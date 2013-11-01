İsviçreli araştırmacılardan her koşulda uçabilen hava aracı: Gimball

Ufak ya da büyük insansız hava araçları yeni özellikler ile gelişmeye ve daha işlevsel bir yapıya kavuşmaya devam ediyor. Ufak pervaneleri nedeniyle özellikle kapalı mekanlarda ya da ormanlık alanlarda uçarken birçok tehlikeye maruz kalan bu araçlar, yeni geliştirilen Gimball ile bu sorunları aşıyor.

İsviçre merkezli Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne araştırmacıları Briod Adrien, Klaptocz Adam, Kornatowski Przemyslaw Mariusz ve Zufferey Jean-Christophe tarafından geliştirilen Gimball, üzerinde yer alan özel koruyucu kafesi ile her türlü çarpmadan zarar görmeden ayrılıyor ve uçmaya devam edebiliyor. Tercih edilen karbon fiber malzeme kalitesiyle ağırlık ve sağlamlık noktasında sorun yaşamayan araç, dahili jiroskop, pusula ve yükseklik sensörüyle de oldukça dengeli bir şekilde hareket edebiliyor.

Araştırma geliştirme çalışmaları İsviçre ormanları ve kapalı mekanlar içerisinde devam eden Gimball, özellikle zorlu arazilerde, aşırı dumanın bulunduğu kapalı mekanlarda ya da sisli havalarda arama kurtarma faaliyetleri için uygun bir yapı ortaya koyuyor. Hava aracının gösterdiği performansı aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.





http://lis.epfl.ch/gimball