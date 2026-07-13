Samsung, onarım ücretlerini yükseltti: Ekran değişimi fiyatına zam yolda!

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Tam Boyutta Gör Yarı iletken maliyetlerindeki artış, yeni cihazların fiyatlarını artırmakla kalmadı, onarımları da daha pahalı hale getirdi. Samsung’un servis ağına tedarik ettiği onarım parçası fiyatlarını yakın zamanda artırdığı bildirildi.

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Bellek yarı iletkenleri ve ham madde fiyatlarındaki artışın etkileri artık ürün tamir maliyetlerine de yansıyor. Yapay zeka kaynaklı bellek fiyatlarındaki artış, Orta Doğu'daki kararsızlık nedeniyle artan lojistik maliyetleri, altın ve bakır gibi temel ham madde fiyatlarındaki artış ve yüksek döviz kurları, ürün malzeme maliyetlerinde önemli bir artışa yol açtı.

Akıllı telefon ve dijital ev aletleri onarımı daha pahalı olacak, TV bölümü etkilenmedi

Akıllı telefon işinden sorumlu Samsung'un Mobil Deneyim (MX) birimi, onarım malzemesi fiyatlarında ortalama %5'lik bir artış gördü. Bu arada, ev aletleri işini kapsayan Dijital Ev Aletleri (DA) birimi için onarım malzemeleri fiyatı ortalama %9 oranında arttı. Çipler, akıllı telefon ekran panelleri, motorlar ve kompresörler gibi birçok önemli yedek parçada fiyat artışları görüldü. Ancak, son fiyat artışı, TV işini yürüten Samsung'un Video Display (VD) bölümünü etkilemedi. Bunun nedeni, bileşen fiyatlarındaki farkın rakiplerle kıyaslandığında nispeten az olması olabilir.

Yedek parçalar, toplam onarım maliyetinin yaklaşık %80 ila %90'ını oluşturuyor. Önümüzdeki aylarda, yeni parça gerektiren akıllı telefonlar ve ev aletlerinin onarım maliyetleri artabilir.

Yılın başından beri, OEM'ler de aslında artan bileşen maliyetleri nedeniyle nihai ürün fiyatlarını artırıyor. Piyasa araştırma firması, akıllı telefonların ortalama satış fiyatının bu yıl geçen yıla göre %21 artacağını tahmin ediyor.

Samsung'un 22 Temmuz'da tanıtacağı Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8 katlanır telefonlarında 100 dolarlık bir fiyat artışı bekleniyor.

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