Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki Hicaz Demiryolunda çalışmalar yıl sonunda tamamlanacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör 1900’lü yılların başlarında inşa edilen fakat sonrasında kapatılan Hicaz Demiryolu geri dönüyor. “Modern Hicaz Demiryolu” olarak adlandırılan proje Suudi Arabistan’ı Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlıyor.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demir yolu hattına ilişkin ortak fizibilite çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nisan ayının başında Ürdün’e yaptığı ziyarette proje hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Projenin ilk etapta Türkiye’yi Suriye ve Ürdün’e bağlayacağını sonrasında Suudi Arabistan ve Umman’a kadar uzanmasını planladıklarını ifade etti. Böylelikle Kızıldeniz’i Akdeniz’e ve Avrupa’ya demiryolu ile bağlamış olacaklarını belirtti.

Hicaz Demiryolu, 1900’lü yılların başında Sultan II. Abdülhamid döneminde yapımına başlanmış ve Şam’dan Medine’ye kadar uzanarak hac yolculuklarını kolaylaştırmayı amaçlamıştı.Demir yolu hattı aynı zamanda Osmanlı’nın bölgedeki lojistik ve askeri ulaşım kapasitesini artıran stratejik bir proje olarak öne çıkmıştı. Ancak hat, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan saldırılar ve siyasi gelişmeler nedeniyle büyük ölçüde işlevini kaybetmişti.

Günümüzde gündeme gelen “modern” versiyon ise, tarihi hattın güzergah fikrini yeniden canlandırarak bölgesel ticaret altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Orta Doğu ile Avrupa arasında alternatif bir lojistik koridor oluşturması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: