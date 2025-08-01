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    Meta, Thinking Machines Lab yazılımcılarına yüz milyonlarca dolar teklif ediyor

    Yapay zeka ekibini güçlendirmek için önemli transferler yapmaya devam eden Meta, bugüne kadarki en büyük tekliflerden bazılarını Thinking Machines Lab'deki yazılımcılara yaptı.

    Thinking Machines Lab Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında zirveye oynamaya kararlı görünen Meta, son dönemde bu alanda önemli adımlar atıyor. Hatırlarsanız şirketin yapay zeka departmanı için bir tür "Avengers ekibi" kurmaya çalıştığını daha önce paylaşmıştık. Bu amaç doğrultusunda hem OpenAI ve Google gibi rakiplerinden, hem de daha ufak çaplı yeni girişimlerden önemli isimleri transfer eden Meta, yazılımcıları cezbedilmek için milyonlarca dolarlık teklifler yapıyor. Nitekim OpenAI, kendi bünyesinde çalışan bazı yazılımcıların Meta'dan 10 milyonlarca dolarlık teklifler aldığını açıklamıştı. Görünen o ki bazı isimler için bu teklifler dokuz haneli sayılara da çıkıyor. İşin ilginci, en büyük tekliflerden bazılarının Thinking Machines Lab yazılımcılarına gitmesi.

    Thinking Machines Lab'in Kurduğu Ekip İlgi Çekiyor

    Wired'ın haberine göre Meta, eski OpenAI yöneticisi Mira Murati tarafından kurulan Thinking Machines Lab'ten bazı isimleri bünyesine katmayı gerçekten çok istiyor. Hatta bu ekipten bir isme 1 milyar doları bulan bir teklif sunulduğu söyleniyor. Thinking Machines Lab ekibinden başka yazılımcıların ve araştırmacıların ise 4 yıllığına 200 milyon dolar ila 500 milyon dolar arasında değişen teklifler aldığı belirtiliyor. Bu isimlerin kim olduğu bilinmiyor ama Thinking Machines Lab ekibinde, OpenAI'ın bugünlere gelmesinde kilit rol oynamış Mira Murati, John Schulman, Barrett Zoph gibi isimler bulunuyor.

    Geçtiğimiz ay 2 milyar dolar daha yatırım alarak 12 milyar dolar değerlemeye ulaşan Thinking Machines Lab'deki ekipten kimsenin bu teklifleri kabul etmemiş olması, bu girişime gerçekten güvendiklerini gösteriyor.

    Öte yandan Meta'nın en yüksek tekliflerinden bazılarını Thinking Machines Lab'e yapmış olması, şirketin potansiyelini de gözler önüne seriyor. Meta'nın yüz milyonlarca dolar teklif edeceği kadar önemli yazılımcıları ve araştırmacıları bir araya getiren şirketin, ileride neler yapacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Mira Murati, geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaparak, ilk yapay zeka ürünlerini çok yakında çıkaracaklarını söylemişti. Ancak o ürünün tam olarak ne olacağı henüz netleşmiş değil.

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