Bazı PlayStation 3 oyunları PlayStation 5 konsoluna gelebilir

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Tam Boyutta Gör Oyuncu topluluğu mevcut konsollar için ses getirecek oyunların çıkmadığından dert yanarken Sony halen geçmişin ekmeğini yemeye kararlı. Firma PlayStation 5 konsolu için PlayStation 3 uyumluluğu sunabilir.

Sony geçmişe gidiyor

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre belirli PlayStation 3 oyunlarının PlayStation 5 konsolunda da oynanabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu oyunların ayrı olarak da satılacağı notu düşülmüş.

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Sony hangi oyunları mevcut nesle getirmek istiyor veya bu oyunlar için bir performans veya grafik yükseltmesi olacak mı şimdilik belirsiz. Kaynaklar oyunların Sony stüdyolarına ait olacağını tahmin ediyor.

Hali hazırda PS3 oyunlarını Premium aboneler bulut altyapısı üzerinden oynayabiliyor. Uyumluluk hamlesi oyuncuların Premium aboneliğe gerek kalmadan oyunu alarak tecrübe etmesini sağlayacak.

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