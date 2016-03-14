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İşte hayallerinizdeki Jetpack

Oyunlarda, filmlerde, dizilerde gördüğümüz jetpackler sanırım hepimizin hayallerini süslemiştir. Peki bu hayallere ne kadar yakınız? İşte dünyanın tek gerçek jetpacki JB-9.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Özellikle oyunlarda ve bilim kurgu filmlerinde sıklıkla rastladığımız jetpackler nihayet gerçek olmaya çok yakın. ABD merkezli şirket Jetpack Aviation, hep hayal ettiğimiz o muhteşem jetpacklerin gelişim sürecinde çok önemli bir mesafe kaydetti.

Firmanın JB-9 ismini verdiği jetpack aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere oldukça kompakt bir yapıya sahip. Jetpack Aviation'un resmi sitesindeki bilgilere göre JB-9, yaklaşık 3 kilometre irtifada yol alabiliyor. Vücut ağırlığınız veya ellerinizi kullanarak hakim olabileceğiniz görece kolay bir kullanım sistemine sahip olan jetpack , saatte 160 kilometrelik hızlara ulaşabilmesiyle de dikkat çekiyor.

Jetpack Aviation'un dünyanın tek gerçek jetpacki olarak tanımladığı JB-9, yeterli verimliliğe sahip olmaması nedeniyle artık uçaklarda yer almayan turbojet motorlarını kullanıyor. Yeni nesil motorlara oranla daha fazla yakıt tüketimi yapan bu motorlar JB-9'un uçuş süresini de epey kısaltıyor. Firma önümüzdeki yıllarda artıracağını söylüyor olsa da JB-9 şu an için yalnızca 10 dakikalık bir uçuş süresine sahip.
Aslına bakarsanız JB-9 dünyadaki üretilmiş tek jetpack de değil. Bizler gibi bilim insanlarının da hayal dünyalarını süsleyen jetpacklerin daha önce de birçok örneğini görmüştük. Ancak bunlar ya fazlasıyla ağır ve kullanışsız ya da dikey olarak kalkış yapamayan, kontrolü zor jetpacklerdi. Diğer tarafta Jetpack Aviation'un bu düzeylere getirmek için 40 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı JB-9 ise tam da hayal ettiğimiz gibi görünüyor.

JB-9'u yalnızca videolarda izlemek bile hayli heyecan verici bir eylem olsa da ne yazık ki bu jetpacki yakın zamanda sırtımıza takıp gökyüzünde şöyle bir tur atabileceğimizi söylemek zor. Zira JB-9 şu an için piyasaya çıkacakmış gibi görünmüyor. Henüz geliştirme sürecinde olan jetpackin satışa çıktığı zaman da en azından 100,000 dolarlık bir etikete sahip olacağı düşünülüyor.

http://spectrum.ieee.org/tech-talk/aerospace/aviation/finally-the-jetpack-weve-always-wanted Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen Bukalemun
Bukalemun
Sanırım DH yine sıkıntılı... Her türlü siyaseti yapıyoruz/yaptırıyoruz ama nedense! TERÖRE LANET ve ANKARA HALKINA BAŞSAĞLIĞI için tepki koyamadık.... Mobilden göremiyorum !!!!

2si-1 de hükümeti aklarlar merak etme sen.
Sayın Cumhurbaşkanımız aslında onu demek istemedi bunu demek istedi. Sayın Başbakanımızın sabrını sınamayın felan filan diye bir şeyler söylerler.
BukalemunSanırım DH yine sıkıntılı... Her türlü siyaseti yapıyoruz/yaptırıyoruz ama nedense! TERÖRE LANET ve ANKARA HALKINA BAŞSAĞLIĞI için te...
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Aimstein 3 yıl
Bukalemun
Sanırım DH yine sıkıntılı... Her türlü siyaseti yapıyoruz/yaptırıyoruz ama nedense! TERÖRE LANET ve ANKARA HALKINA BAŞSAĞLIĞI için tepki koyamadık.... Mobilden göremiyorum !!!!

Başsağlığı sorunu çözmez çözseydi fark ederdik , eğer gerçekten yarar sağlamak istiyorsan olay yerine veya yaralılara fiziksel veya maddi ihtiyaçları varsa yardım et boş prim safsatalarına girme
BukalemunSanırım DH yine sıkıntılı... Her türlü siyaseti yapıyoruz/yaptırıyoruz ama nedense! TERÖRE LANET ve ANKARA HALKINA BAŞSAĞLIĞI için tep...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Guest-1E8C38219 3 yıl
rocketman
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giogo 3 yıl
Bizim havamız çok hafif olduğundan birşeyin havada kalması için aşırı derecede yere basınç yapması lazım.
Buna çözüm olarak uçan hoverboardlarda motor bile kullanmıyorlar. Sıvı nitrojen kullanıyorlar. Sıvı nitrojen gaz olduğunda havadan kat kat ağır oluyor ve 100 kg yük taşıyabiliyor.
Bu jetpackin motorlarına nitrojen tüpleri takılsa ve motor aşağıya hava üfleyip onun basıncıyla havada kalacağına nitrojen üflesede daha kolay havada kalabilir.
Bakalım bu fikir onların aklına gelmiştir ama belki pratikte bunu yapması ya zordur yada işe yaramıyodur.
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1BilimAdamı 3 yıl
Şifresi vardır heralde bunun
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ugrcnbks 3 yıl
alttan ısıtmalı sistem
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Nevfel 3 yıl
Harika olmuş demekki 10 yıl sonra bizim çocuklar baba bana araba drğil jetpack al diye başımızı şişirecekler.
Gerçekten müthiş duruyor, birde süre uzatılabilirse ki bunun içinde bor kaynaklı özel piller daha ideal olur bence.
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burakcoskunofficial 3 yıl
Bir tur ne kadar hocam....akbil basarak binebiliyoz mu..
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bozok_53_45 3 yıl
yoksulseytan22
BukalemunSanırım DH yine sıkıntılı... Her türlü siyaseti yapıyoruz/yaptırıyoruz ama nedense! TERÖRE LANET ve ANKARA HALKINA BAŞSAĞLIĞI için tepki koyamadık.... Mobilden göremiyorum !!!!
2si-1 de hükümeti aklarlar merak etme sen. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında onu demek istemedi bunu demek istedi. Sayın Başbakanımızın sabrını sınamayın felan filan diye bir şeyler söylerler.

