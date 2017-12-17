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İtalyan tasarımcının geçmiş ile geleceği harmanladığı fütüristik tasarımları

Gelecekte bir gün uçan arabalar ile gökyüzünde seyahat edebilecek miyiz bilinmez ancak tasarımcılar çoktandır bu konseptin en azından çizimlerini yapmaya başladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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İtalyan tasarımcı Pierpaolo Lazzarini ve kurduğu tasarım ofisi, yaptığı fütüristik çalışmalar ile adını duyurdu. Bunlardan bir tanesini hayata geçirmeyi başaran tasarımcının yeni hayali ile geçmiş ile geleceği harmanlıyor.

Geleceğin tasarımı Hover Coupè

Hover Coupè adı verilen konsept araba, 1920’li yılların lüks otomobili Isotta Fraschini Tipo 8’in tasarımı üzerinde şekilleniyor. Uçan bir otomobil olan Hover Coupè, tekerlekler yerine uçaklarda kullanılan motorların daha küçük çaplı olanlarına yer veriyor.

Ayrıca Bkz. "ABD Deniz Kuvvetleri pilotsuz helikopter geliştiriyor"

Lazzarini genelde hayata geçmesi pek de mümkün olmayan tasarımlar yapıyor. Bununla birlikte Jet Capsule adındaki mini bir yat tasarımını kendi yatırımıyla hayata geçirmeyi başarmıştı. Lazzarini’nin Hover Coupè ve diğer ilginç tasarımlarını galerimizden inceleyebilirsiniz.

 

https://newatlas.com/lazzarini-hover-coupe-future-past-design/52589/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
İğrenç. Ucube gibi olmuş.
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abraxsas 1 yıl
Pek güzel olmamış, facia da denebilir.
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl
Drone gibi olmuş...
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Kulak Misafiri 1 yıl
Steampunk evreninden fırlamış gibi. Bence iyi değil. Abartılı olmuş.
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
İğrenç. Ucube gibi olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +5
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artenis 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

İğrenç. Ucube gibi olmuş.

Yıktıralım mı...?
Böyle rezil betimlemelere gerek yok, konsept tasarım en uca gidip makul olana geri dönmek için yapılan bir çalışmadır. Piyasadaki arabaların modellerinin sonuna concept ekini ekleyerek üretilmeden önce nasıl olduklarına bak ve nereye geldiklerine bak.
Böyle tanımlar baştaki kişin de tanımı gibi CAHİLLİĞE sürükler bizi ve sevmediyseniz bir tasarımı ANLAMADIM NEDİR deyin. saygılar.
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K_Spartakus 1 yıl
Tasarımda İtalyan farkı
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Umutcan 1 yıl
Fallout serisindeki araçlara benzemiş.
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atilasat 1 yıl
tasarımlar başarılı
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