Çin'deki küçük elektrikli araçlara yenisi eklendi: Lumin Corn

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Çin, elektrikli araçlar konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Ülkede küçük elektrikli araçlar da hayli popüler. Öyle ki Wuling Mini EV isimli model satışlarda başı çekiyor. Şimdi ona yeni bir rakip geldi: Changan Lumin Corn.

Elektrikli Lumin Corn, özellikleriyle neler sunuyor?

EPA0 isimli platform üzerine inşa edilen Lumin Corn, 3270 mm uzunluğa, 1545 mm genişliğe, 1700 mm yüksekliğe ve 1980 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model ilk etapta 12.92 kWsa ve 17.65 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle satışa sunulacak.

Car News China'nın haberine göre küçük batarya paketi Lumin Corn'a 155 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Büyük batarya paketiyle bu değer 210 kilometreye kadar çıkıyor. Bunu yeterli bulmayan müşteriler için ilerleyen süreçte 27.99 kWsa'lik bir seçenek daha sunulacak. Bu bataryanın da 301 kilometre menzil sağlayacağı belirtiliyor.

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Yukarıdaki menzil değerlerinin Çin'deki NEDC ölçümlerine göre verildiğini belirtelim. NEDC, gerçek koşullara göre oldukça iyimser değerler sunuyor. Dolayısıyla gerçek menzilin verilenden daha düşük olmasını bekleyebiliriz. Motor olarak da Lumin Corn'un ilk etapta 41 beygir güce sahip olacağı, daha sonra 48 beygirlik motorun da ekleneceği ifade ediliyor.

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Lumin Corn, iki kapılı küçük bir araç fakat dört kişilik bir yaşam alanı sunuyor. Konsolu da böyle bir otomobil için oldukça sade ve şık görünüyor. Sürücünün hemen önünde küçük bir dijital gösterge paneli ve merkezde 10.25 inç multimedya ekranı yer alıyor. Konsolun üst bölümünde yumuşak deri yüzey dikkat çekiyor. İnce havalandırma menfezlerinin alt kısmında ise motor start/stop düğmesi ve fiziksel klima kontrollerine yer verilmiş.

Orta konsolda ise döner vites düğmesi, kilit ve otomatik cam düğmeleri bulunuyor. Bunun dışında USB ve 12V güç çıkışları da mevcut. Koltuklar manuel olarak ayarlanabiliyor. Koltuklarda kumaş döşeme kullanılmış ve göründüğü kadarıyla arka koltukta Isofix bağlantısı da bulunuyor. Verilen bilgiye göre arka koltuklar katlandığında 104 litre bagaj hacmi elde ediliyor.

Küçük elektrikli modelin 3 yıl veya 120 bin km garanti ile satışa sunulacağı açıklanmış. Fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok. Ancak rakibi Wuling Mini EV'nin 170 kilometre menzilli versiyonu 43.600 Çin Yuanı (~100.000 TL) gibi bir fiyatla satılıyor.

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Çin'deki küçük elektrikli araçlara yenisi eklendi: Lumin Corn