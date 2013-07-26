Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İsviçreli araştırmacılar karada yürüyebilen insansz hava aracı geliştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
725
1
27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İsviçreli araştırmacılar karada yürüyebilen insansz hava aracı geliştirdi
Hem askeri hem de sivil amaçlar için son zamanların en popüler cihazları olarak gösterilen insansız hava araçları, geliştirilmeye ve farklı özellikler kazanmaya devam ediyor. İsviçreli araştırmacılar tarafından geliştirilen DALER isimli hava aracı ise rakiplerinden farklı olarak karada hareket edebiliyor.
Direkt olarak havaya atılarak kullanılabilen DALER, üzerinde yer alan hareketli kanatları ile hem uçabiliyor hem de karada kendi başına ilerleyebiliyor. Bu özelliği ile karada maksimum 0.2 m/s hıza çıkabilen ve saniyede 25 derece oranında dönüş yapabilen insansız hava aracı, oldukça farklı amaçlar için kullanılabilecek bir yapıyı ortaya koyuyor.
Şimdilik prototip aşamasında olduğu belirtilen DALER hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, bir insansız hava aracının karada nasıl yürüdüğünü rahatlıkla görebilirsiniz. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
serdarski 5 yıl
Hoşgeldin Transformers.
Bu tip şeyler Transformers için emekLeme adımları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 6 yıl
a.f.y.
havada bşr şey yapamam ama karada görürsem affetmem.

Ben de karada bir şey yapamam ama havada görürsem bitti o alet. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 6 yıl
havada bşr şey yapamam ama karada görürsem affetmem.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Yürümez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion 6 yıl
çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartalaraz 6 yıl
türk bilim adamların bu haberden sonra yürüyen koşan uçan yüzen(balıklama dalabilen) bir anda yok olan araç çalışmalarına başlamışlardır..
hedef 2900 enfazla 2999 ....3000. yılın ilk günü hazır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeistSuat 6 yıl
TeufeL-07
Siz önce insanla giden trenin ray da gidebilenini yapında !http://www.youtube.com/watch?v=13__J2rHqno

İstediğin kadar geliştirsinler ama 80 ile gidilecek rayda 190 ile gidersen böyle devrilir! Araştımadan pat! diye yargıyı koyuyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeufeL-07 6 yıl DeistSuat
SlayerPIN0

TeufeL-07

Siz önce insanla giden trenin ray da gidebilenini yapında !http://www.youtube.com/watch?v=13__J2rHqno


İstediğin kadar geliştirsinler ama 80 ile gidilecek rayda 190 ile gidersen böyle devrilir! Araştımadan pat! diye yargıyı koyuyorsunuz.

Tren hız yüzünden raydan çıkmamışki . Videoyu dikkatli izleyin. Tam virajı döndüğü sırada arka vagonların üstündeki tellerde patlama oluyor , bu patlamanın etkisiyle vagonu savuruyor . Herşeyi mükkemmel çalışıyormuşcasına , hiç birşey olmuyormuşcasına kullanıyoruz. Bak 70 kişi öldü . Bukadar basitmiydi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeufeL-07 6 yıl
Siz önce insanla giden trenin ray da gidebilenini yapında !
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illuminn 6 yıl TeufeL-07
TeufeL-07
Siz önce insanla giden trenin ray da gidebilenini yapında !
youtube.com/...

konuyla ne alakası var şimdi senin bu yazdığının
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
yorumlar ibretlik
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etlik 6 yıl
Videodaki Yürüme olayı bana kelebek yüzme stilini anımsattı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dschannel 6 yıl
artık donanımhaber meslek lisesi elektronik bölüm öğrencilerinin robot projelerinimi tanıtıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 6 yıl
cihazların hiç önemi yok insansız araçlar devleti soymak için çıkartılan projeler (İnsanlı düzgün kara aracı yaptılar da insansızı kaldı)

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ercangvn 6 yıl
İsviçleri bilim adamları bir şey yaptımı ciddiye alamıyorum inanasım gelmiyor hep şakaymış gibi geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 6 yıl
işveç olmasaydı bir çok ilaç en az 5 yıl rötarla bulunurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
725 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, drone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Ramazan davulcusuna bahşiş vermekten kaçmayan" teknoloji ve oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim