40.

P8086-1, PHILIPPINES, © INTEL 1978, PDIP-40.

P8086-2, PHILIPPINES, © INTEL 1978, PDIP-40.

8088

P8088-1, PHILIPPINES, © INTEL 1978, PDIP-40.

P8088-2, MALAYSIA, © INTEL 1978, PDIP-40.

80188

N80C188, MALAYSIA, (m) AMD © INTEL '78 '82, PLCC-68.

N80188, MALAYSIA, (m) AMD © INTEL '78, PLCC-68.

80286

R80286-10/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, CLCC-68.

R80286-10/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, (diff print, small logo), CLCC-68.

R80286-12/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, CLCC-68.

R80286-16/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, CLCC-68.

N80L286-10/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, PLCC-68.

N80L286-12/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, PLCC-68.

N80L286-16/S, MALAYSIA, © INTEL 1982, PLCC-68.

80287

P80C287-10, PHILIPPINES, White text, PDIP-40.

P80C287-10, PHILIPPINES, (??????????), PDIP-40.

P80C287-12, PHILIPPINES, (??????????), PDIP-40.

DS39358.A, PHILIPPINES, PDIP-40.

80386

Am386 SX/SXL?25, NG80386SX/SXL-25, PQFP-100.

Am386 SX/SXL?33, NG80386SX/SXL-33, (??????????), PQFP-100.

Am386 SX/SXL?33, NG80386SX/SXL-33, (white text), PQFP-100.

Am386 SX?40, NG80386SX-40, Windows logo (??????????), PQFP-100.

Am386 SX?40, NG80386SX-40, Windows logo (white text), PQFP-100.

Am386 DX/DXL?33, NG80386DX/DXL-33, (white text), PQFP-132.

Am386 DX?40, NG80386DX-40, Windows logo, (??????????), PQFP-132.

Am386 DX?40, NG80386DX-40, on a PGA board, (white text), PQFP-132.

Am386 DX?40, NG80386DX-40, Windows logo, on a PGA board, (white text), PQFP-132.

Am386 DX?40, NG80386DX-40, Windows logo, on a PGA board, (??????????), PQFP-132.

Am386 DX/DXL?25, D2, DS39451.A, 1993, MALAYSIA, (white text), CPGA-132.

Am386 DX/DXL?25, B, A80386DX-25, A80386DXL-25, 1991, MALAYSIA, (??????????), CPGA-132.

Am386 DX/DXL?33, D, A80386DX-33, A80386DXL-33, 1992, MALAYSIA, (white text), CPGA-132.

Am386 DX/DXL?33, C, A80386DX-33, A80386DXL-33, 1991, MALAYSIA, (??????????), CPGA-132.

Am386 DX/DXL?40, D, A80386DX-40, A80386DXL-40, 1993, MALAYSIA, (white text), CPGA-132.

Am386 DX/DXL?40, C, A80386DX-40, A80386DXL-40, 1991, MALAYSIA, (??????????), CPGA-132.

80486

Am486 DX?40, E6, A80486DX-40, 1994, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.

Am486 DX?40, E, A80486DX-40, 1994, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.

Am486 DX?40, D, A80486DX-40, 1994, MALAY, Win logo, CPGA-168.

Am486 DX2?50, E6, A80486DX2-50, 1994, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.

Am486 DX2?66, A, A80486DX2-66NV8T, 1995, PHILIPPINES, Win logo, CPGA-168.

Am486 DX2?66, AY, A80486DX2-66NV8T, 1995, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.

Am486 DX2?66, C, A80486DX2-66SV8B, 1995, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.

Am486 DX2?80, A, A80486DX2-80NV8T, 1995, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.

Am486 DX4?100, B, A80486DX4-100NV8T, 1996, MALAYSIA, Win logo, CPGA-168.

Am486 DX4?100, CV, A80486DX4-100SV8B, 1996, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.

Am486 DX4?100, C, A80486DX4-100SV8B, 1996, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.

