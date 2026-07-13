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    Samsung One UI 9.0 alacak cihazlar ve çıkış tarihi ortaya çıktı

    Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Desteklenen Galaxy modelleri, beklenen çıkış tarihi ve yeni özellikler belli oldu.

    Samsung One UI 9.0 alacak cihazlar ve çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Beta süreci halihazırda belirli Galaxy modellerinde devam ederken, yeni sürümün çıkış tarihi, desteklenen cihazlar ve öne çıkan özellikleriyle ilgili yeni ayrıntılar paylaşıldı.

    One UI 9.0 ne zaman çıkacak?

    Paylaşılan bilgilere göre Samsung, One UI 9.0'ı 22 Temmuz 2026'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Yeni arayüzün ilk olarak Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modelleriyle sunulması bekleniyor. Kararlı sürümün ise eylül ayından itibaren eski Galaxy cihazlarına dağıtılacağı belirtiliyor. İlk etapta Galaxy S26 serisi ile Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 gibi yeni modellerin güncellemeyi alması bekleniyor.

    Mayıs ayında başlayan beta programı şu anda yalnızca Galaxy S26 serisiyle sınırlı olsa da önümüzdeki haftalarda daha fazla Galaxy modeline açılması bekleniyor.

    One UI 9.0 ile sunulacak yenilikler

    Samsung, One UI 8.5 ile kapsamlı tasarım değişiklikleri yaptığı için One UI 9.0 daha çok ince arayüz düzenlemeleri ve yeni işlevlere odaklanacak. Yeni sürümde ekran parlaklığı ve ses seviyesi kaydırıcıları daha kalın bir tasarıma kavuşurken, kilit ekranı ve hızlı ayarlardaki medya oynatıcı bileşenleri yeniden boyutlandırılabilecek. Ayrıca albüm kapaklarına uyum sağlayan yeni dalga animasyonları ve daha fazla Liquid Glass görsel efekti sunulacak.

    Samsung One UI 9.0 alacak cihazlar ve çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy AI tarafında ise Creative Studio doğrudan sistem uygulamalarına entegre edilecek. Kullanıcılar profil kartlarını ayrı bir uygulama açmadan oluşturabilecek. Good Lock'un Home Up modülü çoklu parmak hareketlerini destekleyecek. Böylece belirli hareketlere ses ayarı değiştirme veya açılır pencere başlatma gibi özel görevler atanabilecek. Samsung Browser uygulamasına da web sayfalarıyla ilgili doğrudan yapay zeka destekli yanıtlar sunan Ask AI özelliği eklenecek.

    One UI 9.0, Android 17'nin sunduğu sistem yeniliklerini de beraberinde getirecek. Bunlar arasında tüm uygulamalar için yüzen pencere (bubble) desteği, uygulamalara rehberin tamamı yerine yalnızca seçilen kişilere erişim izni veren yeni kişi seçici ve farklı ekran boyutlarına daha iyi uyum sağlayan uygulama optimizasyonları yer alıyor.

    One UI 9.0 alacak cihazlar

    Samsung henüz resmi listeyi paylaşmasa da mevcut güncelleme politikası doğrultusunda One UI 9.0 alması beklenen cihazlar şu şekilde:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
    • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
    • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
    • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z TriFold
    • Galaxy Z Fold8, Z Fold7, Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Flip8, Z Flip7, Z Flip7 FE
    • Galaxy Z Fold6, Z Flip6
    • Galaxy Z Fold5, Z Flip5

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A57, A56, A55, A54
    • Galaxy A37, A36, A35, A34
    • Galaxy A27, A26, A25, A24
    • Galaxy A17, A16, A15 (4G ve 5G)
    • Galaxy A07 (4G/5G) ve A06 5G

    Galaxy M, F, Tab ve XCover serileri

    • Galaxy M56, M55, M54, M47, M36, M35, M34, M17, M16, M15, M07 ve M06
    • Galaxy F70e, F56, F55, F54, F36, F34, F17, F16, F15, F07 ve F06
    • Galaxy Tab S11 serisi, Tab S10 serisi, Tab S9 serisi, Tab S9 FE serisi, Tab S6 Lite (2024), Tab A11 serisi ve Tab Active 5 serisi
    • Galaxy XCover 7 ve XCover 7 Pro
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