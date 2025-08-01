OpenAI, Avrupa’daki ilk yapay zeka veri merkezini Norveç’te kuruyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekaya yönelik küresel yatırımlar hız kesmeden sürerken OpenAI, Avrupa’daki ilk veri merkezi projesini resmen duyurdu. "Stargate Norway" adı verilen bu dev yapı, İngiliz yapay zeka bulut altyapı sağlayıcısı Nscale ve Norveçli enerji altyapı şirketi Aker ortaklığıyla hayata geçirilecek. Projede veri merkezi kapasitesini satın alacak olan OpenAI, "alıcı" konumunda yer alacak.

OpenAI, Avrupa’ya ayak bastı

Stargate Norway, Avrupa’nın yapay zeka egemenliğini güçlendirme çabalarına doğrudan bağlı olmasa da bölgesel teknoloji ekosistemine ciddi katkılar sunacak. OpenAI, merkezin özellikle Norveçli girişimler ve bilimsel araştırma kurumları tarafından öncelikli kullanılacağını açıkladı.

Nscale ve Aker, projenin ilk 20 megawatt (MW) kapasiteye sahip fazı için 1 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. OpenAI ise Stargate Norway’in başlangıçta 230 MW kapasite sunacağını, 290 MW'a genişletileceğini ve 2026 sonuna kadar 100.000 Nvidia GPU ile çalışacağını açıkladı.

Bununla birlikte veri merkezinin tamamıyla yenilenebilir enerjiyle çalışacağı ve doğrudan yonga soğutmalı kapalı çevrim sıvı soğutma sistemi kullanacağı açıklandı. Ayrıca GPU’lardan açığa çıkan atık ısı, bölgede düşük karbonlu endüstriler için kullanılabilir hale getirilecek.

Yapay zekâlar gizlice birbirlerini etkiliyor 18 sa. önce eklendi

Stargate Norway duyurusu, OpenAI’ın bu yılın başlarında duyurduğu 500 milyar dolarlık “Stargate ABD” yapay zeka altyapı yatırımı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulan Stargate UAE projesinin ardından geldi. Ayrıca şirket, yakın zamanda Birleşik Krallık hükümetiyle de altyapı geliştirme ve yapay zekâ uygulamalarını hızlandırma konusunda iş birliğine gitmişti.

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