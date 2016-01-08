İsviçreli bilim adamlarından cep telefonlarını ucuzlatacak teknoloji





ETH Zürich Üniversitesi'nden araştırmacılar nano baskı işlemi kullanarak dokunmatik ekranlar için daha şeffaf elektrotlar üretti. Araştırmacılar elektrotların şuana kadar geliştirilen en şeffaf ve iletken elektrotlar olduğunu belirtiyor.

Dokunmatik ekran dendiğinde ilk aklımıza gelen akıllı cep telefonları olsa da, ATM'ler, sıra makinaları ve kiosklar gibi birçok teknolojik üründe dokunmatik ekranlara ihtiyaç duyuluyor. Dokunulan cam yüzeyler, zorlukla görülebilecek şekilde iletken maddeler kaplı film tabakaları ile örtülüyor. Bu sayede cihazlar parmağın tam olarak nereye dokunduğunu ve hangi yöne sürüklendiğini anlayabiliyor.

ETH Züriche Üniversitesi Termodinamik Profesörü Dimos Poulikakos başkanlığında çalışan araştırmacılar, 3D baskı teknolojisini kullanarak altın veya gümüş "nano duvarlardan" oluşan ızgara yapılı şeffaf elektrotlar yapmayı başardılar. 3D yazıcı kullanarak nano duvar oluşturulması da bir ilk olarak ifade edilirken yeni elektrotların, günümüzde tabletlerde ve cep telefonlarında kullanılan indiyum kalay oksitten imal edilmiş elektrotlara göre çok daha iletken ve şeffaf oldukları vurgulanıyor. Elektrotlarda artan şeffaflığın daha kaliteli ekran görüntüsü sağlayacağı ve artan iletkenliğin de daha hızlı ve keskin dokunuş algılaması sağlayacağı ifade ediliyor.

Dokunmatik ekranlarda indiyum kalay oksit kullanılmasının malzemenin nispeten yüksek bir derecede şeffaflık sağlamasından ve ince tabakalar üretilmesi konusunda iyi araştırılmış olmasından kaynaklandığını belirten Patrik Rohner, maddenin sadece orta derecede iletken bir yapısı olduğunu ifade ediyor. Araştırmacılar bu nedenle daha iletken olan altın ve gümüşü tercih etmişler.

Altın ve gümüş şeffaf olmadığından bu sorunun çözümü için 3. boyut kullanılmış. Profesör Poulikakos burada ki kısıtı "altın ve gümüşten elde edilen hatlar ile yüksek iletkenlik ile beraber yüksek şeffaflık istiyor ise burada bir dar boğaz söz konusu olur. Bu maddelerin enine kesit alanı büyüdükce iletkenlik artarken ızgara yapının şeffalığını düşer" şeklinde ifade ediyor.

Bu sorun, karşıdan bakıldığında neredeyse görünmez olan 80 - 500 nanometre kalınlığında ki metal duvarların kullanımı ile çözülmüş. Duvarlar genişliklerine kıyasla 2-4 kat daha yüksek olduklarından daha fazla iletkenlik sağlanmış.

İnce metal duvarların yapımında kullanılan teknoloji, Poulikakos ve ekibi tarafından 3 yıl önce geliştirilen Nano damlatma olarak isimlendirilen baskı süreci. Tekniğin temelinde elektrohidrodinamik inkjet baskı yer alıyor. Teknik MIT Üniversitesi'nin Mikro Elektro Mekanik Sistem (MEMs) fiyatlarını 100 kat ucuzlatmayı amaçlayan üretim tekniğinde de kullanıldı. Çözücü içerisinde yer alan nano parçacıklardan imal edilen mürekkep elektrik alana maruz kaldığında metalik mürekkebi ultra küçük damlalar halinde damlatmaya başlıyor. Damlama sonrası hızla buharlaşan çözücü 3 boyutlu yapının oluşumunu sağlıyor.

Gelecek süreçte, geliştirilen tekniğin endüstriyel üretim için uygun hale getirilmesi yer alıyor. Üretim aşamasında temiz oda ortamına ihtiyaç duyulmamasının maliyetleri büyük ölçüde düşüreceği belirtiliyor.Ayrıca tekniğin daha kaliteli dokunmatik ekranlar üretimini gerçekleştirdiği belirtiliyor.

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/01/nanowalls-for-smartphones.html