Yeniden değerleme oranı açıklandı: Trafik cezası, vergi ve harç zammı belli oldu

- 2025 için yeniden değerleme oranı ne kadar oldu?
- Yeniden değerleme oranının etkisi
- 2025 ehliyet ücreti ne kadar olacak?
- 2025 pasaport harcı ne kadar olacak?
- 2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak
- 2025 yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
- 2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?
- 2025 yılı en düşük MTV ne kadar olacak
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2025 için yeniden değerleme oranı ne kadar oldu?
2025 yılı için yeniden değerleme oran yıllık enflasyonun açıklanmasıyla yüzde 49,38 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43,93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzdel 50 azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisine sahip. Eğer değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2025 itibarıyla artış yüzde 43,93 olacak. 2025 bütçesinin yüzde 45 civarında artırıldığı düşünüldüğünde çok fazla müdahalenin yapılmayacağı öngörülebilir.
Yeniden değerleme oranının etkisi
- 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı 710 TL,
- 31.692 TL olan yurt dışından getirilen telefonda harç tutarı 45.614 TL,
- 1600cc’ye kadar 1-3 yaş en düşük matrahlı otomobilden alınan MTV 5.851 TL’den 8.421 TL’ye,
- B sınıfı ehliyet harcı 3.945 TL’den 5.678 TL’ye,
- Araç muayene (otomobil) ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek.
2025 ehliyet ücreti ne kadar olacak?
A sınıfı ehliyet harcı:
- 2024: 1.308 TL
- 2025: 1.882 TL
B sınıfı ehliyet harcı:
- 2024: 3.945 TL
- 2025: 5.678 TL
2025 pasaport harcı ne kadar olacak?
6 aylık pasaport harcı:
- 2024: 1.639 TL
- 2025: 2.359 TL
1 yıllık pasaport harcı:
- 2024: 2.379 TL
- 2025: 3.424 TL
2 yıllık pasaport harcı:
- 2024: 3.912 TL
- 2025: 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı:
- 2024: 5558 TL
- 2025: 7.999 TL
3 yıl üzeri pasaport harcı:
- 2024: 7833
- 2025: 11.274
2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak
Cep telefonu IMEI kaydı:
- 2024: 31.692 TL
- 2025: 45.614 TL
2025 yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
Yurt dışı çıkış harcı ücreti:
- 2024: 500 TL
- 2025: 720 TL
2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası:
- 2024: 1.506 TL
- 2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası:
- 2024: 691 TL
- 2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30):
- 2024: 1.506 TL
- 2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri):
- 2024: 6.439 TL
- 2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük):
- 2024: 6.439 TL
- 2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma:
- 2024: 1.510 TL
- 2025: 2.173 TL
2025 yılı en düşük MTV ne kadar olacak
1300cc MTV ücreti:
- 2024 en düşük MTV: 3.359 TL
- 2025 en düşük MTV: 4.834 TL
1600cc MTV ücreti:
- 2024 en düşük MTV: 5.851 TL
- 2025 en düşük MTV: 8.421 TL
2025 yılında pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması bekleniyor. Dediğimiz gibi, Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yükseltme veya düşürme yetkisi bulunmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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