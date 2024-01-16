İlk Türk astronotu uzaya taşıyacak Ax-3 görevinin mürettebatıyla tanışın

Tam Boyutta Gör Axiom Space, şirketin üçüncü uzay görevini fırlatmaya hazırlanıyor. Ax-3, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) araştırma yapmak üzere yaklaşık iki haftalık bir görevde tamamı Avrupalı dört kişilik bir mürettebat uzaya doğru yolculuğa çıkaracak.

Ax-3 görevinde görev komutanı ve eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria olacak. Geçen yaz VIRTUTE 1 görev komutanı olarak Virgin Galactic'in Galactic 01 yörünge altı uzay uçuşunda da uçan görev uzmanı Walter Villadei, Alper Gezeravcı ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronot yedek üyesi Marcus Wandt yer alıyor.

Ax-3 görevi 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece TSİ 01:11’de Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak SpaceX Crew Dragon uzay aracında geçirecekleri yaklaşık 36 saatin ardından mürettebat, her şey plana uygun giderse 19 Ocak’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlenecek.

Ax-3 mürettebatının 19 Ocak’taki varışlarının ardından ISS’te 14 gün geçirmeleri planlanıyor. Eğer koşullar uygun olursa iki hafta sorun mürettebat Crew Dragon kapsülüyle iki hafta sonra atmosfere giriş yapacak ve Florida açıklarına kapsül paraşütüyle iniş yapacak.

Dilerseniz mürettebatı biraz daha yakından tanıyalım.

Michael Lopez-Alegria

Tam Boyutta Gör Eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria, uzay uçuşlarına yabancı değil. Ax-3 onun ISS'ye altıncı fırlatılışı olacak ve bu uçuş sonucu da olmayacak. Madrid'de doğan ve küçük bir çocukken ailesiyle birlikte ABD'ye gelen Lopez-Alegria, üç Space Shuttle fırlatması ve bir Soyuz fırlatmasını da içeren 40 yılı aşkın havacılık ve uzay uçuşu deneyimine sahip. Kendisi 2020 yılında NASA'nın Astronot Onur Listesi'ne alındı ve şu anda uzay ajansının uzay yürüyüşlerinde veya ekstravehiküler aktivitelerde (EVA) harcanan kümülatif süre rekorunu elinde tutuyor. Aynı zamanda Axiom'un baş astronotu olarak çalışıyor. Ax-1 görevinde de görev komutanı olan Michael Lopez-Alegria, Ax-3 uçuşunda da yine görev komutanı olacak.

Alper Gezeravcı

Tam Boyutta Gör Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak uçacak. Ax-3 görev uzmanı, İstanbul'daki Hava Harp Okulu'ndan ve Ohio'daki Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nden derecelere sahip ve Türk Hava Kuvvetleri'nde Pilot Albay rütbesiyle savaş pilotu olarak 15 yıllık uçuş deneyimi bulunuyor.

Gezeravcı, verdiği bir demeçte şunları söylüyor: “Uzaya giden ilk kişi olarak güzel ülkem Türkiye'yi temsil ediyorum. Ancak bu görev sadece ilk insanlı göreve odaklanmıyor, aynı zamanda bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçladığımız pek çok bilimsel görevi de temsil ediyor"

Axiom'un önceki görevlerinde olduğu gibi, Ax-3 mürettebatı tarafından yürütülen araştırmaların çoğu, uzun süreli uzay uçuşunun ve mikro yerçekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerine odaklanacak ve bu araştırmanın Dünya'da nasıl faydalı uygulamalara sahip olabileceğine vurgu yapacak. Örneğin Türkiye'nin Vokalkord deneyi, insanların konuşma ve öksürme seslerini analiz ederek hastalıkları tespit etmek için yapay zeka geliştiriyor. Alper Gezeravcı, bunun gibi toplam 13 deney gerçekleştirecek. Bunlar arasında CRISPR teknolojisi, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi ve üretim teknolojileri gibi deneyler var.

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Walter Villadei

Tam Boyutta Gör Bu aynı zamanda Ax-3 görev pilotu Albay Walter Villadei'nin ilk uzay uçuşu değil. Villadei, İtalya'dan geliyor ve İtalyan Hava Kuvvetleri'nde (ItAF) albay olarak görev yapıyor. Geçmişinde ItAF ile kapsamlı askeri uçuş deneyiminin yanı sıra, Rus uzay ajansında (Roscosmos) Soyuz uçuş mühendisi gibi uzay sektöründeki görevler de yer alıyor. Villadei şu anda ItAF'ın ABD'deki temsilcilik ofisinin başkanı olarak çalışıyor ve ticari uzay uçuşu girişimlerini denetliyor. Haziran 2023'te Virgin Galactic ile uzaya yörünge altı bir uçuş gerçekleştirdi ve burada VIRTUTE-1 görev komutanı olarak görev yaptı. Villadei, verdiği brifingde "Bu görev İtalya için çok önemli" dedi ve Ax-3'ü İtalya'nın ulusal uzay stratejisinde "temel bir adım" olarak nitelendirdi.

Marcus Wandt

Tam Boyutta Gör Bir başka savaş pilotu olan Marcus Wandt, İsveç Hava Kuvvetleri'nde 20 yılı aşkın bir deneyime sahip. Savaş pilotluğundan baş test pilotluğuna kadar yükselen Wandt, sonunda diğer pilotlara taktik eğitimi vermek üzere kendi şirketini kurdu. Şu anda İsveç Hava Kuvvetleri'nde yarbay ve ESA'nın astronot rezervinin bir üyesi olan Wandt, İsveç'ten ISS'ye uçacak ikinci kişi olacak.

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