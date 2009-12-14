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İşte PlayStation 3 Slim'in üretim maliyeti

Sony, PlayStation 3 Slim'i zararına mı satıyor, peki konsol'un üretim maliyeti ne kadar ? İşte bu soruların cevapları...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,8b
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91
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli, popüler cihazların üretim maliyetlerinin masaya yatıran çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. iPhone ve iPod gibi cihazlar için maliyet raporları hazırlayan firma, son çalışmasında Japon elektronik devi Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 3'ü mercek altına aldı. En yeni PlayStation 3 revizyonu olarak satışına Eylül ayında başlanan Slim modelini inceleyen iSuppli, elde ettiği rakamlar sonucunda bazı önemli bulgulara ulaştı. Bilindiği üzere PlayStation 3 ile ilgili olarak uzunca bir süredir "üretim maliyetlerinin altında satıyor, Sony gelir hedeflerini oyun satışları üzerine kurguladı" gibi çok sayıda iddia ortaya atılmakta. Peki ama bu iddialar ne kadar doğru, PS3 Slim ne kadara mal oluyor ve Sony göz göre göre zararına mı satıyor ?

İşte PlayStation 3 Slim'in üretim maliyeti
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Yaklaşık bir ay kadar önce üçüncü doğum yıl dönümünü kutlayan PlayStation 3 geçen üç yıllık süre zarfında önemli sürüm güncellemeleri geçirdi ve son olarak dördüncü sürüm olarak nitelendirilen Slim ile karşımızda çıktı. 20GB ile başlayan ve 250GB'lık kapasite seçeneği ile yoluna devam eden PS3, aradan geçen süre zarfında çok sayıda güncelleme aldı ve Slim modeliyle birlikte estetik operasyona da tabii tutuldu. Üretim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında genel görünümüde bazı değişiklikler yapılarak ortaya daha kompakt, daha rafine ve çok daha az güç çeken bir cihaz çıkarmayı başaran Sony, teknik alt yapısı ile en güçlü oyun konsolu olarak nitelendirilen PlayStation 3'ü ne kadara üretiyor ? Gelin şimdi hep birlikte iSupply'nin analizi inceleyelim ve malzeme maliyetleriyle PS3'ü üretim bandından çıkartalım.

İşte PlayStation 3 Slim'in üretim maliyeti
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iSupply'nin yeni çalışmasına göre Sony, PlayStation 3'ü Slim modeliyle de zararına satmaya devam ediyor. Son versiyonda 65nm üretim teknolojisinden 45nm üretim sürecine geçiş yapan yonga maliyetlerinde ciddi bir kazanım elde eden Sony, ilk jenerasyon ile kıyaslandığında kullanılan parça sayısını da 4048 adetten 2568'e (kontrolcü ve kutu içeriği hariç) düşürmeyi başardı. Peki PlayStation 3 Slim'in temelini oluşturan anahtar öneme sahip komponentler, Sony'e ne kadara fatura ediliyor ? İşte bu soruya cevap arayan iSuppli, Cell işlemcisinden Nvidia GPU'ya kadar Slim modelinde kullanılan ana komponentlerin tamamı için maliyet raporu hazırladı. Dikkat çekici detaylar içeren bu rapora göre, PlayStation 3 Slim üretiminde maliyeti en yüksek kalem 66$'a gelen entegre Blu-ray sürücü olarak belirtiliyor.

İşte PlayStation 3 Slim'in üretim maliyeti
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Blu-ray sürücüyü takiben listenin ikinci sırasında yer alan komponent ise Nvidia tarafından sağlanan Reality Synthesier (RSX) isimli grafik yongası. Daha önceki versiyonlar ile kıyaslandığında maliyti %21 oranında düşen grafik yongasının PlayStation 3 Slim için Sony'e maliyeti 45.82$. İlk defa Slim modeliyle birlikte kullanılan ve Toshiba'dan sağlanan 120GB kapasiteli sabit disk ise 38$'lık maliyeti ile üçüncü sırada yer alıyor. Konsola güç veren ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cell Broadband motoru yani merkezdeki Cell işlemcisinin maliyeti 37.73$ olarak açıklanırken, daha önceki versiyonlarda yer verilen ve 65nm üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan işlemcinin 46.46$'lık maliyeti dikkate alındığında, nanometrik küçülme sayesinde maliyetlerde %19 civarında kazanım sağlandığını görüyoruz.