aynen internet yasaklarını nasıl savunduklarını ve de sonra utanmadan bizi kandırdılar diye video çektiklerini unutmadık o yedikleri çocuklarından çıkar bi gün..
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C.CEMİL 3 yıl
"30 kilometre irtifada yol alabiliyor"

benim yanıldığım bir durum mu var :)

yaklaşık 100.000 feet etmiyor mu ?
bu kadar yükseklikte kabin basıncı ve oksijen gerekmiyor mu ?
bildiğim kadarıyla yolcu uçakları 25.000 -30.000 feet irtifalarda uçuyor
yolcu uçağının 3 kat üzeri bir yükseklikte ne yapacaklar ?

gecenin bir vakti yanlış yapıyorsam fazla gülmeyin :)
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Aimstein 3 yıl
Bukalemun
Sanırım DH yine sıkıntılı... Her türlü siyaseti yapıyoruz/yaptırıyoruz ama nedense! TERÖRE LANET ve ANKARA HALKINA BAŞSAĞLIĞI için tepki koyamadık.... Mobilden göremiyorum !!!!

Başsağlığı sorunu çözmez çözseydi fark ederdik , eğer gerçekten yarar sağlamak istiyorsan olay yerine veya yaralılara fiziksel veya maddi ihtiyaçları varsa yardım et boş prim safsatalarına girme
1 Yanıt Yanıtla +15
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Bukalemun 3 yıl Aimstein
Johannes Kepler
Bukalemun
Sanırım DH yine sıkıntılı... Her türlü siyaseti yapıyoruz/yaptırıyoruz ama nedense! TERÖRE LANET ve ANKARA HALKINA BAŞSAĞLIĞI için tepki koyamadık.... Mobilden göremiyorum !!!!

Başsağlığı sorunu çözmez çözseydi fark ederdik , eğer gerçekten yarar sağlamak istiyorsan olay yerine veya yaralılara fiziksel veya maddi ihtiyaçları varsa yardım et boş prim safsatalarına girme

twitter dan ACİL KAN LAZIM diye tag açtım


Bak ülkemi ne çok seviyorum , hatta T.C kimlikli olup yurt dışından @istifa edin tag larını şikayet ediyorum


oldu mu? kurtardım mı ülkeyi.
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Bukalemun 3 yıl
Sanırım DH yine sıkıntılı... Her türlü siyaseti yapıyoruz/yaptırıyoruz ama nedense! TERÖRE LANET ve ANKARA HALKINA BAŞSAĞLIĞI için tepki koyamadık.... Mobilden göremiyorum !!!!
1 Yanıt Yanıtla +2
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yoksulseytan22 3 yıl Bukalemun
Bukalemun
Sanırım DH yine sıkıntılı... Her türlü siyaseti yapıyoruz/yaptırıyoruz ama nedense! TERÖRE LANET ve ANKARA HALKINA BAŞSAĞLIĞI için tepki koyamadık.... Mobilden göremiyorum !!!!

2si-1 de hükümeti aklarlar merak etme sen.
Sayın Cumhurbaşkanımız aslında onu demek istemedi bunu demek istedi. Sayın Başbakanımızın sabrını sınamayın felan filan diye bir şeyler söylerler.
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Umutcan 3 yıl
Gerçek anlamda "jet"pack olmuş bu. Diğerleri bildiğin quadrocopter gibi uydurmasyon şeylerdi.
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muratkaya 3 yıl
Böyle küçük boyutlu bir makine için 10 dakika gerçekten iyi bir zaman. İleride yarım saate uzasa işe gidip gelmeye yeter.
Ama benim aklıma takılan bir şeyler var;
Belli ki gelecekte Jet packler yaygın kullanılacak, bu durumda kara taşıtlarının bağlı olduğu trafik kuralları gibi alçak irtifada uçuş yapanlar için de yeni kurallar olması gerekiyor. Yüksek hızlarda yol alan bu insanların birbirlerine, elektrik tellerine Vs çarpmamalarının tek yolu otonom kontrollü uçuş olacaktır. Tüm jetpacklerin gps verileri ortak bir merkeze aktarılıp o merkezden kontrol edilmeli. Gerçi o zamana daha çok var bir şeyler yaparlar :)
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