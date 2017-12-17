İtalyan tasarımcının geçmiş ile geleceği harmanladığı fütüristik tasarımları

İtalyan tasarımcı Pierpaolo Lazzarini ve kurduğu tasarım ofisi, yaptığı fütüristik çalışmalar ile adını duyurdu. Bunlardan bir tanesini hayata geçirmeyi başaran tasarımcının yeni hayali ile geçmiş ile geleceği harmanlıyor.

Geleceğin tasarımı Hover Coupè

Hover Coupè adı verilen konsept araba, 1920’li yılların lüks otomobili Isotta Fraschini Tipo 8’in tasarımı üzerinde şekilleniyor. Uçan bir otomobil olan Hover Coupè, tekerlekler yerine uçaklarda kullanılan motorların daha küçük çaplı olanlarına yer veriyor.

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Lazzarini genelde hayata geçmesi pek de mümkün olmayan tasarımlar yapıyor. Bununla birlikte Jet Capsule adındaki mini bir yat tasarımını kendi yatırımıyla hayata geçirmeyi başarmıştı. Lazzarini’nin Hover Coupè ve diğer ilginç tasarımlarını galerimizden inceleyebilirsiniz.