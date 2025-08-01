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    Apple, yapay zeka için olası satın alımlara bakıyor

    Apple CEO’su Tim Cook, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklarken devam eden yapay zeka çalışmaları hakkında konuştu ve yol haritasını hızlandırmak için satın alımlara açık olduğunu söyledi.

    Apple, yapay zeka için olası satın alımlara bakıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, 2025 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklarken yapay zeka yatırımlarına dair dikkat çeken mesajlar verdi. CEO Tim Cook, yapay zeka alanında yatırımlarını kayda değer şekilde artırdıklarını belirterek bu alandaki gelişmeleri hızlandırmak adına şirket satın almalarına sıcak baktıklarını söyledi.

    Apple, yapay zeka için dışa yöneliyor

    Cook, Apple’ın yalnızca büyük ölçekli değil, farklı boyutlarda şirketleri de satın alma potansiyeline açık olduğunu vurguladı. Yıl başından bu yana farklı alanlarda yaklaşık yedi şirket satın aldıklarını belirten CEO, bu satın almaların mali anlamda büyük olmadığını ifade etti. Ancak Apple’ın gelecekte AI odaklı stratejik alımlar yapabileceği mesajı net bir şekilde verildi. Bu, bir anlamda malumun ilanı da oldu.

    Öte yandan Apple cephesinden uzun süredir beklenen Siri’nin yapay zeka destekli dönüşümüne dair gelişmeler hâlâ sınırlı. Reuters’ın aktardığına göre Cook, kişiselleştirilmiş Siri üzerinde "iyi ilerleme kaydedildiğini" söyledi. Ancak Siri’deki büyük yapay zeka güncellemesinin en erken 2026 baharında kullanıma sunulabileceği konuşuluyor.

    Apple, haziran ayında düzenlenen WWDC 2025 etkinliğinde Apple Intelligence çatısı altında bazı yapay zeka özelliklerini tanıtmış olsa da, sektör genelinde şirketin bu alanda rakiplerinin gerisinde kaldığı yönünde bir algı oluşmuş durumda. Cook’un “Yol haritamızı hızlandıracak satın almalara açığız” demesi de bunun bir göstergesi. Kulislerde konuşulanlara göre Apple, yapay zeka arama motoru alanında yükselen yıldızlardan biri olan Perplexity AI ile ilgileniyor.

    Apple, mali yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerini yüzde 10 arttırarak 94 milyar dolara, kârını ise yüzde 14 artırarak 24,43 milyar dolara yükseltmeyi başardı.

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