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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte ROKETSAN'ın uzaya çıktığı anlar: Yörüngeden müthiş Dünya görüntüsü

    ROKETSAN, Türkiye'nin uzaya ulaşan ilk roketini üreterek tarihe geçmişti. Şimdi roketin uzaya çıkış anlarından müthiş görüntüler paylaşıldı.
    16 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    6,8b
    7
    83
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    20

    İşte ROKETSAN'ın uzaya çıktığı anlar: Yörüngeden müthiş Dünya görüntüsü
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    Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden olan Roketsan, uzay araştırmalarında da hızlı aşama kat etmeye devam ediyor. Şirketin 2018 yılında bir yörünge roketi üretip uzaya ulaştığı bu alanda Türkiye'de bir ilki başardığı duyurulmuştu. Şimdi bu tarihi denemeden ilk görüntüler de paylaşılmış durumda. Roketsan'ın yeni YouTube adresi üzerinden paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

    Roketsan'ın açıklamalarına göre sonda roketi testi 21-22 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş. Roketin Sinop'tan kalkışa geçtiği belirtiliyor. Videoda da görebildiğiniz gibi roket, uzay sınırı olarak kabul edilen 100 km Karman Hattı'na kısa sürede ulaşıyor. Test roketinin alt-yörüngede kısa süre mikrogravite ortamda kaldıktan sonra Karadeniz'e çakıldığı öğrenildi.

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    Uzay ligindeyiz

    Yukarıdaki video Roketsan'ın ilk başarılı yörünge atışına ait. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre şirket son birkaç aylık süreçte üçüncü hatta dördüncü kez daha uzaya ulaşmayı başarmış. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    "Bir müjde de Roketsan'dan verelim. Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde aydınlattığımızı bir kez daha söylemek istiyorum. Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık."

    Bu testlerden bir diğerini de aşağıdan izleyebilirsiniz. Videonun son kısmındaki Dünya görüntüleri özellikle epey etkileyici görünüyor.

    Dünyada şu anda ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Japonya ve İsrail gibi ülkeler ve Avrupa uzaya çıkabilecek teknolojilere sahip. Bu teknolojilere sahip olmayan ülkeler ise uzayda maalesef pek varlık gösteremiyor. Roketsan'ın uzaydaki ilk testleri biraz gecikmiş olsa da gerçekten de önemli bir girişim olmuş. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 400 kilometre yüksekliğe uydu taşıyabilecek ilk tam kapasiteli yörünge roketinin 1-2 yıl içerisinde tamamlanabileceğini söyledi.

    Askeri füzeler ve uzay roketleri aslında temel anlamda çok benzer teknolojilere sahip. Örneğin ABD, uzay roketlerini bir askeri teknoloji olarak değerlendiriyor ve ülkesindeki SpaceX, Blue Origin gibi roket firmalarının yabancı uyruklu eleman çalıştırmasına izin vermiyor. Türkiye de şu anda ROKETSAN gibi değerli bir şirkete sahip, ROKETSAN'ın bu bilgi birikimi ve uzmanlığıyla uzay teknolojilerine giriş yapmaması beklenemezdi.



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    Emeği geçenleri kutluyorum.
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    general4242 (Salim Baş) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Roketsan roket firlatmadan önce: millet uzaya çıkıyor biz başörtüsü tartışıyoruz.

    Roketsan roket firlattiktan sonra: roket, uzay karın doyurmuyor millet aç aç



    Çıkacak mı böyle cumleler görecez
    Roketsan roket firlatmadan önce: millet uzaya çıkıyor biz başörtüsü tartışıyoruz. Roketsan roket firlattiktan sonra: roket, uzay karın doyurmuyor millet...
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    3 Yanıt Yanıtla +56
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    cengiz7 16 sa. ( Mesaj Silindi ) erdiierdii
    Samanı ihtal ediyoruz kardeşim. Rahatladın mı?
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    Yorumlar (47) Yorum Yaz Forumda Gör
    stalker(1979) (murat yalçın) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemiz adına gurur verici bir gelişme. 100 km uzay sınırı aşılmış. Darısı 300 km ve üzerine. Bu yörüngelerde daha uzun süreli uydular yer alıyor.
    Devletimizin 2030 a kadar büyük çok daha büyük roketler yapma planı var. Araştırırsanız bilgiler mevcut internette.
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    axelfoly 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ulu önder ve Baş komutanımız RTE çitayı daha ne kadar yukarıya taşıyacaksın , ne mutlu bize ki tarihe adını altın harflerle yazdıran böyle bir liderle aynı dönemi yaşıyoruz
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    JustInCase (Mert ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normalde ordusundan meclisine, meclisinden milletine kadar bu derece yıpratılmak istenen, içerisine çeşit çeşit terör örgütü sokulan, her taraftan darbe vurulmaya çalışılan bir ülkeye göre çok şükür iyiyiz. Emekliyoruz belki ama bu kadar sıkıntının ortasında başka bir ülke olsa emekleyemeden ölürdü.

    Allah'ın izni ile Türkiye her sıkıntıdan sağ salim çıkar. SpaceX önünde zırlayan zavallı ermenicikler ağlıyor mudur acaba onu da merak etmedim değil?
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Yabancı devletler orda, sen nerdesin" sözüyle Türkiye'nin Suriye'de olmayışını eleştirdikten sonra, Türkiye'nin Suriye'ye girmesi ardından "Suriye'de ne işimiz var?" diyen zihniyeti seviyorum, iyi ki varsınız :)
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    hollowman_ (N. b.) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu gelişme sonrası bütün muhaliflerin düz dünyacı olmasını bekliyorum :D yalan bu hani yıldızlar nerde falan diyolarmış :D
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    maligezgin (mehmet ali gezgin) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla helal olsun

    Hiç reklamını da duymadık görmedik

    Konya'da bı kelebek bahçesi yapmışlar aylardır her gün televizyonda milyonlarca lira harcayıp reklamını izletiyolar
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tebrikler Bu Adamlar Ellerinden Geleni Yapıyorlar ve Öyle Uçuk Bütçelere de Sahip Değiller. Daha Fazla Teşvik Verilmeli Arkasında Durulmalı Bu İnsanların...
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    alperhan52 (Şükrü ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun,gurur duydum.
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    231407 (Barış Özdemir) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    bizim ülkemizdede böyle çalışmalar yapılması insanı mutlu ediyor.
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    ÖzgünK (Foun Luss) 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    https://img.donanimhaber.com/images/haber/126793/iste-roketsan-in-uzaya-ciktigi-anlar-yorungeden-muthis-dunya-goruntusu126793_0.jpg

    Photoshop değilse dünya gerçekten de düz değil gibi duruyor. Tabi photoshop olup olmadığını forumdaki uzman arkadaşların incelemesi şart.
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    6750 kez okundu.
    46 kişi, toplam 47 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    roketsan, roketsan uzay ve
    2 etiket daha uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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