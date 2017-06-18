İsveç ele yerleştirilen çiple tren yolculuklarını başlatıyor

Günümüzde pek çok tren işletmesi bilet kontrolünde, yolculara bilet alırken verilen karekodları kontrol ederek hem kağıt tüketimini azaltıp hem de kargaşayı ortadan kaldırıyor ancak İsveç bunun da ötesinde daha farklı bir bilet uygulamasını başlatmaya hazırlanıyor. İsveçli tren işletmesi olan SJ, yolcuların bileklerine yerleştirilen bir mikroçip ile bilet satın alma ve kontrol etme uygulamasını başlattı.

Seyahat alanında bir ilk olarak değerlendirilen sistemde yolcuların bileklerine kişiye özel bir mikroçip yerleştiriliyor ve yolcular bilet aldıkları zaman bilet bu mikroçiplere atanıyor. Yolculuk esnasında tren görevlisi bir cep telefonunu yolcuların bileğine yaklaştırarak NFC özelliğine sahip mikroçipleri algılayıp yolcuların biletinin olup olmadığını görebiliyor. Yolcular, ellerine cerrahi bir müdahale ile yerleştirilen çipi çıkarmaya veya yenilemeye gerek duymadan sonraki yolculukları için de kullanabiliyor.

Benzer Uygulamalar Var Ancak Endişe Uyandırıyor

Tabi insanların vücuduna çip yerleştirilmesine izin vermesi biraz garip görünse de İsveç’te durum biraz daha farklı. Bazı şirketler çalışanlarının ellerine kapıları kartsız açabilmeleri için çip yerleştirirken bazıları ise yemek alma esnasında ödeme yapmak için derinin altına çip yerleştirilmesini öneriyor. Şu an İsveç’te eline cerrahi bir müdahale ile çip yerleştirilen kişi sayısı ise 20.000’e ulaşmış durumda ancak uzmanlar bu uygulamanın bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğinden veya çiplere atanan verilerin güvenlik anlamında bazı sorunlar yaşatabileceğinden endişe duyuyor.

SJ, 100 yolcunun bulunduğu bir tren yolculuğunda sistemi ilk kez test etti ve görünen o ki yakın bir zamanda yaygın hale getirerek belki de sadece mikroçip ile bilet alınabilen bir seyahat sunmayı hedefliyor. SJ yöneticilerinden Peter Dahlqvist’in "SJ İsveç'in en dijital şirketlerinden biridir, bu yüzden bu yeni proje çok hızlı bir şekilde hayata geçirilebilir." açıklaması da şirketin bu niyetini ortaya koyuyor.

Sistemin çalışma şeklini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://www.ibtimes.co.uk/sweden-introduces-first-ever-biometric-train-ticket-implant-1626473