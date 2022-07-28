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    Bazı ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlara %10 ilave gümrük vergisi getirildi

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşması yaptıklarımız dışındaki ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlardan %10 ilave gümrük vergisi alınacak.
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    İthal elektrikli araçlara %10 ilave gümrük vergisi geldi
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    Otomobillere uygulanan ÖTV ile ilgili söylemler ve gelişmelerin ardından bugün elektrikli araçları ilgilendiren bir adım atıldı. 'İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda' değişiklik yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların belirli ülkelerden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.

    İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'a göz attığımızda elektrikli araçlara uygulanacak yüzde 10'luk ilave gümrük vergisinin Türkiye'nin gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelere uygulanacağını söyleyebiliriz. Bu kapsamda;

    AB üyesi ülkeler ve EFTA üyesi ülkelerin yanı sıra Serbest Ticaret Anlaşması ülkelerinden (Arnavutluk, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Bosna-Hersek, Fas, Faroe Adaları, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, İsrail, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Mısır, Morityus, Moldova, Sırbistan, Şili, Tunus) ilave vergi alınmayacak.

    Bunların dışında kalan GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ve diğer ülkelerden elektrikli araç ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak. Bu noktada, ABD, Kanada ve Çin'den ithal edilen araçlara zaten yüzde 10 gümrük vergisi bulunduğunu belirtelim. Söz konusu kararın, yayımlanmasının ardından 15 gün içerisinde yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

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    elektrikli araçlar, ithalat ve
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