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    Yapay zeka ve oyuna odaklanan MediaTek Dimensity 7400 serisi tanıtıldı

    MediaTek, MWC 2025 öncesinde yeni işlemcileri Dimensity 7400 ve 7400X'i duyurdu. MediaTek 7400 serisi, orta seviye telefonlara yapay zeka, daha iyi oyun deneyimi, 5G ve fazlasını getiriyor.
    MediaTek Dimensity 7400 & 7400X işlemciler tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un akıllı telefon yonga seti pazarındaki ezeli rakibi MediaTek, yapay zeka performansına odaklanan üç yeni yonga setini duyurdu: Dimensity 7400 ve Dimensity 7400X.

    MediaTek Dimensity 7400 ve 7400X işlemci özellikleri

    MediaTek Dimensity 7400 ve 7400X, 4 nm işlemcilerve dört yüksek performanslı Arm Cortex-A78 çekirdeği (2.6 GHz'e kadar) ve dört güç tasarruflu Cortex-A55 çekirdeği (2.0 GHz'e kadar) ile sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor. MediaTek, bu işlemcilerin oyun sırasında rakiplere kıyasla (isim verilmedi) %14 - %36 daha az güç tükettiğini iddia ediyor. Dimensity 7400 serisi ayrıca daha akıcı oyun deneyimi, daha iyi grafikler, azaltılmış gecikme ve daha uzun oyun oturumları için güç optimizasyonları vadeden MediaTek Advanced Gaming Technology 3.0’ı içeriyor.

    MediaTek, 7400 serisinin yeni Nöral İşlem Birimi'nin (NPU) Dimensity 7300'den %15 daha iyi performans sağladığını söylüyor. Görüntü sinyali işlemcisi (ISP), Google Ultra HDR desteği, gelişmiş kontrast ve daha canlı renkler dahil olmak üzere gelişmiş fotoğrafçılık için yapay zekadan yararlanıyor. ISP ayrıca düşük ışık koşullarında daha keskin görüntüler üretiyor.

    MediaTek 7400 serisi, çift ekran desteğiyle katlanabilir telefonlarda da kullanılabilecek işlemciler. Daha hızlı, daha güvenli indirme ve yükleme hızları için Wi-Fi 6E ve operatör birleştirme özelliğine sahipler.

    MediaTek Dimensity 6400 işlemcili cihazlar halihazırda satışta bulunurken, Dimensity 7400 ve 7400X işlemcili akıllı telefonların 2025'in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

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