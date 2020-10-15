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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı

    Grubun modüler CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Megane eVision konsepti, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek elektrikli hatchback'in ön gösterimi olarak karşımızda.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Dacia Spring'in tanıtıldığı eWays etkinliğinde sürpriz bir konsept çalışmasının da örtüsü kaldırıldı: yeni Megane eVision.

    Fransız marka, önümüzdeki yıl seri üretim modeli olarak karşımıza çıkaracağı Megane eVision konseptinin kompakt hatchback dünyasına yepyeni bir soluk getireceğine inanıyor. Şirketin mart ayında tanıttığı Morphoz konseptinden aldığı esintileri Megane'ın dinamikleriyle birleştiren Megane eVision, Nissan Ariya'da da kullanılan CMF-EV platformu üzerine inşa edilmiş.

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    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Megane eVision konseptinde 130 kW'a kadar şarj oranını destekleyen 60 kWh batarya paketi bulunuyor. 217 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motorundan güç alan konseptin 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyenin altında tamamladığı belirtiliyor. Önden çekişli olduğu açıklanan Megane eVision'ın sürüş menzili ise henüz açıklanmadı.

    İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Groupe Renault CEO'su Luca De Meo, yaptığı açıklamada Megane eVision konseptinin yüzde 95 üretime hazır olduğunu belirtti. Bu da demek oluyor ki konseptin tasarımında gördüğümüz pek çok detay seri üretim bandından inecek modelde de karşımıza çıkacak.

    Piyasadaki en ince bataryaya sahip olacağı açıklanan yeni Megane eVision'ın uzunluğu 4210 mm, genişliği 1800 mm, yüksekliği 1505 mm, aks mesafesi ise 2700 mm olarak açıklandı. Megane eVision'ı rakibi Volkswagen ID.3 ile kıyasladığımızda ondan biraz daha kısa ve yere yakın olduğunu söyleyebiliriz. Zira ID.3, 4262 mm uzunluğa, 1552 mm yüksekliğe ve 2765 mm aks mesafesine sahip.

    Yeni Megane eVision konseptinin seri üretim versiyonu önümüzdeki yılın sonlarına doğru Avrupa'da satışa sunulacak. Söz konusu modelin farklı batarya ve motor konfigürasyonlarıyla pazara sunulması bekleniyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf. en beğenilen
    Yaz ordan Türkiye ye plastik jant kapağı. Radyo teyp kaset çalar. Sert plastik iç döşeme. Bir de 250bin tele.
    2 Yanıt Yanıtla +66
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    xenix 1 hf.
    Türkiye de her şey opsiyonel
    Yanıtla +20
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    kangroo 6 gün
    Arka camlar manuel 😅
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 5 gün
    Buna da batarya kirası ister Türkiye'de...
    Yanıtla
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    alfa-x 6 gün
    Bu araç Megane Hb in yerini alacak araç ,megane 5 suv olarak devam edecek ki bu model bu şekilde megane hb den çok satar..
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    ahmet1001 (Ahmet ÖZBAL) 6 gün
    Cam otomatiği mi istiyorsun ver 10k daha
    Yanıtla +3
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    tonodias 6 gün
    Çıkarmışlar bir tane yine göstermelik :)
    Yanıtla
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    saliharslann (Salih ARSLAN) 6 gün
    Camdan ekmek basmaya devam. Zenginin malı züğürdün çenesini yoruyor ne yapalım.
    Yanıtla +1
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    kangroo 6 gün
    Arka camlar manuel 😅
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    ankaland (mehmet yok) 5 gün kangroo
    işte deli olduğum konu o.. 150 bin liraya araba alıyorsun.. arkada krikoyla cam kaldır indir..
    Yanıtla +1
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    adembey2018 (bülent adem korkmaz) 6 gün
    Bak bu fena değil ama asla Fransız arabası almam.
    Yanıtla +2
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 hf. (düzenlendi)
    Bi aralar megane 'ın sonlanacağı haberleri vardı,sedan ve hb yerine megane da suv olarak devam edebilir belki,bu araçta suv megane ın elektrikli versiyonudur belki
    Yanıtla +1
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. (düzenlendi)
    el 10.000 ne alsın biz 200.000 ne elin 2 maaşı bizim 100 maaş abd avrupa da hayat çok pahalı diye bizden çok aglarlar 9 la çarp derler 4000 5000 evro dolar maaşınıda 9 la çarmasını bilmez nasıl olsa bizim millet gerçektende bu böyle canım türkiyem
    Yanıtla +3
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    igetsky 1 hf.
    Evoque
    Yanıtla +1
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    16628 kez okundu.
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    Galeri, megane evision ve
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