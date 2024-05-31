İsviçreli yapay zeka girişimi israfı önlüyor

EthonAI, israfı önleyen algoritmalar kullanıyor
Zürih'te yapay zeka sistemleri alanında doktorasını tamamladıktan sonra EthonAI'nin kurucu ortağı olan CEO Julian Senoner, "Üretim kritik bir noktada ve yapay zekaya uyum sağlayamayan şirketler geride kalma riski taşıyor" dedi.
Şirket, üretim hatlarındaki sorunları tespit etmek için yapay zekayı kullanıyor. Buradaki fikir, fabrikaların çöpe atılan kusurlu ürünlerin sayısını azaltmalarına yardımcı olmak. EthonAI bunu Üretim Analitik Sistemi (MAS) adı verilen bir sistemi kullanarak yapıyor.
Program, üretim hattı boyunca çeşitli noktalara yerleştirilen sensörler tarafından toplanan büyük veri kümelerini elemek için yapay zeka algoritmalarını kullanıyor. Sistem daha sonra en önemli veri parçalarını fabrika yöneticilerinin kolayca anlayabileceği bir formatta bir gösterge panosunda görüntülüyor.
Daha önce Meta, Slack ve Dropbox gibi şirketleri destekleyen European VC Index Ventures tarafından 16 milyon dolarlık bir destek sağlandı. EhtonAI, Alman enerji devi Siemens ve ilaç üreticisi Roche da dahil olmak üzere çok sayıda büyük üreticiyle çalışıyor.
Girişimin yazılımı, dünyanın en sevilen çikolata markalarından biri olan Lindt & Spruengli'ye ait üç fabrikada bile çalışıyor. Örneğin yapay zeka, kalitedeki düşüşleri meydana gelmeden önce önlemek için üretim yöneticilerinin makine sıcaklıklarına veya ürün kalıplarına ince ayar yapmasına yardımcı oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.