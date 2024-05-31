Tam Boyutta Gör Yarı iletkenlerden çikolataya kadar ne kadar çok ürünün yapay zeka yardımıyla üretildiğine şaşıracaksınız. İsviçreli yapay zeka girişimi EthonAI'nin gelişmekte olan pazarda yer edinmeye çalıştığı alan ise bir fabrika.

EthonAI, israfı önleyen algoritmalar kullanıyor

Zürih'te yapay zeka sistemleri alanında doktorasını tamamladıktan sonra EthonAI'nin kurucu ortağı olan CEO Julian Senoner, "Üretim kritik bir noktada ve yapay zekaya uyum sağlayamayan şirketler geride kalma riski taşıyor" dedi.

Şirket, üretim hatlarındaki sorunları tespit etmek için yapay zekayı kullanıyor. Buradaki fikir, fabrikaların çöpe atılan kusurlu ürünlerin sayısını azaltmalarına yardımcı olmak. EthonAI bunu Üretim Analitik Sistemi (MAS) adı verilen bir sistemi kullanarak yapıyor.

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Program, üretim hattı boyunca çeşitli noktalara yerleştirilen sensörler tarafından toplanan büyük veri kümelerini elemek için yapay zeka algoritmalarını kullanıyor. Sistem daha sonra en önemli veri parçalarını fabrika yöneticilerinin kolayca anlayabileceği bir formatta bir gösterge panosunda görüntülüyor.

Daha önce Meta, Slack ve Dropbox gibi şirketleri destekleyen European VC Index Ventures tarafından 16 milyon dolarlık bir destek sağlandı. EhtonAI, Alman enerji devi Siemens ve ilaç üreticisi Roche da dahil olmak üzere çok sayıda büyük üreticiyle çalışıyor.

Girişimin yazılımı, dünyanın en sevilen çikolata markalarından biri olan Lindt & Spruengli'ye ait üç fabrikada bile çalışıyor. Örneğin yapay zeka, kalitedeki düşüşleri meydana gelmeden önce önlemek için üretim yöneticilerinin makine sıcaklıklarına veya ürün kalıplarına ince ayar yapmasına yardımcı oluyor.

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İsviçreli yapay zeka girişimi israfı önlüyor