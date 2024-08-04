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    Google, Pixel Watch 3 ile yüksek fiyat, premium cihaz politikasına devam edecek

    Geçtiğimiz modellerinde rakiplerine göre daha yüksek fiyat talebinde bulunan Google, Pixel Watch 3 ile de bu stratejisine devam edecek gibi görünüyor. Peki ya Pixel Watch 3 özellikleri?

    Google, Pixel Watch 3'ün fiyatı ve özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Google’ın merakla beklenen Pixel Watch 3 serisi için artık geri sayıma geçildiğini söyleyebiliriz. Yeni modellerle ilgili detaylar daha önce sızdırılmış olsa da, Android Headlines’ın son raporuyla birlikte, Pixel Watch 3'ün fiyatlandırmasıyla ilgili bilgiler de nihayet netleşti.

    Google’ın, Pixel Watch 3 serisinde iki farklı model sunması bekleniyor. 41mm boyutundaki standart model, Wi-Fi versiyonu için 349 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve önceki modelle aynı fiyattan piyasaya sürülecek. Ancak LTE destekli versiyonunda bir artış göze çarpıyor; bu modelin fiyatı 449 dolar olarak belirlendi. Bunun yanında, serinin daha büyük modeli olan 45mm boyutundaki Pixel Watch 3 XL ise Wi-Fi versiyonu için 399 dolardan, LTE destekli versiyonu ise 499 dolardan satışa sunulacak.

    Bu fiyatlandırma, Pixel Watch 3 serisini piyasadaki rakiplerine göre daha pahalı bir konuma yerleştiriyor. Örneğin, Samsung’un kısa süre önce tanıttığı Galaxy Watch 7 modeli, 40mm Wi-Fi versiyonu için 299 dolardan satışa sunuluyor. Google, Pixel Watch serisini premium bir segmentte konumlandırmaya devam ediyor ve Pixel Watch 3 ile bu strateji sürdürülüyor gibi görünüyor.

    Pixel Watch 3’ün yalnızca fiyatı değil, netleşen özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yeni modellerin, 2.000 nit parlaklığa kadar çıkabilen Actua ekranlara sahip olacağı bilgisi mevcut. Bu, bir önceki modelin AMOLED ekranına göre büyük bir iyileştirme olarak öne çıkıyor.

    Pixel Watch 3 sağlık ve fitness takibi konusunda da gelişmiş koşu metrikleri sunacak. Kullanıcılar, özel koşular oluşturabilecek, sesli ve dokunsal uyarılar alabilecek ve form geliştirme için çeşitli metrikleri takip edebilecekler. Bununla birlikte, saat, egzersiz yapmaya hazır olup olmadığınızı belirlemek için bir hazırlık puanı sunacak ve kalp atış hızınızı izleyerek aşırı ya da yetersiz antrenman yapıp yapmadığınızı ölçebilecek.

    Son olarak Pixel Watch 3’ün, her zaman açık ekran (AOD) özelliği etkinleştirildiğinde 24 saat, pil tasarruf modu etkinleştirildiğinde ise 36 saatlik bir pil ömrü sunacağı bildiriliyor. Bakalım tüm bu özellikler, Google’ın akıllı saat pazarındaki payını arttırmasına yardımcı olabilecek mi?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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