Am486 DX4?120, C, A80486DX4-120SV8B, 1995, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.

80586

Am5x86?P75, AMD-X5?133ADW, 1996, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.

Am5x86?P75, AMD-X5?133ADZ, 1996, MALAYSIA, Win95 logo, CPGA-168.

Am5x86?P75, AMD-X5?133SDZ, JAPAN, 3.45 volt, (Kingston TurboChip, TC5X86/133), QFP-208 on PGA-168.

Am5x86?P75, DS91465, JAPAN, (Evergreen Technologies, inc., Model G 1 REV 1, MADE IN USA), QFP-208 on PGA-168.

K5

AMD5k86-P75, E, AMD-SSA/5-75ABR, MALAYSIA, 1996, (Big Font), CPGA-296.

AMD5k86-P90, E, AMD-SSA/5-90ABQ, MALAYSIA, 1996, (Big Font), CPGA-296.

AMD-K5-PR75ABR, E, MALAYSIA, 1996, CPGA-296.

AMD-K5-PR75ABR, MALAYSIA, 1996, (Gold Cap), CPGA-296.

AMD-K5-PR90ABQ, F, MALAYSIA, 1996, CPGA-296.

AMD-K5-PR100ABQ, F, MALAYSIA, 1996, CPGA-296.

AMD-K5-PR100ABR, F, MALAYSIA, 1996, CPGA-296.

AMD-K5-PR120ABQ, B, MALAYSIA, 1996, (Gold Cap), CPGA-296.

AMD-K5-PR133ABR, MALAYSIA, 1998, (Gold Cap), CPGA-296.

AMD-K5-PR150ABR, MALAYSIA, 1997, (Gold Cap), CPGA-296.

AMD-K5-PR166ABR, MALAYSIA, 1997, (Gold Cap), CPGA-296.

K6

AMD-K6-166ALR, MALAY, 1997, (Black Font), CPGA-321.

AMD-K6/PR2-166ALR, 1997, (Black Font), CPGA-321.

AMD-K6-200ALR, 1997, (Black Font), CPGA-321.

AMD-K6-200ALYD, MALAY, 1998, (Black Font), CPGA-321.

AMD-K6-233ANR, 1997, (Black Font), CPGA-321.

AMD-K6/266AFR, MALAY, 1997, CPGA-321.

AMD-K6/300AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.

K6-II

AMD-K6-II/200AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.

AMD-K6-II/233AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.

AMD-K6-II/300AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.

AMD-K6-II/300AFR-66, MALAY, 1998, CPGA-321.

AMD-K6-II/333AFR, MALAY, 1999, CPGA-321.

AMD-K6-II/350AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.

AMD-K6-II/380AFR, MALAY, 1998, CPGA-321.

AMD-K6-II/400AFR, MALAY, 1997, CPGA-321.

AMD-K6-II/450AFX, MALAY, 1998, CPGA-321.

AMD-K6-II/475AFX, MALAY, 1999, CPGA-321.

AMD-K6-II/500AFX, MALAY, 1998, CPGA-321.

AMD-K6-II+/500ACZ, MALAY, 1998, CPGA-321.

K6-III

AMD-K6-III/400AHX, MALAY, 1999, CPGA-321.

K7 Athlon (slot A)

AMD-K7650MTR51B A, Assembled in the USA, 1999, Slot A.

AMD-K7750MTR52B A, Assembled in the USA, 1999, Slot A.

Duron

D700AUT1B, Spitfire, AKCA, 1999, CPGA-453.

DHD1100AMT1B, Morgan (Model 7), AHHAA, 1999, CPGA-453.

Athlon

A0650APT3B, Thunderbird, AFEA, 1999, CPGA-453.

A0800AMT3B, Thunderbird, ADFA, 1999, CPGA-453.

A0850AMT3B, Thunderbird, AFFA, 1999, CPGA-453.

A0900AMT3B, Thunderbird, ASHHA, 1999, CPGA-453.