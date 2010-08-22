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İşte dünyanın ilk Alienware Oyun Kafe'si

8 yıl
40,5b
1
59
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte dünyanın ilk Alienware Oyun Kafe'si
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Hazırladığı yüksek performanslı sistemlerle oyuncuların rüyalarını süsleyen Alienware, dünyanın ilk Alienware Oyun Kafe'sini Hindistan'da açtı. Ülkenin Bangalore ketinde açılan yeni kafe, Alienware'in en yeni oyuncu sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarların olduğu kafe, sistemler kadar kendi iç dizaynıyla da dikkat çekiyor ve kimilerince uzay istasyonu olarak tanımlanıyor. 23-inç boyutundaki Alienware monitörlere sahip olan sistemlerde, kullanıcılar Nvidia 3DVision teknolojisini de deneyimleyebiliyorlar. COD WaW, COD MW2, L4D,L4D 2,GTA 4, AC 2,Dirt 2,Team Fortress 2, Half Life 2 ve Batman: Arkham Asylum gibi oyunların hazır bulunduğu kafe, Alienware sahibi olmak isteyen ancak fiyatlar nedeniyle bu imkana sahip olmayan tüm oyunculara kapısını açıyor.

Alienware Oyuncu Kafe'sinin ilk olarak Hindistan'da açılması, Dell bünyesindeki şirketin büyüme planları açısından büyük önem taşıyor. Yüksek potansiyele sahip yeni pazarlara girerek satış rakamlarını arttırmak isteyen Alienware ilk olarak, gelecekte dünya ekonomisine yön vermesi beklenen ülkeler grubu BRIC'ın en güçlü üyelerinden biri olan Hindistan'ı hedef seçmiş gibi görünüyor.

İşte dünyanın ilk Alienware Oyun Kafe'si
Tam Boyutta Gör

İşte dünyanın ilk Alienware Oyun Kafe'si
Tam Boyutta Gör
İşte dünyanın ilk Alienware Oyun Kafe'si
Tam Boyutta Gör

İşte dünyanın ilk Alienware Oyun Kafe'si
Tam Boyutta Gör

İşte dünyanın ilk Alienware Oyun Kafe'si
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1 Avatar
DH Misafiri 8 yıl
en iyisi bu pcde mario oynuyacan hic kasmaz:XD
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K0rkunc 8 yıl
gösterişten başka hiç bişey değil aliensware olunca ne oluyor onu anlamıyorum herkes öyle öve öve bahsetmişki bunların içindeki işlemci piyasada satılmayan özel yapım sanki ....
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Chandler Bing 8 yıl
oynanacak oyunları yazmışlar oraya. bu oyunları full detayda oynatacak sistemler zaten var. bunları oynatmak için alienware'e gerek yok. ekstra bir şey yapmayacak yani bu cihazlar. ha kasası bilmem nesi değişik. orası gösteriş kısmı.
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ahmetkep 8 yıl
Çok abartı olmayan bir sisteme gtx 460 gibi bir kart ile 3d destekli monitör ve 3d vision gözlük koyulup Alienware deki gibi abartı olmayan ama güzel bir dekor ile böyle bir mekan açılabilir.İyi bir reklam ile büyükşehirlerde tutabilecek bir gözde mekanda olur.
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DH Misafiri 8 yıl
Böyle bi kafe türkiyede olmali :D boşa para harcıcak şirket aranıyo :D
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DH Misafiri 8 yıl
türkiyede olsa kaporayla içeri alırlar :D
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Jason Becker 8 yıl
Off burda oturacan abi koltuğa vuracan kırbacı vuracan kırbacı (PC'ye yanlış anlamayın
)

Kimbilir saati nekadardır
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CaReTTa_99 8 yıl
İlk resimdeki Red Bull kutusunu sevdim.
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speedmonster 8 yıl
Kafeyi satsalar Türkiyedeki tüm kafeleri satın alabilirler
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DigitalWorld 8 yıl
İyi fikir.

Bende buna benzer bir kafe mi açsam ne?


Kapılar Star Trekteki gibi olur falan.
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j0ffline 8 yıl
Off be abi..

Sahipleri için kolay olmuştur sponsorluktan az para harcamışlardır..
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Kobaruon 8 yıl
Dirt 3 mü çıkmadan nasıl yüklemişler
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