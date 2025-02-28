Samsung’un 2nm GAA sürecindeki ilerlemesi beklentileri aşıyor

Samsung için umut halen ayakta
Önceki raporlara göre, Samsung’un 2nm GAA sürecinde deneme üretimi sırasında elde ettiği verimlilik oranı yüzde 30 civarındaydı. Tayvanlı rakibi TSMC ise benzer denemelerde yüzde 60 verimlilik seviyesine ulaşmıştı. Ancak analistler, Samsung’un teknoloji açığını kapatma yolunda önemli adımlar attığını ve beklenenden daha hızlı ilerlediğini ifade ediyor.
Samsung’un 2nm GAA sürecini test ettiği en önemli ürünlerden biri, yaklaşmakta olan Exynos 2600 işlemcisi. Deneme üretimi sırasında elde edilen yüzde 30 verimlilik, ilk başta düşük gibi görünse de, Samsung’un 3nm sürecinde yaşadığı zorluklarla kıyaslandığında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Analistler, Samsung’un bu sefer daha sağlam bir strateji izlediğini ve 2nm sürecinin müşteri beklentilerini karşılayabilecek düzeye ulaşabileceğini belirtiyor.
Samsung’un dökümhane bölümü, Apple ve Qualcomm gibi büyük müşteriler kazanmak için bu süreçte büyük bir başarı elde etmek zorunda. 2nm GAA teknolojisinin seri üretime geçişi, şirketin piyasa rekabetindeki konumunu belirleyecek en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Elbette şimdilik bu söylemler spekülasyondan öteye gidemiyor. Dolayısıyla bu yarışın sonucunu bize zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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