Yeniden değerleme oranı açıklandı: Trafik cezası, vergi ve harç zammı belli oldu

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Tam Boyutta Gör Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 48,58'e geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 62,02 oldu. Tüketici fiyatları, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 49,38'e gerilemişti.

2025 için yeniden değerleme oranı ne kadar oldu?

2025 yılı için yeniden değerleme oran yıllık enflasyonun açıklanmasıyla yüzde 49,38 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43,93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzdel 50 azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisine sahip. Eğer değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2025 itibarıyla artış yüzde 43,93 olacak. 2025 bütçesinin yüzde 45 civarında artırıldığı düşünüldüğünde çok fazla müdahalenin yapılmayacağı öngörülebilir.

Yeniden değerleme oranının etkisi

500 TL olan yurt dışı çıkış harcı 710 TL,

31.692 TL olan yurt dışından getirilen telefonda harç tutarı 45.614 TL,

1600cc’ye kadar 1-3 yaş en düşük matrahlı otomobilden alınan MTV 5.851 TL’den 8.421 TL’ye,

B sınıfı ehliyet harcı 3.945 TL’den 5.678 TL’ye,

Araç muayene (otomobil) ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek.

2025 ehliyet ücreti ne kadar olacak?

A sınıfı ehliyet harcı:

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

B sınıfı ehliyet harcı:

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

2025 pasaport harcı ne kadar olacak?

6 aylık pasaport harcı:

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı:

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı:

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı:

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı:

2024: 7833

2025: 11.274

2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak

Cep telefonu IMEI kaydı:

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

Yurtdışı telefon IMEI kaydı nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

2025 yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti:

2024: 500 TL

2025: 720 TL

2025 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası:

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası:

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30):

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri):

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük):

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma:

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

2025 yılı en düşük MTV ne kadar olacak

1300cc MTV ücreti:

2024 en düşük MTV: 3.359 TL

2025 en düşük MTV: 4.834 TL

1600cc MTV ücreti:

2024 en düşük MTV: 5.851 TL

2025 en düşük MTV: 8.421 TL

2025 yılında pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması bekleniyor. Dediğimiz gibi, Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yükseltme veya düşürme yetkisi bulunmakta.

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