İlk Türk astronotu uzaya taşıyacak Ax-3 görevinin mürettebatıyla tanışın

Ax-3 görevinde görev komutanı ve eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria olacak. Geçen yaz VIRTUTE 1 görev komutanı olarak Virgin Galactic'in Galactic 01 yörünge altı uzay uçuşunda da uçan görev uzmanı Walter Villadei, Alper Gezeravcı ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronot yedek üyesi Marcus Wandt yer alıyor.
Ax-3 görevi 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece TSİ 01:11’de Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak SpaceX Crew Dragon uzay aracında geçirecekleri yaklaşık 36 saatin ardından mürettebat, her şey plana uygun giderse 19 Ocak’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlenecek.
Ax-3 mürettebatının 19 Ocak’taki varışlarının ardından ISS’te 14 gün geçirmeleri planlanıyor. Eğer koşullar uygun olursa iki hafta sorun mürettebat Crew Dragon kapsülüyle iki hafta sonra atmosfere giriş yapacak ve Florida açıklarına kapsül paraşütüyle iniş yapacak.
Dilerseniz mürettebatı biraz daha yakından tanıyalım.
Michael Lopez-Alegria
Alper Gezeravcı
Gezeravcı, verdiği bir demeçte şunları söylüyor: “Uzaya giden ilk kişi olarak güzel ülkem Türkiye'yi temsil ediyorum. Ancak bu görev sadece ilk insanlı göreve odaklanmıyor, aynı zamanda bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçladığımız pek çok bilimsel görevi de temsil ediyor"
Axiom'un önceki görevlerinde olduğu gibi, Ax-3 mürettebatı tarafından yürütülen araştırmaların çoğu, uzun süreli uzay uçuşunun ve mikro yerçekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerine odaklanacak ve bu araştırmanın Dünya'da nasıl faydalı uygulamalara sahip olabileceğine vurgu yapacak. Örneğin Türkiye'nin Vokalkord deneyi, insanların konuşma ve öksürme seslerini analiz ederek hastalıkları tespit etmek için yapay zeka geliştiriyor. Alper Gezeravcı, bunun gibi toplam 13 deney gerçekleştirecek. Bunlar arasında CRISPR teknolojisi, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi ve üretim teknolojileri gibi deneyler var.
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.