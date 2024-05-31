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    İsviçreli yapay zeka girişimi israfı önlüyor

    İsviçreli yapay zeka girişimi EthonAI, fabrikaların daha az israf yapmasına yardımcı olmak için farklı algoritmalar kullanarak toplam 16 milyon dolarlık kazanç elde etti.
    İsviçreli yapay zeka girişimi israfı önlüyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletkenlerden çikolataya kadar ne kadar çok ürünün yapay zeka yardımıyla üretildiğine şaşıracaksınız. İsviçreli yapay zeka girişimi EthonAI'nin gelişmekte olan pazarda yer edinmeye çalıştığı alan ise bir fabrika.

    EthonAI, israfı önleyen algoritmalar kullanıyor

    Zürih'te yapay zeka sistemleri alanında doktorasını tamamladıktan sonra EthonAI'nin kurucu ortağı olan CEO Julian Senoner, "Üretim kritik bir noktada ve yapay zekaya uyum sağlayamayan şirketler geride kalma riski taşıyor" dedi.    

    Şirket, üretim hatlarındaki sorunları tespit etmek için yapay zekayı kullanıyor. Buradaki fikir, fabrikaların çöpe atılan kusurlu ürünlerin sayısını azaltmalarına yardımcı olmak. EthonAI bunu Üretim Analitik Sistemi (MAS) adı verilen bir sistemi kullanarak yapıyor.

    Program, üretim hattı boyunca çeşitli noktalara yerleştirilen sensörler tarafından toplanan  büyük veri kümelerini elemek için yapay zeka algoritmalarını kullanıyor. Sistem daha sonra en önemli veri parçalarını fabrika yöneticilerinin kolayca anlayabileceği bir formatta bir gösterge panosunda görüntülüyor.

    Daha önce Meta, Slack ve Dropbox gibi şirketleri destekleyen European VC Index Ventures tarafından 16 milyon dolarlık bir destek sağlandı. EhtonAI, Alman enerji devi Siemens ve ilaç üreticisi Roche da dahil olmak üzere çok sayıda büyük üreticiyle çalışıyor.

    Girişimin yazılımı, dünyanın en sevilen çikolata markalarından biri olan Lindt & Spruengli'ye ait üç fabrikada bile çalışıyor. Örneğin yapay zeka, kalitedeki düşüşleri meydana gelmeden önce önlemek için üretim yöneticilerinin makine sıcaklıklarına veya ürün kalıplarına ince ayar yapmasına yardımcı oluyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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