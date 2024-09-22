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Tam Boyutta Gör Güvenilir sızıntılarıyla tanınan ve oyun donanımları konusunda sıkça doğru bilgiler paylaşan KeplerL2 takma adlı kaynak, Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 için iki farklı işlemci geliştirildiğini bildirdi. Bu durumu açıklayan birkaç olasılık var.

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Sony, Xbox Series S gibi daha uygun fiyatlı bir PlayStation 6 modeli sunmak istiyor olabilir. Bir diğer olasılık ise şirketin PS6'ya ek olarak taşınabilir bir konsol üzerinde çalışıyor olması. Japon firma bunun için daha basit başka bir çipe ihtiyaç duymuş olabilir.

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Hangi senaryo akla yatkın?

İkinci senaryo daha olası. PlayStation Portal, basındaki olumsuz eleştirilere rağmen oldukça iyi bir satış başarısına imza attı. Ayrıca, Steam Deck’in pazardaki başarısı ve diğer rakiplerin bu alana girmesi, Sony’nin yeniden taşınabilir oyun pazarına yönelmesini sağlamış olabilir.

Bununla birlikte Microsoft'un da taşınabilir bir Xbox hazırladığı söyleniyor. Dolayısı ile süreç Sony'nin bu alanda rekabet etmesini zorunlu hale getirebilir. Bekleyip göreceğiz...

Kaynak: insider-gaming

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PlayStation 6 için iki farklı işlemci geliştiriliyor: Peki neden?