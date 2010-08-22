İşte dünyanın ilk Alienware Oyun Kafe'si

Hazırladığı yüksek performanslı sistemlerle oyuncuların rüyalarını süsleyen Alienware, dünyanın ilk Alienware Oyun Kafe'sini Hindistan'da açtı. Ülkenin Bangalore ketinde açılan yeni kafe, Alienware'in en yeni oyuncu sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarların olduğu kafe, sistemler kadar kendi iç dizaynıyla da dikkat çekiyor ve kimilerince uzay istasyonu olarak tanımlanıyor. 23-inç boyutundaki Alienware monitörlere sahip olan sistemlerde, kullanıcılar Nvidia 3DVision teknolojisini de deneyimleyebiliyorlar. COD WaW, COD MW2, L4D,L4D 2,GTA 4, AC 2,Dirt 2,Team Fortress 2, Half Life 2 ve Batman: Arkham Asylum gibi oyunların hazır bulunduğu kafe, Alienware sahibi olmak isteyen ancak fiyatlar nedeniyle bu imkana sahip olmayan tüm oyunculara kapısını açıyor.

Alienware Oyuncu Kafe'sinin ilk olarak Hindistan'da açılması, Dell bünyesindeki şirketin büyüme planları açısından büyük önem taşıyor. Yüksek potansiyele sahip yeni pazarlara girerek satış rakamlarını arttırmak isteyen Alienware ilk olarak, gelecekte dünya ekonomisine yön vermesi beklenen ülkeler grubu BRIC'ın en güçlü üyelerinden biri olan Hindistan'ı hedef seçmiş gibi görünüyor.