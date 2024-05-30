Microsoft'un desteklediği Mistral'den kodlamaya yönelik ilk üretken yapay zeka modeli

Tam Boyutta Gör Mistral, Codestral adını verdiği kodlamaya yönelik ilk yapay zeka modelini tanıttı. Codestral, diğer kod oluşturma modelleri gibi geliştiricilerin kod yazmasına ve kodla etkileşime girmesine yardımcı olmak için tasarlandı. Mistral, Python, Java, C++ ve JavaScript dahil olmak üzere 80'den fazla programlama dilini kullanabiliyor.

Kodlamaya yönelik ilk üretken yapay zeka modeli

Codestral, kodlama işlevlerini tamamlayabilir, testler yazabilir ve kısmi kodu doldurabilir olarak piyasaya sürüldü. Ayrıca kod tabanı hakkındaki soruları İngilizce olarak yanıtlama özelliği de mevcut.

Neredeyse 22 milyar parametreyle çalışan modelin verimli olabilmesi için çok güçlü bir bilgisayar gerekiyor. Çoğu geliştirici için pratik olmasa da performans iyileştirmeleri açısından başarılı bulunuyor. Geliştiriciler bazı kodlama görevleri için üretken yapay zeka araçlarına ihtiyaç duyulacağının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

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Daha önce 2023 yılında yapılan bir ankette geliştiricilerin yüzde 44'ü geliştirme süreçlerinde yapay zeka araçlarını şu anda kullandıklarını yüzde 26'sı ise yakın zamanda kullanmayı planladıklarını söyledi.

Ancak bu araçların farklı kusurları olduğu konusu endişelere sebep oluyor. Son birkaç yılda proje depolarına tahsis edilen 150 milyondan fazla kod satırının analizi, üretken yapay zeka geliştirme araçlarının kod tabanlarına daha fazla hatalı kod itilmesiyle sonuçlandığını ortaya çıkardı.

Güvenlik araştırmacıları, bu tür araçların yazılım projelerindeki mevcut hataları ve güvenlik sorunlarını arttırabileceği konusunda endişeliler. Farklı bir araştırmaya göre ise OpenAI'nin ChatGPT'sinin programlama sorularına verdiği yanıtların yarısından fazlasının yanlış olduğu belirtiliyor.

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Microsoft'un desteklediği Mistral'den kodlamaya yönelik ilk üretk