İşte PlayStation 3 Slim'in üretim maliyeti
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İlk jenerasyon ile kıyaslandığında güç tüketiminde ciddi yol alan Sony, 400 Watt seviyesinden 220 Watt'a çekilen güç değeri ile ortaya çok daha verimli bir konsol çıkarmış durumda. iSuppli'nin çalışmasına göre, kullanılan güç kaynağını 20.35$'a mal eden Sony soğutucu içinse 11.27$ ödüyor. DRAM-XDR bellek yongasını Samsung'dan 9.80$'a alan firma, 6 katmanlı baskılı devreyi ise 8.47$'a temin ediyor. Giriş-Çıkış birimlerinden sorumlu kontrolcüyü 5.59$'lık maliyetle kendisi üreten Sony, Bluetooth / WLAN kontrolcüsünü ise 3.92$ karşılığında Marvell'den sağlıyor. Diğer tüm parçalar içinse 79.52$ ödeyen Sony için PlayStation 3'ün komponent maliyeti 120GB'lık model için üretim ve test masraflarıyla birlikte 336.27$ olarak hesaplanırken, son kullanıcı satış fiyatı ise 299$ seviyesinde seyrediyor.

İşte PlayStation 3 Slim'in üretim maliyeti
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Not: Üretim masraflarına kutu içeriği, yazılım, telif hakları ve lojistik gibi diğer kalemler ve kontrolcü dahil değildir.


http://www.isuppli.com/News/Pages/Sony-Gets-One-Step-Closer-to-Breakeven-Point-with-Latest-PlayStation-3-Design.aspx Yorum Yaz
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toxteth 8 yıl
+1905
tabii ki toptan alındığı için bu rakamlar pek doğruyu yansıtmaz.
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talh4wk 9 yıl
maliyet mi...ilk 6 ay ps3'ü 22" lcd'ye bağlayıp bunu düşünürken odamda bir de baktım 40" lcd
ama film izleme keyfim de 4e katlandı tabi.ona oyun yatırımı demek yanlış
olur.
hahahahah
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Augias 9 yıl
Maliyet hesaplarının doğruluğuna inanmıyorum.Sony böyle bir haber çıkmasını sağlayarak düşük fiyata sattığına dair bir politika izliyor olabilir.
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hkn16 9 yıl
elbet vardır karı ufakta olsa..
en kötü 0 karla satsada sadece gow collection dan cok güzel vurdular voliyi... gow 3 ten süper kar yapınca zarar falan varsa hepsini unutur sony....

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DH Misafiri 9 yıl
zararına bir şey satılmaz. satıyorum diyen yalan söyler.
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okean 9 yıl

DH Misafiri

zararına bir şey satılmaz. satıyorum diyen yalan söyler.

siz konuya sondan girince (17 gün kadar) yanlış anlamışsınız.

konsollardaki çalışma modeli böyledir, zaten ilk aksesuar ve oyun satışında konsoldan ettiği zararı çıkarıyor firmalar bu açıdan külliyen zarar gibi bir durum söz konusu değil.
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DH Misafiri 9 yıl
38 dolara 2 teraflopluk cell işlemcisi, Karşılaştırmak gerekirse şuanki hd5870 kartlar aynı seviyede işlem gücüne ve 400 dolar fiyat etiketine sahip... 66 dolara bluray okuyucu, 10 dolara Xdr ram bütün bunlar ne kadar söğüşlendiğimizi bize gösteriyor. Bu parçaları windows işletim sistemiyle sunsaydı SONY, en az 1000 dolara satardı...
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8 9 yıl
Adamlar sattıkları her oyundan 2 tanesinin zararını çıkarıyorlar zaten. E 1 ps alan, en az 2 oyun alsa ki daha fazla alır, mantık açısından çok iyi birşey (:
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kuu1x 9 yıl
Şimdi daha çok alasım geldi
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One-Turk 9 yıl
Sony nin zarara satış yaptığına inanalar noel babayada inianiolardır :D
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SaatliBomba 9 yıl
336 dolar mı maliyet?
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aykut123 9 yıl
süper araştırma
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gronyar 9 yıl
Sony konsol satarak para kazanmayı hedeflemiyor tabiki zarar etmeyide hedeflemiyor maliyetine yakın fiyatından satıyor bir nevi promosyon gibi dusunun gsm firmalarının yıllık anlasma yapanlara i phone u bedava vermesi gibi sizce 1000tl lik iphone u hangi firma bedava verir ki kim bu kadar zarar etmeye hevesle olabilir sizin anlıyacagınız sonyde bu ticaretten kesinlikle zarar etmiyor aksine sandıgınızdan daha cok kar elde ediyor.
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quzman 9 yıl
Evet koskoca Sony finansman ve pazarlama departmanı bu stratejinin yanlış olduğunun farkında değil de kendine iki tane çorap almaktan aciz insanlar Sony yanlış yapıyor böyle olmaz diyorlar ...
Ey allahım ya ...
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Winchsux 9 yıl

