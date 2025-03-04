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    TSMC, ABD'de 100 milyar dolarlık dev çip yatırımını duyurdu!

    TSMC, ABD'deki çip üretimini genişletmek için en az 100 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.  Şirket, ülkede 2030 yılına kadar 2nm veya daha ileri teknolojide çipler üretecek.
    TSMC, ABD'de 100 milyar dolarlık dev çip yatırımını duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvanlı TSMC, ABD'deki çip üretimini genişletmek için en az 100 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen TSMC CEO'su CC Wei, dev yatırımı duyurdu.

    2nm ve daha ileri teknolojide çipler üretilecek

    TSMC'nin 100 milyar dolarlık yatırımı, Arizona'da üç fabrika, iki paketleme tesisi ve bir araştırma ve geliştirme merkezi inşa etmek için daha önce taahhüt edilen 65 milyar dolar ve Biden yönetimi tarafından CHIPS Yasası kapsamında TSMC'ye verilen 6.6 milyar dolarlık destekle birleştiriliyor.

    TSMC basın açıklamasında, yatırımın önümüzdeki dört yıl içinde 40.000 inşaat işini destekleyeceğini ve gelişmiş çip üretimi ve Ar-Ge'de on binlerce yüksek ücretli, yüksek teknoloji işi yaratacağını belirtti.

    TSMC, Ocak ayında ilk Arizona fabrikasında 4nm çipler üretmeye başlamıştı Şirketin gelecekteki fabrikaları ise 2030 yılına kadar 2nm veya daha ileri teknolojide çipler üretecek. TSMC, geçen yıl ikinci Arizona tesisinin zaman çizelgesini erteleyerek 2026 yerine 2027 veya 2028'de açılacağını açıklamıştı.

    Geçtiğimiz hafta Apple benzer şekilde önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 500 milyar dolardan fazla yatırım yapma planlarını açıklamıştı. Şirketi bu süre zarfında 20.000 çalışanı işe almayı ve Teksas'ta bir sunucu tesisi inşa etmeyi planlıyor.

    Bu yatırım kararlarının arka arkaya gelmesi tesadüf değil çünkü Trump, en erken Nisan ayında yarı iletkenler ve diğer mallara gümrük vergileri getireceğini söylemişti. Teknoloji şirketleri de bu gümrük vergilerinden kaçınmak için ABD'de üretim yapmaya yönelmiş durumda. 

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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