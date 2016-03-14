İşte hayallerinizdeki Jetpack

Özellikle oyunlarda ve bilim kurgu filmlerinde sıklıkla rastladığımız jetpackler nihayet gerçek olmaya çok yakın. ABD merkezli şirket Jetpack Aviation, hep hayal ettiğimiz o muhteşem jetpacklerin gelişim sürecinde çok önemli bir mesafe kaydetti.



Firmanın JB-9 ismini verdiği jetpack aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere oldukça kompakt bir yapıya sahip. Jetpack Aviation'un resmi sitesindeki bilgilere göre JB-9, yaklaşık 3 kilometre irtifada yol alabiliyor. Vücut ağırlığınız veya ellerinizi kullanarak hakim olabileceğiniz görece kolay bir kullanım sistemine sahip olan jetpack , saatte 160 kilometrelik hızlara ulaşabilmesiyle de dikkat çekiyor.



Jetpack Aviation'un dünyanın tek gerçek jetpacki olarak tanımladığı JB-9, yeterli verimliliğe sahip olmaması nedeniyle artık uçaklarda yer almayan turbojet motorlarını kullanıyor. Yeni nesil motorlara oranla daha fazla yakıt tüketimi yapan bu motorlar JB-9'un uçuş süresini de epey kısaltıyor. Firma önümüzdeki yıllarda artıracağını söylüyor olsa da JB-9 şu an için yalnızca 10 dakikalık bir uçuş süresine sahip.

Aslına bakarsanız JB-9 dünyadaki üretilmiş tek jetpack de değil. Bizler gibi bilim insanlarının da hayal dünyalarını süsleyen jetpacklerin daha önce de birçok örneğini görmüştük. Ancak bunlar ya fazlasıyla ağır ve kullanışsız ya da dikey olarak kalkış yapamayan, kontrolü zor jetpacklerdi. Diğer tarafta Jetpack Aviation'un bu düzeylere getirmek için 40 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı JB-9 ise tam da hayal ettiğimiz gibi görünüyor.



JB-9'u yalnızca videolarda izlemek bile hayli heyecan verici bir eylem olsa da ne yazık ki bu jetpacki yakın zamanda sırtımıza takıp gökyüzünde şöyle bir tur atabileceğimizi söylemek zor. Zira JB-9 şu an için piyasaya çıkacakmış gibi görünmüyor. Henüz geliştirme sürecinde olan jetpackin satışa çıktığı zaman da en azından 100,000 dolarlık bir etikete sahip olacağı düşünülüyor.

http://spectrum.ieee.org/tech-talk/aerospace/aviation/finally-the-jetpack-weve-always-wanted