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    Vietnamlı üretici VinFast, elektrikli scooter'larını ABD'de üretip satmayı planlıyor

    VinFast, Avrupa ve ABD pazarlarına açılma planını sadece otomobilleriyle sınırlı tutmayacak. Şirket, elektrikli scooter modellerini de müşterilerin beğenisine sunacak.
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    VinFast, elektrikli scooter'larını ABD'de üretip satmayı planlıyo
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    Vietnam'ın ilk yerli otomobil markası olarak Vingroup tarafından 2017'de kurulan VinFast, Avrupa ve ABD'ye açılma yolunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin Vespa stili elektrikli scooter'larını ABD'de üretmek ve satmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

    VinFast, elektrikli otomobillerini ABD'de üretmek için Kuzey Karolina eyaletinde fabrika inşa edecek. Gelen haberlere göre şirket, elektrikli scooter'larını da bu fabrikada üretmeyi planlıyor. Söz konusu tesisin yapımına bu yılın sonunda başlanması planlanıyor. Bu kapsamda seri üretim aşamasının da 2024 gibi başlamasını bekleyebiliriz. VinFast, bu fabrikayı açmak için Kuzey Karolina'dan 1.2 milyar dolar gibi rekor bir teşvik paketi aldı.

    Vietnamlı şirketin ürün gamında halihazırda Vento, Feliz, Klara ve Theon gibi elektrikli scooter modelleri bulunuyor. Bu modellerden bazıları 45 km/s hız limitiyle şehir içi kullanıma odaklanırken Theon S gibi modeller 99 km/s son hız ile bu sınırların dışına çıkmaya da imkan tanıyor. Şimdilik hangi modellerin ABD pazarında satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

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