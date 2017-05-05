İtalya'dan Google'a 306 milyon euroluk vergi cezası

Apple, Starbucks ve Google gibi dev şirketlerin sık sık karşılaştığı vergi uyuşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. Şirketler, Avrupa ülkelerinde elde ettikleri gelirlere ait vergileri ödemediği için mahkemelik olurken genellikle bu mahkemeler vergi cezası ile sonlanıyordu. Geçtiğimiz yıl İngiltere'ye 185 milyon dolarlık ceza ödemek zorunda kalan Google, bir süredir İtalya vergi kurumları tarafından mercek altındaydı ve Google'ın ödemesi gereken miktar dün belli oldu.





İtalya vergi ajansının verdiği bilgilere göre Google'ın ana şirketi Alphabet, 2009-2015 yıllarında İtalya'daki faaliyetlerinden yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir elde etmiş ancak bu gelire ait vegiyi ödemekten kaçınmıştı. Son yapılan açıklamayla ise Google ve İtalya vergi kurumlarının masaya oturduğu ve Google'ın bu yıllara ait vergilerle birlikte 306 milyon euroluk bir ödeme yapacağı paylaşıldı.





Dev Şirketlerin Vergiden Kaçma Sistemi

Microsoft, Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin de aralarında bulunduğu pek çok şirketin hem kendi ülkelerindeki vergi ödemelerinden kaçmak hem de faaliyet gösterdikleri ülkede vergi ödeme konusunda daha esnek muamelelerle karşılaşmak için paralarını tuttukları offshore hesapları son zamanlarda özellikle Apple ile Avrupa Komisyonu arasındaki dava ile tekrar gündeme gelmişti.





Avrupa Komisyonu, Apple'ın ödemediği vergiler ve ceza ile birlikte yaklaşık 14 milyar dolarlık ödeme yapmasına karar verirken şirket buna itiraz etmişti. Apple, İtalya'daki vergi uyuşmazlığını ise 318 milyon euro ödeme konusunda anlaşarak sonlandırmıştı.

http://money.cnn.com/2017/05/04/technology/google-italy-tax-payment/