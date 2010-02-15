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İşte dünyanın en ucuz cep telefonu: Vodafone 150

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
26,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen mobil iletişim operatörlerinden Vodafone, dünyanın en ucuz cep telefonunu duyurdu. Aralarında Hindistan, Kongo, Kenya, Mozambik ve Katar gibi ülkelerin yer aldığı gelişmekte olan pazarlar için hazırlanan Vodafone 150 isimli mobil telefon, genel olarak sesli görüşmeye olanak tanıyan temel telefon fonksiyonlarının dışında ek bir özelliğe sahip değil. Tek renkli ekrana sahip olan ve internet erişimine olanak tanımayan telefonun, Vodafone 250 olarak isimlendirilen ve daha gelişmiş özelliklere (renkli ekran ve FM Radyo) sahip olan bir üst modeli daha bulunuyor ki bu modelin maliyeti ise sadece 5 dolar daha yüksek yani 20$.

Vodafone 150 ile ilgili olarak en az fiyatı kadar dikkat çeken bir diğer detay ise (özellikle bizler için), yeni telefon için belirlenen hedef ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunuyor olması. Vergilendirme sonrasında nasıl bir fiyatlandırma ile karşımıza çıkacağını kestirmek şimdilik zor olsa da 15$ seviyesindeki maliyetiyle gezegenin en ucuz telefonu olarak lanse edilen Vodafone 150, ülkemiz pazarında da satışa sunulacak gibi görünüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
buradada öyle fiyata satılırsa ben alırım kullanırım uygun benim için. ayrıca foto çekmek için fotoğraf makinemde var müzik için mp3 çalarım var...
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meseak 9 yıl
kardeşime göstersem oyuncak yerine kullanır onu
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OSINOS 9 yıl
"...Tek renkli ekrana sahip olan ve internet erişimine olanak tanımayan telefonun..." !!! Bu nasıl bir cümle ya :D.. İnternet olsa bile ekran yok ki telefonda , sayfaları sesli okuyorsa bilemem tabi :D:D
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lvlono 9 yıl
Ama sadece GSM operatörü Vodafone olan hatlar kullanabilir gibi geliyor bana.O anlamda 5-10 Lira da kırdırma masrafı olacak gibi duruyor:)Onun dışında, gelişmekte olan ülkerde hat alan herkes telefon sahibi olacak gibi de geliyor bana:)kullanıcı sayısını artırmaya yönelik değişik bir pazarlama tekniği sanırım.
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Mertcan. 9 yıl
Beyler çok dalga geçiyorsunuz da yani herkes zengin değil bu ülkede illa ki birilerinin ihtiyacını görür , hep üst seviye ürün mü çıkacak herkesi düşünmek lazım.
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Momo-Oz 9 yıl
türkiyede 25 milyon olsun , peynir ekmek gibi satar bu model :D
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yek14 9 yıl
En düşük cep telefonu vergisi 50 TL şuanda telefonun kendi fiyatı, bayi karı vs vs satılacağı rakam gene 90-100 TL aralığı Nokia modellerinden bir farkı yok..
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hacı.basat 9 yıl
Yeni telefonlar iyice hedefi saptırmışlardı, amaca dönük üretim geri geliyor demekki, ilk müşterilerinden birisiyim, sadece konuşmak için kullandığım telefonumda konsolumun, bilgisayarımın, fotoğraf makinemin, televizyonumun... falan fonksiyonlarını istemiyorum, bir de o özellikler bulunduğu için fazladan para hiç ödemek istemiyorum. Oldu olacak çok amaçlı çakı gibi bıçak , tırnak makası falan da eklesinler telefonlara.
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gurkan113 9 yıl
100 200 tane alıp koleksiyon mu yapsak ?
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sotoxs 9 yıl
tel lerin netbooku gibi. çok satar. adamlar ne yapsa satılıyor. her emtia nın alıcısı vardırmış. biz de hep alıcı olduk enteresan.
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sertdemiry 9 yıl
Bizim fanatikler bunlarla maçlara gidip sporcuların kafasına atarlar..
Pahalı telefon bile atmışlardı, bu alet sahalara yağmur gibi yağar artık. Pim çek bomba at / Sim çıkar telefon at :P
Anlamadığım nokta şu, bu telefonun zaten göz kadar ekranı var, neden 6 tuş ekstradan koymuşlar? Madem basit telefon yapıyorsunuz, numaraların yanında 2 tuş daha yeterdi.. Mesaj bile çekilmiyorsa ne gerek var o tuşlara?
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H_QmR 9 yıl
Vadafone bu telefondan zarar edecek bence.
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Erasmus78 9 yıl
Şöyle 100-150 megapiksel kamera olsaydı iyi olurdu ama...
İdare edicek artık.
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faruk 9 yıl
Bunu genç nesilin veya orta yaşlıların kullanacağını sanmıyorum.
Türkiye'de güzel bir telefona sahip olmak karnını doyurmaktan önce geliyor.
Bu durumda bu telefonun hedef kitlesi yaşlılar veya ev hanımları olur. Ancak onların da miyop veya hipermetrop görme sorunları olduğu için büyük ekran ve büyük font ihtiyacı duyuyorlar.
Bu durumda Türkiye'de bu telefonun satışı beklenenin çok altında olacaktır.
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