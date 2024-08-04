Google, Pixel Watch 3 ile yüksek fiyat, premium cihaz politikasına devam edecek

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Google’ın merakla beklenen Pixel Watch 3 serisi için artık geri sayıma geçildiğini söyleyebiliriz. Yeni modellerle ilgili detaylar daha önce sızdırılmış olsa da, Android Headlines’ın son raporuyla birlikte, Pixel Watch 3'ün fiyatlandırmasıyla ilgili bilgiler de nihayet netleşti.

Google’ın, Pixel Watch 3 serisinde iki farklı model sunması bekleniyor. 41mm boyutundaki standart model, Wi-Fi versiyonu için 349 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve önceki modelle aynı fiyattan piyasaya sürülecek. Ancak LTE destekli versiyonunda bir artış göze çarpıyor; bu modelin fiyatı 449 dolar olarak belirlendi. Bunun yanında, serinin daha büyük modeli olan 45mm boyutundaki Pixel Watch 3 XL ise Wi-Fi versiyonu için 399 dolardan, LTE destekli versiyonu ise 499 dolardan satışa sunulacak.

Bu fiyatlandırma, Pixel Watch 3 serisini piyasadaki rakiplerine göre daha pahalı bir konuma yerleştiriyor. Örneğin, Samsung’un kısa süre önce tanıttığı Galaxy Watch 7 modeli, 40mm Wi-Fi versiyonu için 299 dolardan satışa sunuluyor. Google, Pixel Watch serisini premium bir segmentte konumlandırmaya devam ediyor ve Pixel Watch 3 ile bu strateji sürdürülüyor gibi görünüyor.

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Pixel Watch 3’ün yalnızca fiyatı değil, netleşen özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yeni modellerin, 2.000 nit parlaklığa kadar çıkabilen Actua ekranlara sahip olacağı bilgisi mevcut. Bu, bir önceki modelin AMOLED ekranına göre büyük bir iyileştirme olarak öne çıkıyor.

Pixel Watch 3 sağlık ve fitness takibi konusunda da gelişmiş koşu metrikleri sunacak. Kullanıcılar, özel koşular oluşturabilecek, sesli ve dokunsal uyarılar alabilecek ve form geliştirme için çeşitli metrikleri takip edebilecekler. Bununla birlikte, saat, egzersiz yapmaya hazır olup olmadığınızı belirlemek için bir hazırlık puanı sunacak ve kalp atış hızınızı izleyerek aşırı ya da yetersiz antrenman yapıp yapmadığınızı ölçebilecek.

Son olarak Pixel Watch 3’ün, her zaman açık ekran (AOD) özelliği etkinleştirildiğinde 24 saat, pil tasarruf modu etkinleştirildiğinde ise 36 saatlik bir pil ömrü sunacağı bildiriliyor. Bakalım tüm bu özellikler, Google’ın akıllı saat pazarındaki payını arttırmasına yardımcı olabilecek mi?

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