İşte PlayStation 3 Slim'in üretim maliyeti

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli, popüler cihazların üretim maliyetlerinin masaya yatıran çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. iPhone ve iPod gibi cihazlar için maliyet raporları hazırlayan firma, son çalışmasında Japon elektronik devi Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 3'ü mercek altına aldı. En yeni PlayStation 3 revizyonu olarak satışına Eylül ayında başlanan Slim modelini inceleyen iSuppli, elde ettiği rakamlar sonucunda bazı önemli bulgulara ulaştı. Bilindiği üzere PlayStation 3 ile ilgili olarak uzunca bir süredir "üretim maliyetlerinin altında satıyor, Sony gelir hedeflerini oyun satışları üzerine kurguladı" gibi çok sayıda iddia ortaya atılmakta. Peki ama bu iddialar ne kadar doğru, PS3 Slim ne kadara mal oluyor ve Sony göz göre göre zararına mı satıyor ?

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Yaklaşık bir ay kadar önce üçüncü doğum yıl dönümünü kutlayan PlayStation 3 geçen üç yıllık süre zarfında önemli sürüm güncellemeleri geçirdi ve son olarak dördüncü sürüm olarak nitelendirilen Slim ile karşımızda çıktı. 20GB ile başlayan ve 250GB'lık kapasite seçeneği ile yoluna devam eden PS3, aradan geçen süre zarfında çok sayıda güncelleme aldı ve Slim modeliyle birlikte estetik operasyona da tabii tutuldu. Üretim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında genel görünümüde bazı değişiklikler yapılarak ortaya daha kompakt, daha rafine ve çok daha az güç çeken bir cihaz çıkarmayı başaran Sony, teknik alt yapısı ile en güçlü oyun konsolu olarak nitelendirilen PlayStation 3'ü ne kadara üretiyor ? Gelin şimdi hep birlikte iSupply'nin analizi inceleyelim ve malzeme maliyetleriyle PS3'ü üretim bandından çıkartalım.

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iSupply'nin yeni çalışmasına göre Sony, PlayStation 3'ü Slim modeliyle de zararına satmaya devam ediyor. Son versiyonda 65nm üretim teknolojisinden 45nm üretim sürecine geçiş yapan yonga maliyetlerinde ciddi bir kazanım elde eden Sony, ilk jenerasyon ile kıyaslandığında kullanılan parça sayısını da 4048 adetten 2568'e (kontrolcü ve kutu içeriği hariç) düşürmeyi başardı. Peki PlayStation 3 Slim'in temelini oluşturan anahtar öneme sahip komponentler, Sony'e ne kadara fatura ediliyor ? İşte bu soruya cevap arayan iSuppli, Cell işlemcisinden Nvidia GPU'ya kadar Slim modelinde kullanılan ana komponentlerin tamamı için maliyet raporu hazırladı. Dikkat çekici detaylar içeren bu rapora göre, PlayStation 3 Slim üretiminde maliyeti en yüksek kalem 66$'a gelen entegre Blu-ray sürücü olarak belirtiliyor.

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Blu-ray sürücüyü takiben listenin ikinci sırasında yer alan komponent ise Nvidia tarafından sağlanan Reality Synthesier (RSX) isimli grafik yongası. Daha önceki versiyonlar ile kıyaslandığında maliyti %21 oranında düşen grafik yongasının PlayStation 3 Slim için Sony'e maliyeti 45.82$. İlk defa Slim modeliyle birlikte kullanılan ve Toshiba'dan sağlanan 120GB kapasiteli sabit disk ise 38$'lık maliyeti ile üçüncü sırada yer alıyor. Konsola güç veren ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cell Broadband motoru yani merkezdeki Cell işlemcisinin maliyeti 37.73$ olarak açıklanırken, daha önceki versiyonlarda yer verilen ve 65nm üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan işlemcinin 46.46$'lık maliyeti dikkate alındığında, nanometrik küçülme sayesinde maliyetlerde %19 civarında kazanım sağlandığını görüyoruz.

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İlk jenerasyon ile kıyaslandığında güç tüketiminde ciddi yol alan Sony, 400 Watt seviyesinden 220 Watt'a çekilen güç değeri ile ortaya çok daha verimli bir konsol çıkarmış durumda. iSuppli'nin çalışmasına göre, kullanılan güç kaynağını 20.35$'a mal eden Sony soğutucu içinse 11.27$ ödüyor. DRAM-XDR bellek yongasını Samsung'dan 9.80$'a alan firma, 6 katmanlı baskılı devreyi ise 8.47$'a temin ediyor. Giriş-Çıkış birimlerinden sorumlu kontrolcüyü 5.59$'lık maliyetle kendisi üreten Sony, Bluetooth / WLAN kontrolcüsünü ise 3.92$ karşılığında Marvell'den sağlıyor. Diğer tüm parçalar içinse 79.52$ ödeyen Sony için PlayStation 3'ün komponent maliyeti 120GB'lık model için üretim ve test masraflarıyla birlikte 336.27$ olarak hesaplanırken, son kullanıcı satış fiyatı ise 299$ seviyesinde seyrediyor.

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Not: Üretim masraflarına kutu içeriği, yazılım, telif hakları ve lojistik gibi diğer kalemler ve kontrolcü dahil değildir.

http://www.isuppli.com/News/Pages/Sony-Gets-One-Step-Closer-to-Breakeven-Point-with-Latest-PlayStation-3-Design.aspx