İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı

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Yeni Dacia Spring'in tanıtıldığı eWays etkinliğinde sürpriz bir konsept çalışmasının da örtüsü kaldırıldı: yeni Megane eVision.

Fransız marka, önümüzdeki yıl seri üretim modeli olarak karşımıza çıkaracağı Megane eVision konseptinin kompakt hatchback dünyasına yepyeni bir soluk getireceğine inanıyor. Şirketin mart ayında tanıttığı Morphoz konseptinden aldığı esintileri Megane'ın dinamikleriyle birleştiren Megane eVision, Nissan Ariya'da da kullanılan CMF-EV platformu üzerine inşa edilmiş.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Megane eVision konseptinde 130 kW'a kadar şarj oranını destekleyen 60 kWh batarya paketi bulunuyor. 217 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motorundan güç alan konseptin 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyenin altında tamamladığı belirtiliyor. Önden çekişli olduğu açıklanan Megane eVision'ın sürüş menzili ise henüz açıklanmadı.

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Groupe Renault CEO'su Luca De Meo, yaptığı açıklamada Megane eVision konseptinin yüzde 95 üretime hazır olduğunu belirtti. Bu da demek oluyor ki konseptin tasarımında gördüğümüz pek çok detay seri üretim bandından inecek modelde de karşımıza çıkacak.

Piyasadaki en ince bataryaya sahip olacağı açıklanan yeni Megane eVision'ın uzunluğu 4210 mm, genişliği 1800 mm, yüksekliği 1505 mm, aks mesafesi ise 2700 mm olarak açıklandı. Megane eVision'ı rakibi Volkswagen ID.3 ile kıyasladığımızda ondan biraz daha kısa ve yere yakın olduğunu söyleyebiliriz. Zira ID.3, 4262 mm uzunluğa, 1552 mm yüksekliğe ve 2765 mm aks mesafesine sahip.

Yeni Megane eVision konseptinin seri üretim versiyonu önümüzdeki yılın sonlarına doğru Avrupa'da satışa sunulacak. Söz konusu modelin farklı batarya ve motor konfigürasyonlarıyla pazara sunulması bekleniyor.

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