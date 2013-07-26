İsviçreli araştırmacılar karada yürüyebilen insansz hava aracı geliştirdi

Haber Editörü
Hem askeri hem de sivil amaçlar için son zamanların en popüler cihazları olarak gösterilen insansız hava araçları, geliştirilmeye ve farklı özellikler kazanmaya devam ediyor. İsviçreli araştırmacılar tarafından geliştirilen DALER isimli hava aracı ise rakiplerinden farklı olarak karada hareket edebiliyor.
Direkt olarak havaya atılarak kullanılabilen DALER, üzerinde yer alan hareketli kanatları ile hem uçabiliyor hem de karada kendi başına ilerleyebiliyor. Bu özelliği ile karada maksimum 0.2 m/s hıza çıkabilen ve saniyede 25 derece oranında dönüş yapabilen insansız hava aracı, oldukça farklı amaçlar için kullanılabilecek bir yapıyı ortaya koyuyor.
Şimdilik prototip aşamasında olduğu belirtilen DALER hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, bir insansız hava aracının karada nasıl yürüdüğünü rahatlıkla görebilirsiniz.
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Bu tip şeyler Transformers için emekLeme adımları.
Ben de karada bir şey yapamam ama havada görürsem bitti o alet. :)
hedef 2900 enfazla 2999 ....3000. yılın ilk günü hazır...
İstediğin kadar geliştirsinler ama 80 ile gidilecek rayda 190 ile gidersen böyle devrilir! Araştımadan pat! diye yargıyı koyuyorsunuz.
Tren hız yüzünden raydan çıkmamışki . Videoyu dikkatli izleyin. Tam virajı döndüğü sırada arka vagonların üstündeki tellerde patlama oluyor , bu patlamanın etkisiyle vagonu savuruyor . Herşeyi mükkemmel çalışıyormuşcasına , hiç birşey olmuyormuşcasına kullanıyoruz. Bak 70 kişi öldü . Bukadar basitmiydi ?
youtube.com/...
konuyla ne alakası var şimdi senin bu yazdığının