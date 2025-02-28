Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un 2nm GAA sürecindeki ilerlemesi beklentileri aşıyor

    Samsung tarafından 2nm GAA üretim süreci hakkında karışık bilgiler gelmeye devam ediyor. Seri üretim için 10 ay kaldığı belirtilirken verimlilikteki ilerlemenin beklentileri aştığı iddia edildi.
    Samsung’un 2nm GAA sürecindeki ilerlemesi beklentileri aşıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 3nm GAA üretim sürecinde yaşadığı büyük verimlilik sorunları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak şirket, 2nm GAA sürecinde beklenenden daha iyi bir ilerleme kaydediyor. Analistler, Samsung’un önceki nesile kıyasla çok daha başarılı bir süreç yönettiğini belirtiyor.

    Samsung için umut halen ayakta

    Önceki raporlara göre, Samsung’un 2nm GAA sürecinde deneme üretimi sırasında elde ettiği verimlilik oranı yüzde 30 civarındaydı. Tayvanlı rakibi TSMC ise benzer denemelerde yüzde 60 verimlilik seviyesine ulaşmıştı. Ancak analistler, Samsung’un teknoloji açığını kapatma yolunda önemli adımlar attığını ve beklenenden daha hızlı ilerlediğini ifade ediyor.

    Samsung’un 2nm GAA sürecindeki ilerlemesi beklentileri aşıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Samsung’un önünde seri üretime başlaması için yaklaşık 10 aylık bir süre bulunuyor. Şirket, Güney Kore Hwaseong’deki ‘S3’ fabrikasında 2nm GAA üretim hattı için ekipman kurulumuna geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde başlamıştı. Mevcut 3nm üretim hattı, 12 inçlik yonga plakaları üzerinden aylık yaklaşık 15 bin adet üretim kapasitesine sahip ve bu hattın 2nm üretimi için yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

    Samsung’un 2nm GAA sürecini test ettiği en önemli ürünlerden biri, yaklaşmakta olan Exynos 2600 işlemcisi. Deneme üretimi sırasında elde edilen yüzde 30 verimlilik, ilk başta düşük gibi görünse de, Samsung’un 3nm sürecinde yaşadığı zorluklarla kıyaslandığında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Analistler, Samsung’un bu sefer daha sağlam bir strateji izlediğini ve 2nm sürecinin müşteri beklentilerini karşılayabilecek düzeye ulaşabileceğini belirtiyor.

    Samsung’un dökümhane bölümü, Apple ve Qualcomm gibi büyük müşteriler kazanmak için bu süreçte büyük bir başarı elde etmek zorunda. 2nm GAA teknolojisinin seri üretime geçişi, şirketin piyasa rekabetindeki konumunu belirleyecek en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Elbette şimdilik bu söylemler spekülasyondan öteye gidemiyor. Dolayısıyla bu yarışın sonucunu bize zaman gösterecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    noterler ne kadar kazanıyor bulaşık makinesi sepeti pas boyası başkasının numarasından arama arka panel neresi zyxel dx3200

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V14 G4
    Lenovo V14 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum