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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un desteklediği Mistral'den kodlamaya yönelik ilk üretken yapay zeka modeli

    Microsoft tarafından desteklenen ve 6 milyar dolar değerindeki Fransız yapay zeka girişimi Mistral, Codestral adlı kodlamaya yönelik ilk üretken yapay zeka modelini piyasaya sürdü.
    Microsoft'un desteklediği Mistral'den kodlamaya yönelik ilk üretk Tam Boyutta Gör
    Mistral, Codestral adını verdiği kodlamaya yönelik ilk yapay zeka modelini tanıttı. Codestral, diğer kod oluşturma modelleri gibi geliştiricilerin kod yazmasına ve kodla etkileşime girmesine yardımcı olmak için tasarlandı. Mistral, Python, Java, C++ ve JavaScript dahil olmak üzere 80'den fazla programlama dilini kullanabiliyor.

    Kodlamaya yönelik ilk üretken yapay zeka modeli

    Codestral, kodlama işlevlerini tamamlayabilir, testler yazabilir ve kısmi kodu doldurabilir olarak piyasaya sürüldü. Ayrıca kod tabanı hakkındaki soruları İngilizce olarak yanıtlama özelliği de mevcut.

    Neredeyse 22 milyar parametreyle çalışan modelin verimli olabilmesi için çok güçlü bir bilgisayar gerekiyor. Çoğu geliştirici için pratik olmasa da performans iyileştirmeleri açısından başarılı bulunuyor. Geliştiriciler bazı kodlama görevleri için üretken yapay zeka araçlarına ihtiyaç duyulacağının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

    Daha önce 2023 yılında yapılan bir ankette geliştiricilerin yüzde 44'ü geliştirme süreçlerinde yapay zeka araçlarını şu anda kullandıklarını yüzde 26'sı ise yakın zamanda kullanmayı planladıklarını söyledi.

    Ancak bu araçların farklı kusurları olduğu konusu endişelere sebep oluyor. Son birkaç yılda proje depolarına tahsis edilen 150 milyondan fazla kod satırının analizi, üretken yapay zeka geliştirme araçlarının kod tabanlarına daha fazla hatalı kod itilmesiyle sonuçlandığını ortaya çıkardı.

    Güvenlik araştırmacıları, bu tür araçların yazılım projelerindeki mevcut hataları ve güvenlik sorunlarını arttırabileceği konusunda endişeliler. Farklı bir araştırmaya göre ise OpenAI'nin ChatGPT'sinin programlama sorularına verdiği yanıtların yarısından fazlasının yanlış olduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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