quzman

Evet koskoca Sony finansman ve pazarlama departmanı bu stratejinin yanlış olduğunun farkında değil de kendine iki tane çorap almaktan aciz insanlar Sony yanlış yapıyor böyle olmaz diyorlar ...
Ey allahım ya ...


o da güzel
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DnR 9 yıl
Çok güzel hareketler bunlar.
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4mula1 9 yıl
Herkez haklıda kimse şunu düşünmemiş burda sadece parça maliyetleri var.Ama Ürün Fiyat hesabında sadece parça gideri yoktur.
Bu işin hiç mi işçiliği yok hiç mi mühendisliği. Arge çalışması Reklam gideri Vs.vs. masrafı yok.
Sadece ilgi alanımda olduğu için yorumluyorum. Son kullanıcı fiyatında hala zarar ettiğini tahmin ediyorum.

Ve ps3 işlemci ,gpu ..VS.. PC yapan zihniyetede şaşıyorum.

Konsol(ps3) oyun için tek adres Pc ise multiplatformdur.
Atla eşşeği birbirine karıştırmayalım...


Edit: fazla smiley
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Cannavaro1903 9 yıl

4mula1

Herkez haklıda kimse şunu düşünmemiş burda sadece parça maliyetleri var.Ama Ürün Fiyat hesabında sadece parça gideri yoktur.
Bu işin hiç mi işçiliği yok hiç mi mühendisliği. Arge çalışması Reklam gideri Vs.vs. masrafı yok.
Sadece ilgi alanımda olduğu için yorumluyorum. Son kullanıcı fiyatında hala zarar ettiğini tahmin ediyorum.



ps3 cıkalı sanırım 3 4 sene oluyor. zarar etseydi coktan ps3 uretimi durdurulmustu. verilen fiyatlar perakende fiyatlarmış. işçi çalıştırıyor elektrik harcıyor fabrikanın kirasını bile eklersen ekle. tüm bunlar konsol başına 30 dolar kar etsen bile hhayde hayde cıkar cünkü senede milyonlarca konsol satılıyor.

yurt dışında konsol fiyatları az sebebi gümrükler açık. gümrük vergisi diye bişey yok. diledigin gibi gidip alıp gezebiliyorsun. ülkemizde gümrük denen mevzuat fiyatları aktlıyor maalesef. vergisiydi damga bilmemnesiydi vs fiyat artıyor. bunun dışında ürün gümrükte kaldgı gün boyunca günlük bi para veriyorsunuz. bir de gümrük müşaviri tutuyorsunuz. falan filan işte.

gümrükden yenen rüşvetlerin bu yüzden haddi hesab yok. bi komşumuz vardı aç gezerdi. bi serçesi vardı 4 vites.


gümrüğe girdi adam bi şekilde 2 sene sonra gördüm. 3 adet yazlık. son model mercedes. 4 katlı apartman sahibi olmuş


neyse gümrük işi karışık. alakası da yok da bilmiyorum niye anlattım


sonuç olarak sony gibi bir şirket sırf cıkardıgı oyunlara bel baglayarak konsolundan zarar etmez. ve zannedersem bu araştırma işini milletin gönlünde taht kurmak için yapmışlar



sonyden yükselen sesler!

sony garibanın dostu

herkes konsol sahibi olsun diye zarar ediyoruz

halkçı sony

çıkarım varsa namerdim


yalnız yazın yaz okuluna giderken iktisat hocamın söyledigi şeyler aklıma geldi. sonynin 30küsür bin işci cıkardıgını inanılmaz derecede zarar ettigini söylemişti. kafamda bi soru işareti belirse de ben sonynin ps3de böyle bi zarar edecegini sanmam.
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