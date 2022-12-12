Elektrikli BMW i7 Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı

- Yeni BMW i7 Sedan Türkiye fiyat listesi💰
- Elektrikli BMW i7 Sedan, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Teknik detaylar
- Yorumlar
|Versiyon
|Fiyat
|i7 xDrive60 Pure Excellence
|6.236.300 TL
|i7 xDrive60 M Excellence
|6.410.400 TL
Elektrikli BMW i7 Sedan, özellikleriyle neler sunuyor❓
BMW i7 xDrive60 versiyonuyla satılan elektrikli sedanda Pure Excellence ve M Excellence olmak üzere iki farklı tasarım paketi karşımıza çıkıyor. %100 elektrikli de olsa büyük böbrek panjuru elden bırakmayan i7'nin bölünmüş far tasarımı, uzun ön kaputu, aerodinamik jant tasarımı ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Gövdede bolca krom süsleme ve yer yer mavi detaylar karşımıza çıkarken arka bölümde L şekilli ince stop lambaları göze çarpıyor.
Teknik detaylar
Yeni BMW i7 xDrive60, ön ve arka akslarda yer alan iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede, model adındanda anlaşılacağı üzere dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan elektrikli sedan toplamda 544 beygir güç ve 744 Nm tork sunuyor. i7 xDrive60, 0-0100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlıyor. Modelin azami hızı ise 240 km/s ile sınırlandırılmış.
Elektrikli BMW i7'de 101.7 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya paketi bulunuyor. Şirket tarafından ön görülen menzil WLTP'ye göre 590 ila 625 kilometre arasında. Elektrikli sedanın karma enerji tüketimi ise 18.4 - 19.6 kWsa/100 km olarak açıklanmış. Bataryayı şarj etmek için 11 KW AC şarjın yanında 195 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği de mevcut. Şirket, ikinci seçeneğin menzile 10 dakikada 170 kilometre eklediğini belirtiyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
94 Kişi Okuyor (18 Üye, 76 Misafir) 21 Masaüstü 73 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
910 kez okundu.
9 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
BMW, i7 ve