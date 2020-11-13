İşte ROKETSAN'ın uzaya çıktığı anlar: Yörüngeden müthiş Dünya görüntüsü

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Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden olan Roketsan, uzay araştırmalarında da hızlı aşama kat etmeye devam ediyor. Şirketin 2018 yılında bir yörünge roketi üretip uzaya ulaştığı bu alanda Türkiye'de bir ilki başardığı duyurulmuştu. Şimdi bu tarihi denemeden ilk görüntüler de paylaşılmış durumda. Roketsan'ın yeni YouTube adresi üzerinden paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Roketsan'ın açıklamalarına göre sonda roketi testi 21-22 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş. Roketin Sinop'tan kalkışa geçtiği belirtiliyor. Videoda da görebildiğiniz gibi roket, uzay sınırı olarak kabul edilen 100 km Karman Hattı'na kısa sürede ulaşıyor. Test roketinin alt-yörüngede kısa süre mikrogravite ortamda kaldıktan sonra Karadeniz'e çakıldığı öğrenildi.

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ROKETSAN açıkladı: İkinci kez uzaya çıkıyoruz

Uzay ligindeyiz

Yukarıdaki video Roketsan'ın ilk başarılı yörünge atışına ait. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre şirket son birkaç aylık süreçte üçüncü hatta dördüncü kez daha uzaya ulaşmayı başarmış. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bir müjde de Roketsan'dan verelim. Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde aydınlattığımızı bir kez daha söylemek istiyorum. Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık."

Bu testlerden bir diğerini de aşağıdan izleyebilirsiniz. Videonun son kısmındaki Dünya görüntüleri özellikle epey etkileyici görünüyor.

Dünyada şu anda ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Japonya ve İsrail gibi ülkeler ve Avrupa uzaya çıkabilecek teknolojilere sahip. Bu teknolojilere sahip olmayan ülkeler ise uzayda maalesef pek varlık gösteremiyor. Roketsan'ın uzaydaki ilk testleri biraz gecikmiş olsa da gerçekten de önemli bir girişim olmuş. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 400 kilometre yüksekliğe uydu taşıyabilecek ilk tam kapasiteli yörünge roketinin 1-2 yıl içerisinde tamamlanabileceğini söyledi.

Askeri füzeler ve uzay roketleri aslında temel anlamda çok benzer teknolojilere sahip. Örneğin ABD, uzay roketlerini bir askeri teknoloji olarak değerlendiriyor ve ülkesindeki SpaceX, Blue Origin gibi roket firmalarının yabancı uyruklu eleman çalıştırmasına izin vermiyor. Türkiye de şu anda ROKETSAN gibi değerli bir şirkete sahip, ROKETSAN'ın bu bilgi birikimi ve uzmanlığıyla uzay teknolojilerine giriş yapmaması beklenemezdi.

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