İşte dünyanın en ucuz cep telefonu: Vodafone 150

Önde gelen mobil iletişim operatörlerinden Vodafone, dünyanın en ucuz cep telefonunu duyurdu. Aralarında Hindistan, Kongo, Kenya, Mozambik ve Katar gibi ülkelerin yer aldığı gelişmekte olan pazarlar için hazırlanan Vodafone 150 isimli mobil telefon, genel olarak sesli görüşmeye olanak tanıyan temel telefon fonksiyonlarının dışında ek bir özelliğe sahip değil. Tek renkli ekrana sahip olan ve internet erişimine olanak tanımayan telefonun, Vodafone 250 olarak isimlendirilen ve daha gelişmiş özelliklere (renkli ekran ve FM Radyo) sahip olan bir üst modeli daha bulunuyor ki bu modelin maliyeti ise sadece 5 dolar daha yüksek yani 20$.

Vodafone 150 ile ilgili olarak en az fiyatı kadar dikkat çeken bir diğer detay ise (özellikle bizler için), yeni telefon için belirlenen hedef ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunuyor olması. Vergilendirme sonrasında nasıl bir fiyatlandırma ile karşımıza çıkacağını kestirmek şimdilik zor olsa da 15$ seviyesindeki maliyetiyle gezegenin en ucuz telefonu olarak lanse edilen Vodafone 150, ülkemiz pazarında da satışa sunulacak gibi görünüyor.