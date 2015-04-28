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İsviçre drone ile posta teslimatına bu yaz başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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İsviçre drone ile posta teslimatına bu yaz başlıyor
 
Daha önce Amazon, Alibaba gibi online alışveriş devleri kargo teslimatını insansız hava araçları ile yapmak için çalışmalara başlamıştı. Amazon ABD'de, Alibaba ise Çin'de pilot bölgelerde uygulamayı başlatırken DHL ise Avrupa'da ufak bir kısımda benzer çalışmaları sürdürüyordu. Bu kez drone ile teslimat konusunda ilginç bir girişim ise İsviçre posta servisi Swiss Post'dan geldi.
Teslimatta Matternet isimli üreticinin dronlarının kullanacağı açıklandı. Kullanılacak quadcopterler tam şarj ile 1 kg ağırlıktaki paketleri 20 km uzaklıktaki noktalara ulaştırabiliyor. Bu da ilk etapta 1 kg'dan daha hafif postaların insansız hava araçları ile ulaştırılacağını gösteriyor. Ayrıca üreticinin açıklamasına göre tamamen taşıma görevi için üretilen bu hava araçları herhangi bir yasal problemle de karşılaşmıyor. Daha önceki denemelerde şirketlerin karşısına bazı yasal problemler çıkmıştı, ancak Swiss Post bu konuda özel çalışma yapan bir üreticiyle çalışmanın faydalarını görecek gibi. 
Uygulama için ilk denemelerin başarılı olduğu belirtiliyor. Ancak uygulamanın tam anlamıyla hayata geçmesi için bir kaç denemeyi daha başarıyla tamamlaması gerekiyor. Herhangi bir problemle karşılaşılmaması halinde uygulamanın yaz aylarında faaliyete başlaması planlanıyor. 

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Mr xXx 4 yıl
Haberi görünce aklıma cem yılmaz ın arog da uzay gemisini hurdacıya satması geldi

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Kartal Göz 4 yıl
Acele Posta Servisi.
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doctor_bey 4 yıl
Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çok sakatlık çıkabilir



(Karadeniz'i küçümsemiyorum ha, yanlış anlamayın, bende Karadenizliyim hatta
)
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307kd 4 yıl
Biz daha ilerideyiz, .... de postacılar duman yolu ile dağıtıyorlar faturaları...
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redwolf0 4 yıl
türkiyede bunları parçalayıp hurdaya satarlar
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demo22 4 yıl
bence yeni pil teknolojisi ile, kargo firmaları daha çok yönelecek bu taşıma yöntemine.
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Delikli Nane 4 yıl
isviçrede tüfek satışları artacak
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mbald 4 yıl Delikli Nane
Delikli Nane
isviçrede tüfek satışları artacak


O dediğin türkiye de olabilir belki.
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