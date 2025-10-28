Toyota ve Nissan, ABD üretimi araçlarını Japonya'ya ithal etmeyi planlıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yaz aylarında Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ticaret anlaşması resmen tamamlanmış görünse de müzakerelerin henüz tam anlamıyla bitmediği bildiriliyor. Japonya'dan gelen haberler, iç pazarın yakında ABD’de üretilen otomobillerin girişine sahne olabileceğini gösteriyor.

Yerel medyadan gelen haberlere göre, Toyota Başkanı Koji Sato geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada şirketin ABD’de üretilen bazı modelleri Japonya’ya ithal etmeyi değerlendirdiğini söyledi. Toyota henüz hangi araçların Japonya’ya getirileceğini açıklamadı ancak şirketin şu anda çeşitli alternatifleri masaya yatırdığı belirtiliyor.

Nissan için Murano ve Pathfinder gündemde

Benzer bir adım da Nissan cephesinden gelebilir. Şirketin Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi Eiichi Akashi, Nikkei Asia’ya yaptığı açıklamada, Murano ve Pathfinder modellerinin ithalat için güçlü adaylar olduğunu, zira “Japonya’da da büyük araçlara yönelik talep bulunduğunu” söyledi.

Ancak Nissan’ın gündeminde yalnızca gümrük vergileri yok. Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi, son dönemde ciddi mali zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, Nissan’ı bazı fabrikalarını kapatmaya, 20 bin kişiyi işten çıkarmaya ve sert mali önlemler almaya zorladı.

ABD fabrikalarında boş kapasite sorunu

Tam Boyutta Gör Nissan için bir diğer sorun, ABD’deki üretim tesislerinin verimsiz kullanımı. Yılın başında yayımlanan bir haberde, Nissan’ın Canton fabrikasında Honda markalı bir pickup üretmeyi değerlendirdiği iddia edilmişti. Bu planın amacı, tesisin karlılığını artırmak ve üretim kapasitesini tam kullanmak olarak belirtiliyordu.

Mercedes, yeni nesil Sprinter'ın ipuçlarını paylaştı 2 gün önce eklendi

Eğer Nissan, Honda veya Mitsubishi ile ortak bir üretim anlaşmasına varamazsa, kendi modellerinin üretimini artırarak bu araçları Japonya’ya ihraç etme seçeneğini değerlendirebilir.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turuna çıktığı bir döneme denk geldi. Japon otomobil üreticilerinin bu ziyarette planlarını ABD tarafına sunmaları bekleniyor. Japon hükümeti de ABD’de üretilen araçların ülkeye girişini kolaylaştırmak için güvenlik sertifikasyonu süreçlerini sadeleştirmeyi değerlendiriyor.

İki ülke arasında Temmuz ayında imzalanan ticaret anlaşması kapsamında ABD, Japonya’dan ithal edilen araçlara uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürdü. Buna karşılık Japonya, ABD’ye 550 milyon dolarlık yatırım yapmayı kabul etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tersine akış: Japon markalar ABD'den ithalata hazırlanıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: