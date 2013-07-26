İsviçreli araştırmacılar karada yürüyebilen insansz hava aracı geliştirdi

Hem askeri hem de sivil amaçlar için son zamanların en popüler cihazları olarak gösterilen insansız hava araçları, geliştirilmeye ve farklı özellikler kazanmaya devam ediyor. İsviçreli araştırmacılar tarafından geliştirilen DALER isimli hava aracı ise rakiplerinden farklı olarak karada hareket edebiliyor.

Direkt olarak havaya atılarak kullanılabilen DALER, üzerinde yer alan hareketli kanatları ile hem uçabiliyor hem de karada kendi başına ilerleyebiliyor. Bu özelliği ile karada maksimum 0.2 m/s hıza çıkabilen ve saniyede 25 derece oranında dönüş yapabilen insansız hava aracı, oldukça farklı amaçlar için kullanılabilecek bir yapıyı ortaya koyuyor.

Şimdilik prototip aşamasında olduğu belirtilen DALER hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, bir insansız hava aracının karada nasıl yürüdüğünü rahatlıkla görebilirsiniz.



