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    Yeniden değerleme oranı açıklandı: Trafik cezası, vergi ve harç zammı belli oldu

    TÜİK, kısa bir süre önce Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle yeniden değerleme oranı da açıklandı ve 2025 yılı trafik cezası, vergi ve harç zammı belli oldu.
    Yeniden değerleme oranı açıklandı: İşte 2025 için gelen zamlar Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 48,58'e geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 62,02 oldu. Tüketici fiyatları, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 49,38'e gerilemişti.

    2025 için yeniden değerleme oranı ne kadar oldu?

    2025 yılı için yeniden değerleme oran yıllık enflasyonun açıklanmasıyla yüzde 49,38 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43,93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzdel 50 azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisine sahip. Eğer değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2025 itibarıyla artış yüzde 43,93 olacak. 2025 bütçesinin yüzde 45 civarında artırıldığı düşünüldüğünde çok fazla müdahalenin yapılmayacağı öngörülebilir.

    Yeniden değerleme oranının etkisi

    • 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı 710 TL,
    • 31.692 TL olan yurt dışından getirilen telefonda harç tutarı 45.614 TL,
    • 1600cc’ye kadar 1-3 yaş en düşük matrahlı otomobilden alınan MTV 5.851 TL’den 8.421 TL’ye,
    • B sınıfı ehliyet harcı 3.945 TL’den 5.678 TL’ye,
    • Araç muayene (otomobil) ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek.

    2025 ehliyet ücreti ne kadar olacak?

    A sınıfı ehliyet harcı:

    • 2024: 1.308 TL
    • 2025: 1.882 TL

    B sınıfı ehliyet harcı:

    • 2024: 3.945 TL
    • 2025: 5.678 TL

    2025 pasaport harcı ne kadar olacak?

    6 aylık pasaport harcı:

    • 2024: 1.639 TL
    • 2025: 2.359 TL

    1 yıllık pasaport harcı:

    • 2024: 2.379 TL
    • 2025: 3.424 TL

    2 yıllık pasaport harcı:

    • 2024: 3.912 TL
    • 2025: 5.630 TL

    3 yıllık pasaport harcı:

    • 2024: 5558 TL
    • 2025: 7.999 TL

    3 yıl üzeri pasaport harcı:

    • 2024: 7833
    • 2025: 11.274

    2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak

    Cep telefonu IMEI kaydı:

    • 2024: 31.692 TL
    • 2025: 45.614 TL

    2025 yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?

    Yurt dışı çıkış harcı ücreti:

    • 2024: 500 TL
    • 2025: 720 TL

    2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?

    Kırmızı ışıkta geçmenin cezası:

    • 2024: 1.506 TL
    • 2025: 2.167 TL

    Hatalı park cezası:

    • 2024: 691 TL
    • 2025: 994 TL

    Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30):

    • 2024: 1.506 TL
    • 2025: 2.167 TL

    Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri):

    • 2024: 6.439 TL
    • 2025: 9.267 TL

    Alkollü araç kullanma (En düşük):

    • 2024: 6.439 TL
    • 2025: 9.267 TL

    Araç kullanırken telefonla konuşma:

    • 2024: 1.510 TL
    • 2025: 2.173 TL

    2025 yılı en düşük MTV ne kadar olacak

    1300cc MTV ücreti:

    • 2024 en düşük MTV: 3.359 TL
    • 2025 en düşük MTV: 4.834 TL

    1600cc MTV ücreti:

    • 2024 en düşük MTV: 5.851 TL
    • 2025 en düşük MTV: 8.421 TL

    2025 yılında pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması bekleniyor. Dediğimiz gibi, Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yükseltme veya düşürme yetkisi bulunmakta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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