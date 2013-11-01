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İsviçreli araştırmacılardan her koşulda uçabilen hava aracı: Gimball

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İsviçreli araştırmacılardan her koşulda uçabilen hava aracı: Gimball
Ufak ya da büyük insansız hava araçları yeni özellikler ile gelişmeye ve daha işlevsel bir yapıya kavuşmaya devam ediyor. Ufak pervaneleri nedeniyle özellikle kapalı mekanlarda ya da ormanlık alanlarda uçarken birçok tehlikeye maruz kalan bu araçlar, yeni geliştirilen Gimball ile bu sorunları aşıyor.
İsviçre merkezli Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne araştırmacıları Briod Adrien, Klaptocz Adam, Kornatowski Przemyslaw Mariusz ve Zufferey Jean-Christophe tarafından geliştirilen Gimball, üzerinde yer alan özel koruyucu kafesi ile her türlü çarpmadan zarar görmeden ayrılıyor ve uçmaya devam edebiliyor. Tercih edilen karbon fiber malzeme kalitesiyle ağırlık ve sağlamlık noktasında sorun yaşamayan araç, dahili jiroskop, pusula ve yükseklik sensörüyle de oldukça dengeli bir şekilde hareket edebiliyor.
Araştırma geliştirme çalışmaları İsviçre ormanları ve kapalı mekanlar içerisinde devam eden Gimball, özellikle zorlu arazilerde, aşırı dumanın bulunduğu kapalı mekanlarda ya da sisli havalarda arama kurtarma faaliyetleri için uygun bir yapı ortaya koyuyor. Hava aracının gösterdiği performansı aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.


http://lis.epfl.ch/gimball Yorum Yaz
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aycibin 6 yıl en beğenilen
isviçreli bilimadamlarının yaptığı bir araştırmaya göre dünyada en fazla araştırma yapan isviçreli bilimadamlarıymış


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ultramarine caeruleum 6 yıl
Yine İsviçreli bilim adamları
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fth-bsky 6 yıl
Basit bir şekilde çok fazla sorundan kurtulmuşlar adamların kafa çalışıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Araştırmayı isveçliler yapıyo parayı amerikalılar götürüyo bu işte bi iş var.
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Zuko 6 yıl
Evin bir ucundan öbür ucuna odalardan geçerek sorun çıkarmadan gidebilecek seviyedeyse olmuştur.
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Miyamoto Musashi 6 yıl
Bu isviçreli bilim adamlarını çok seviyorum.
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CONTAGIOUS 6 yıl
İsvicreli bilim adamları çok işsiz.
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seven44 6 yıl
adamların kafa çalışıyor.
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ulmel 6 yıl
adamlar nüfusta az. işçi sayısı neyse bizde, onlardada bilimadamı sayısı o herhalde
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Umutcan 6 yıl
İsviçreli bilim adamları diş macunu ve fırçası işini bıraktılar demek sonunda
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veteriner69 6 yıl
Çok beğendim bunu.
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Kulak Misafiri 6 yıl
Cama çarpınca sivrisinek gibi yapıştı kaldı .)
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Crimson 6 yıl
şunun büyüğünü yapsalar devrim olur
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kymelria 6 yıl
Yıllardır merak ettiğim İsviçreli Bilim Adamları bunlarmış demek. Yüzlerini de görmek nasip oldu
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MK* 6 yıl
sayfadaki bütün telefon haberleri arasında sırıtan tek haber
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SuperSantorelli 6 yıl
swedish science mafia.
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Chris_Mccandles 6 yıl
Adamlar yapıyor
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