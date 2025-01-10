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    AMD, Intel’deki sürecin satışlarını pozitif etkilediğini söyledi

    AMD yetkilileri Ryzen 7 9800X3D işlemcisindeki tedarik sorunu hakkında açıklama yaptı. Bu işlemcide yaşanan sorun ve yüksek talep, Intel’in “berbat ürünü” ile açıklandı.
    AMD, Intel’deki sürecin satışlarını pozitif etkilediğini söyledi Tam Boyutta Gör
    CES 2025'te Las Vegas'ta düzenlenen bir toplantıda AMD yetkilileri, şirketin amiral gemisi olan oyun odaklı Ryzen 7 9800X3D işlemcisindeki tedarik sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. AMD, bu durumun beklenmedik bir talep artışından kaynaklandığını belirtirken, Intel'in yeni nesil işlemcileri Arrow Lake'in "korkunç" performansının talebi daha da artırdığını vurguladı.

    AMD, Intel'den bunu beklemiyordu

    AMD yöneticisi Frank Azor’un esprili bir şekilde, "Harika bir ürün yaptığımızı biliyorduk, ancak rakibimizin bu kadar kötü bir ürün yaptığını bilmiyorduk," sözleri, iki dev arasındaki rekabetin ne kadar kızıştığını gözler önüne serdi.

    Intel’in Arrow Lake işlemcisi, piyasaya çıktığı günden itibaren oyun performansı konusunda beklentilerin altında kaldı. Şirket, bu performans sorunlarına çözüm getirecek bir yama sözü vermiş olsa da yapılan testler, bu yamaların herhangi bir somut iyileştirme sağlamadığını, hatta güncelleme ile daha da kötüleştirdiğini ortaya koydu. Üstelik Windows'un yeni güncellemeleri, Intel yerine rakip işlemcilerin performansını daha fazla artırdı.

    Tedarik sorununu çözmek için üretim artırılıyor

    Bu durum, AMD’nin 3D V-Cache teknolojisi ile donatılmış işlemcilerine olan talebin beklenmedik şekilde artmasına neden oldu. Ancak AMD’nin 9800X3D üretim sürecinin karmaşıklığı, bu artan talebe yetişmekte zorlanmalarına yol açtı.

    AMD yöneticisi David McAfee bu konu hakkında “Üretim kapasitemizi ya da aylık, üç aylık X3D parça üretimimizi artırıyoruz ve bu 7000 serisinin yanı sıra 9000X3D'yi de kapsıyor. Şunu söyleyebilirim ki 9800X3D ve 7800X3D için gördüğümüz talebin eşi benzeri görülmedi.Modern işlemcilerin üretim sürecinin yaklaşık 12-13 hafta sürdüğünü açıklayan McAfee, 3D V-Cache teknolojisinin bu süreyi daha da uzattığını ifade etti. Bu nedenle, üretim kapasitesini artırma çabalarının sonuç vermesinin birkaç ay alabileceğini söyledi: “X3D'nin CPU portföyümüzün bir yıl önce tahmin edebileceğimizden çok daha önemli bir parçası haline geldiği bir sır değil. Bu trendin gelecekte de devam edeceğini düşünüyorum ve müşterilerimiz X3D parçalarını istediği sürece bu talebi karşılayabilmek için kapasitemizi artırıyoruz.”

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