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    Elektrikli BMW i7 Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı

    BMW'nin amiral gemisi sedan modeli 7 Serisi'nin yeni nesliyle aileye katılan %100 elektrikli BMW i7 Sedan, WLTP'ye göre 625 km'ye varan menzili ve 544 hp gücünün yanında fiyatıyla da dikkat çekiyor.
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    Elektrikli BMW i7 Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yedinci nesline geçiş yapan BMW 7 Serisi ile aileye katılan %100 elektrikli BMW i7 Sedan, ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanıyor. Motor gücü ve matrahı nedeniyle ülkemize %60'lık vergi diliminden giriş yapan yeni BMW i7'nin fiyatı 6.236.300 TL'den başlıyor.

    Yeni BMW i7 Sedan Türkiye fiyat listesi💰
    Versiyon Fiyat
    i7 xDrive60 Pure Excellence 6.236.300 TL
    i7 xDrive60 M Excellence 6.410.400 TL

    Elektrikli BMW i7 Sedan, özellikleriyle neler sunuyor❓

    BMW i7 xDrive60 versiyonuyla satılan elektrikli sedanda Pure Excellence ve M Excellence olmak üzere iki farklı tasarım paketi karşımıza çıkıyor. %100 elektrikli de olsa büyük böbrek panjuru elden bırakmayan i7'nin bölünmüş far tasarımı, uzun ön kaputu, aerodinamik jant tasarımı ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Gövdede bolca krom süsleme ve yer yer mavi detaylar karşımıza çıkarken arka bölümde L şekilli ince stop lambaları göze çarpıyor.

    Elektrikli BMW i7 Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni BMW i7'nin iç mekânında iki kollu direksiyon simidi ve bitişik ekranlardan oluşan kavisli panel bizleri karşılıyor. Bunun dışında, çok fonksiyonlu bir kontrol elemanı olan BMW Interaction Bar da tüm kokpit boyunca yatay olarak uzanıyor. Gün boyu otomobilin içini aydınlık tutan Sky Lounge Panoramik Cam Tavan da geceleri sunduğu dinamik ışık efektleriyle lüks bir ortam yaratıyor. Bacak desteğine sahip Executive Lounge arka koltuklar, entegre dokunmatik ekrana sahip arka kapılar ve Bowers&Wilkins Diamond Surround ses sistemi de i7'nin özellikleri arasında.

    Teknik detaylar

    Yeni BMW i7 xDrive60, ön ve arka akslarda yer alan iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede, model adındanda anlaşılacağı üzere dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan elektrikli sedan toplamda 544 beygir güç ve 744 Nm tork sunuyor. i7 xDrive60, 0-0100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlıyor. Modelin azami hızı ise 240 km/s ile sınırlandırılmış.

    Elektrikli BMW i7'de 101.7 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya paketi bulunuyor. Şirket tarafından ön görülen menzil WLTP'ye göre 590 ila 625 kilometre arasında. Elektrikli sedanın karma enerji tüketimi ise 18.4 - 19.6 kWsa/100 km olarak açıklanmış. Bataryayı şarj etmek için 11 KW AC şarjın yanında 195 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği de mevcut. Şirket, ikinci seçeneğin menzile 10 dakikada 170 kilometre eklediğini belirtiyor.

    Elektrikli BMW i7 Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli BMW i7'de 101.7 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya paketi bulunuyor. Şirket tarafından ön görülen menzil WLTP'ye göre 590 ila 625 kilometre arasında. Elektrikli sedanın karma enerji tüketimi ise 18.4 - 19.6 kWsa/100 km olarak açıklanmış. Bataryayı şarj etmek için 11 KW AC şarjın yanında 195 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği de mevcut. Şirket, ikinci seçeneğin menzile 10 dakikada 170 kilometre eklediğini belirtiyor. BMW i7'de standart olarak adaptif havalı süspansiyon sistemi de görev yapıyor.

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