Samsung’un en çok satılan akıllı telefon modeli hangisi oldu dersiniz?

Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın ikinci çeyreğinde de akıllı telefon pazarında güçlü bir performans sergiledi. Galaxy A15, hem 4G hem de 5G modelleriyle en çok satanlar listesinde yer aldı ve Samsung’un en popüler telefonlarından biri oldu. Özellikle Galaxy A15 5G, Samsung’un bu dönemdeki en çok satan akıllı telefonu olarak öne çıktı. Counterpoint Research’ün yeni raporuna göre, Galaxy A15 5G, küresel satışlarda dördüncü sırada yer alırken, Galaxy A15 4G ise beşinci sıraya yerleşti.

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Samsung, 2024 yılının ikinci çeyreğinde, dünya genelinde en çok satan 10 akıllı telefon listesine beş modeli sokarak büyük bir başarı elde etti. Galaxy A55, listenin yedinci sırasında yer alırken, Galaxy S24 Ultra ve Galaxy A06 sırasıyla dokuzuncu ve onuncu sıralarda yer aldı. Bu performans, Samsung’un daha yüksek fiyat segmentindeki telefonlarla da pazar payını artırma stratejisinin başarılı olduğunu gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde ise Samsung’un en çok satan akıllı telefonu Galaxy A14 4G olmuştu. 2023 yılının ikinci çeyreğinde, Galaxy A14 5G beşinci sırada, Galaxy A54 altıncı sırada, Galaxy S23 Ultra sekizinci sırada ve Galaxy A04e dokuzuncu sırada yer almıştı.

Bu yılın en çok satan akıllı telefonu ise iPhone 15 oldu. iPhone 15 Pro Max ikinci sırada yer alırken, iPhone 15 Pro üçüncü sırada kendine yer buldu. Ayrıca iPhone 14, listenin altıncı sırasında yer aldı. Xiaomi, bu yıl ilk kez en çok satanlar listesine girerek, Redmi 13C 4G modeliyle sekizinci sıraya yerleşti.

Samsung, geçtiğimiz yıllara kıyasla daha pahalı telefonları satma konusunda önemli bir ilerleme kaydetti. Bu durum, markanın ortalama satış fiyatını artırarak, premium segmentteki varlığını güçlendirmesine katkı sağladı. Akıllı telefon pazarındaki bu rekabet, tüketicilerin hem uygun fiyatlı hem de yüksek performanslı cihazlara olan talebini artırmaya devam ediyor.

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