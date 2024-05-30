Microsoft'un desteklediği Mistral'den kodlamaya yönelik ilk üretken yapay zeka modeli

Kodlamaya yönelik ilk üretken yapay zeka modeli
Codestral, kodlama işlevlerini tamamlayabilir, testler yazabilir ve kısmi kodu doldurabilir olarak piyasaya sürüldü. Ayrıca kod tabanı hakkındaki soruları İngilizce olarak yanıtlama özelliği de mevcut.
Neredeyse 22 milyar parametreyle çalışan modelin verimli olabilmesi için çok güçlü bir bilgisayar gerekiyor. Çoğu geliştirici için pratik olmasa da performans iyileştirmeleri açısından başarılı bulunuyor. Geliştiriciler bazı kodlama görevleri için üretken yapay zeka araçlarına ihtiyaç duyulacağının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.
Daha önce 2023 yılında yapılan bir ankette geliştiricilerin yüzde 44'ü geliştirme süreçlerinde yapay zeka araçlarını şu anda kullandıklarını yüzde 26'sı ise yakın zamanda kullanmayı planladıklarını söyledi.
Ancak bu araçların farklı kusurları olduğu konusu endişelere sebep oluyor. Son birkaç yılda proje depolarına tahsis edilen 150 milyondan fazla kod satırının analizi, üretken yapay zeka geliştirme araçlarının kod tabanlarına daha fazla hatalı kod itilmesiyle sonuçlandığını ortaya çıkardı.
Güvenlik araştırmacıları, bu tür araçların yazılım projelerindeki mevcut hataları ve güvenlik sorunlarını arttırabileceği konusunda endişeliler. Farklı bir araştırmaya göre ise OpenAI'nin ChatGPT'sinin programlama sorularına verdiği yanıtların yarısından fazlasının yanlış olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.