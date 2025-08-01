Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, Avrupa’daki ilk yapay zeka veri merkezini Norveç’te kuruyor

    OpenAI, Avrupa’daki ilk yapay zeka veri merkezi olan Stargate Norway’i Norveç’te kuruyor. Tesis, tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak ve 2026’ya kadar 100.000 Nvidia GPU’ya ulaşacak.

    OpenAI, Avrupa’daki ilk veri merkezini Norveç’te kuruyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekaya yönelik küresel yatırımlar hız kesmeden sürerken OpenAI, Avrupa’daki ilk veri merkezi projesini resmen duyurdu. "Stargate Norway" adı verilen bu dev yapı, İngiliz yapay zeka bulut altyapı sağlayıcısı Nscale ve Norveçli enerji altyapı şirketi Aker ortaklığıyla hayata geçirilecek. Projede veri merkezi kapasitesini satın alacak olan OpenAI, "alıcı" konumunda yer alacak.

    OpenAI, Avrupa’ya ayak bastı

    Stargate Norway, Avrupa’nın yapay zeka egemenliğini güçlendirme çabalarına doğrudan bağlı olmasa da bölgesel teknoloji ekosistemine ciddi katkılar sunacak. OpenAI, merkezin özellikle Norveçli girişimler ve bilimsel araştırma kurumları tarafından öncelikli kullanılacağını açıkladı.

    Nscale ve Aker, projenin ilk 20 megawatt (MW) kapasiteye sahip fazı için 1 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. OpenAI ise Stargate Norway’in başlangıçta 230 MW kapasite sunacağını, 290 MW'a genişletileceğini ve 2026 sonuna kadar 100.000 Nvidia GPU ile çalışacağını açıkladı.

    Bununla birlikte veri merkezinin tamamıyla yenilenebilir enerjiyle çalışacağı ve doğrudan yonga soğutmalı kapalı çevrim sıvı soğutma sistemi kullanacağı açıklandı. Ayrıca GPU’lardan açığa çıkan atık ısı, bölgede düşük karbonlu endüstriler için kullanılabilir hale getirilecek.

    Stargate Norway duyurusu, OpenAI’ın bu yılın başlarında duyurduğu 500 milyar dolarlık “Stargate ABD” yapay zeka altyapı yatırımı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulan Stargate UAE projesinin ardından geldi. Ayrıca şirket, yakın zamanda Birleşik Krallık hükümetiyle de altyapı geliştirme ve yapay zekâ uygulamalarını hızlandırma konusunda iş birliğine gitmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tepe çıkış yd kullanılamıyor hatası çözümü berberler ne kadar kazanıyor ankara trafik denetleme şube müdürlüğü detsis no the walking dead season 1 türkçe yama mobil jigolo uygulaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum