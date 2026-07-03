iOS 27 public beta geliyor: İşte yükleme adımları

Tam Boyutta Gör iOS 27 developer beta sürümü yaklaşık bir aydır mevcut ancak yakında genel beta sürümü de geliyor. Geliştirici betasından daha kararlı olmasıyla iOS 27 public betayı bekleyen çok fazla kullanıcı var. İşte iOS 27 beta indirme ve yükleme adımları:

iOS 27 public beta indirme adımlarından bahsetmeden önce belirtmekte fayda var; İlk genel beta genellikle ilk geliştirici betasından daha kararlı olsa da, iOS betalarında hatalar ve performans sorunları oluyor. Sıkça kullandığınız bazı uygulamaları kullanamayabilirsiniz ve sorunlar CarPlay'e kadar uzanabilir. Beta yazılımı yüklemeden önce iPhone'unuzun yedeğini almak şiddetle tavsiye edilir.

iOS 27 beta indirme ve yükleme adımları 📲

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Apple beta yazılım programına ücretsiz kaydolun iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın Genel - Yazılım Güncellemesi - Beta Güncellemeleri'ne dokunun iOS 27 genel beta seçeneğini seçin (görmüyorsanız iPhone'unuzu yeniden başlatın) Şimdi güncelle butonuna dokunun iOS 27 public beta indirilmeye başlayacak (geç indirilebilir) İndirmeden sonra yüklemeyi başlatabilirsiniz

iOS 27 public beta ne zaman gelecek 📅

Apple, iOS 27 genel beta sürümünün Temmuz ayında yayınlanacağını açıkladı. Muhtemelen geliştiriciler için iOS 27 beta 3 yayınlandıktan sonra (haftaya bekleniyor) iOS 27 public beta güncellemesi çıkacak. Buna göre, iOS 27 beta, 13 Temmuz ya da daha erken bir zamanda gelecek.

Geçmiş iOS beta yayınlanma tarihleri

iOS 26: 24 Temmuz Perşembe

iOS 18: 15 Temmuz Pazartesi

iOS 17: 12 Temmuz Çarşamba

iOS 16: 11 Temmuz Pazartesi

iOS 27 alacak cihazlar: iOS 27 destekleyen iPhone modelleri 3 hf. önce eklendi

iOS 27, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor. Siri AI gibi Apple Intelligence özellikleri iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerle sınırlı. Yeni Siri, cihaz dili İngilizce olarak ayarlandığında kullanılabiliyor ancak bunun için de bir bekleme süresi var. Bekleme listesine alındıktan sonra Siri AI kullanabilir olduğunda iPhone bildirim gönderiyor.

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iOS 27 public beta nasıl yüklenir: iOS 27 beta indirme & yükleme

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