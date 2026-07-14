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    Galaxy Z Fold 8 Ultra, yansıma önleyici ekranla geliyor

    Samsung, yakında yeni katlanır telefonlarını tanıtacak. Galaxy Z Fold 8 Ultra, iki önemli ekran iyileştirmesiyle geliyor: İç ekranda yansıma önleyici kaplama ve daha az görünen kırışıklık.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ekran özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın ekran özelliklerini erken gösteren bir video internette viral oldu ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Videoda gösterilen cihazın Fold 7 olduğu anlaşılıyor. Bu, bir yana cihazın ekranına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. IceUniverse, Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın iki ekran özelliğini açıkladı: daha az görünür kırışıklık ve yeni yansıma önleyici film.

    Güvenilir bilgi kaynağı Ice Universe'e göre, Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın ana katlanabilir ekranı, Samsung'un Galaxy S24 Ultra'da tanıttığına benzer yansıma önleyici kaplama kullanacak. Bu, parlamayı ve yansımaları önemli ölçüde azaltarak doğrudan güneş ışığı altında ve parlak iç mekan aydınlatmasında okunabilirliği artıracak. Önemli bir detay olarak, Samsung, ilk kez bir katlanabilir modelde bu teknolojiyi kullanacak.

    Katlanır ekranlara, özellikle Fold serisine yansıma önleyici kaplama uygulamak, büyük katlanabilir ekranların en büyük dezavantajlarından birini, yani parlak yüzeyleri nedeniyle daha fazla ortam ışığını yansıtma eğilimini giderecek. Samsung’un yansıma önleyici kaplamayı yalnızca iç ekranda kullanacağı söyleniyor.

    Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın iç ekran kamerası için daha küçük delikli ekran kesimine sahip olacağı da söyleniyor. Bu, ön kameranın Galaxy Z Fold 7'ye göre daha az dikkat dağıtıcı olacağı anlamına geliyor. Ancak, daha küçük kesimin selfie kamerasının görüntü kalitesini ya da görüş alanını etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.

    Katlanabilir telefonlar, gerektiğinde açılabilen büyük bir ekrana sahip. Orta kısım zamanla kademeli olarak kırışıklık etkisi yaratıyor. Lansmanda kırışıklık içermeyen temiz bir ekran görsek de böyle kalmıyor. IceUniverse, Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Galaxy Z Fold 7'den daha az görünür kırışıklığa sahip olacağını iddia ediyor. Samsung, orta kısımdaki kırışıklık etkisini iyileştirerek daha iyi ekran deneyimi sunacak.

    Galaxy Z Fold 8 Ultra özellikleri nasıl olacak?

    Önceki raporlara göre, Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın 6.5 inç kapak ekranı ve 8 inç iç ekrana sahip olması bekleniyor. Her iki ekranın da 120Hz'e kadar yenileme hızı sağlayan Dynamic AMOLED 2X paneller kullanacağı söyleniyor. Katlanabilir ekranın ayrıca 3600 nit'e kadar parlaklığa ulaşacağı belirtiliyor.

    Telefonun Galaxy için Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama (512GB ve 1TB modeller de olacak), 5000 mAh batarya, 45W hızlı kablolu şarj ve 15 W kablosuz şarj (Qi2 Ready) ile gelmesi bekleniyor. Optik görüntü sabitlemeli 200 MP ana arka kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 3x optik zoomlu 10 MP telefoto kamera ve iki adet 10 MP selfie kamera, cihazın kamera kurulumunu oluşturacak.

    Samsung, 22 Temmuz'daki Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 8 Ultra ve diğer yeni cihazlarını tanıtacak.

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