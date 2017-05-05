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İtalya'dan Google'a 306 milyon euroluk vergi cezası

Geçtiğimiz yıl İngiltere ile vergi uyuşmazlığına düşen ve 185 milyon dolarlık ceza ödemek zorunda kalan Google, şimdi de aynı nedenden ötürü İtalya'ya ceza ödeyecek.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İtalya'dan Google'a 306 milyon euroluk vergi cezası
 

Apple, Starbucks ve Google gibi dev şirketlerin sık sık karşılaştığı vergi uyuşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. Şirketler, Avrupa ülkelerinde elde ettikleri gelirlere ait vergileri ödemediği için mahkemelik olurken genellikle bu mahkemeler vergi cezası ile sonlanıyordu. Geçtiğimiz yıl İngiltere'ye 185 milyon dolarlık ceza ödemek zorunda kalan Google, bir süredir İtalya vergi kurumları tarafından mercek altındaydı ve Google'ın ödemesi gereken miktar dün belli oldu.


İtalya vergi ajansının verdiği bilgilere göre Google'ın ana şirketi Alphabet, 2009-2015 yıllarında İtalya'daki faaliyetlerinden yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir elde etmiş ancak bu gelire ait vegiyi ödemekten kaçınmıştı. Son yapılan açıklamayla ise Google ve İtalya vergi kurumlarının masaya oturduğu ve Google'ın bu yıllara ait vergilerle birlikte 306 milyon euroluk bir ödeme yapacağı paylaşıldı.


Dev Şirketlerin Vergiden Kaçma Sistemi

Microsoft, Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin de aralarında bulunduğu pek çok şirketin hem kendi ülkelerindeki vergi ödemelerinden kaçmak hem de faaliyet gösterdikleri ülkede vergi ödeme konusunda daha esnek muamelelerle karşılaşmak için paralarını tuttukları offshore hesapları son zamanlarda özellikle Apple ile Avrupa Komisyonu arasındaki dava ile tekrar gündeme gelmişti.


Avrupa Komisyonu, Apple'ın ödemediği vergiler ve ceza ile birlikte yaklaşık 14 milyar dolarlık ödeme yapmasına karar verirken şirket buna itiraz etmişti. Apple, İtalya'daki vergi uyuşmazlığını ise 318 milyon euro ödeme konusunda anlaşarak sonlandırmıştı. 

http://money.cnn.com/2017/05/04/technology/google-italy-tax-payment/ Yorum Yaz
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Virinom 2 yıl en beğenilen M.Akif Ersoy
M.Akif Ersoy
Onların devletlerine gelince şapur şupur, bize gelince Yarabbi Şükür. Şuan Türkiye, Avrupadaki devletlerin %70 inden ekonomik ve ticari hacim açısından daha büyük. Yani ilk 6-7. sırada geliyoruz diye tahmin ediyorum. İnşallah bizimkilerde Google gibi şirketlerden vergilerini bu düzeyde alıyordur.

5 kuruş alabildiklerini sanmıyorum.
M.Akif ErsoyOnların devletlerine gelince şapur şupur, bize gelince Yarabbi Şükür. Şuan Türkiye, Avrupadaki devletlerin %70 inden ekonomik ve ...
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TheStarBox 2 yıl
Aynısını biz yapsak. İçimizdeki(forumdaki) Google hissedarları çoktan fakyu devlet demeye başlamıştı.
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cherkesomer 2 yıl
bizde ceza kesilse birileri google ın yanındayız die eylem bile yapabilir..
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kreat 2 yıl cherkesomer
cherkesomer
bizde ceza kesilse birileri google ın yanındayız die eylem bile yapabilir..

Halkımız "vergi" adı altında soyulduğu için olabilir mi ?
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Onların devletlerine gelince şapur şupur, bize gelince Yarabbi Şükür. Şuan Türkiye, Avrupadaki devletlerin %70 inden ekonomik ve ticari hacim açısından daha büyük. Yani ilk 6-7. sırada geliyoruz diye tahmin ediyorum. İnşallah bizimkilerde Google gibi şirketlerden vergilerini bu düzeyde alıyordur.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Virinom 2 yıl M.Akif Ersoy
M.Akif Ersoy
Onların devletlerine gelince şapur şupur, bize gelince Yarabbi Şükür. Şuan Türkiye, Avrupadaki devletlerin %70 inden ekonomik ve ticari hacim açısından daha büyük. Yani ilk 6-7. sırada geliyoruz diye tahmin ediyorum. İnşallah bizimkilerde Google gibi şirketlerden vergilerini bu düzeyde alıyordur.

5 kuruş alabildiklerini sanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +14
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