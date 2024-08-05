Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un en çok satılan akıllı telefon modeli hangisi oldu dersiniz?

    Teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen pek çok akıllı telefon arasında, en çok satılan modelin hangisi olduğu belli oldu. Peki onca amiral gemisi arasında en çok satan model hangisi dersiniz?

    İşte en çok satılan Samsung akıllı telefon modeli Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu yılın ikinci çeyreğinde de akıllı telefon pazarında güçlü bir performans sergiledi. Galaxy A15, hem 4G hem de 5G modelleriyle en çok satanlar listesinde yer aldı ve Samsung’un en popüler telefonlarından biri oldu. Özellikle Galaxy A15 5G, Samsung’un bu dönemdeki en çok satan akıllı telefonu olarak öne çıktı. Counterpoint Research’ün yeni raporuna göre, Galaxy A15 5G, küresel satışlarda dördüncü sırada yer alırken, Galaxy A15 4G ise beşinci sıraya yerleşti.

    Samsung, 2024 yılının ikinci çeyreğinde, dünya genelinde en çok satan 10 akıllı telefon listesine beş modeli sokarak büyük bir başarı elde etti. Galaxy A55, listenin yedinci sırasında yer alırken, Galaxy S24 Ultra ve Galaxy A06 sırasıyla dokuzuncu ve onuncu sıralarda yer aldı. Bu performans, Samsung’un daha yüksek fiyat segmentindeki telefonlarla da pazar payını artırma stratejisinin başarılı olduğunu gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde ise Samsung’un en çok satan akıllı telefonu Galaxy A14 4G olmuştu. 2023 yılının ikinci çeyreğinde, Galaxy A14 5G beşinci sırada, Galaxy A54 altıncı sırada, Galaxy S23 Ultra sekizinci sırada ve Galaxy A04e dokuzuncu sırada yer almıştı.

    Bu yılın en çok satan akıllı telefonu ise iPhone 15 oldu. iPhone 15 Pro Max ikinci sırada yer alırken, iPhone 15 Pro üçüncü sırada kendine yer buldu. Ayrıca iPhone 14, listenin altıncı sırasında yer aldı. Xiaomi, bu yıl ilk kez en çok satanlar listesine girerek, Redmi 13C 4G modeliyle sekizinci sıraya yerleşti.

    Samsung, geçtiğimiz yıllara kıyasla daha pahalı telefonları satma konusunda önemli bir ilerleme kaydetti. Bu durum, markanın ortalama satış fiyatını artırarak, premium segmentteki varlığını güçlendirmesine katkı sağladı. Akıllı telefon pazarındaki bu rekabet, tüketicilerin hem uygun fiyatlı hem de yüksek performanslı cihazlara olan talebini artırmaya devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bumble taktikleri motor yağına benzin karışması baymak mı demirdöküm mü sunny tv biss key nasıl girilir en çok kazandiran slot oyunları forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro V 15 ANV15-51
    Acer Nitro V 15 ANV15-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız