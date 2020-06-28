İthal ürünlere gümrük vergisinde yeni güncelleme

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Koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin darboğaza düşmemesi ve yıl sonu yükseliş hedeflerinin yakalanabilmesi yanında yerli üreticiyi korumak adına da ithal ürünlere son dönemde vergi güncellemeleri geliyor. Dün gece yeni bir karar yayınlandı.

Yeni vergi düzenlemesi

İthalat Rejimi Kararına ek olarak yayınlanan yeni karar doğrultusunda daha önce olduğu gibi belirli ürün gruplarına 30.09.2020 tarihine kadar yüzde 20’ye varan oranlarda, 1.10.2020 tarihinden itibaren yine belirli ürün gruplarına yüzde 20’ye varan oranlarda ek vergi uygulanacak.

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Ürün grupları içerisinde emniyet kemeri, tartı grubu, fırın, davlumbaz, kıymetli süs eşyası, plastik kart plakaları gibi eşyalar veya malzemeler yer alıyor. Karar yayınlandığı itibaren uygulanacağı için bugün vergiler başlamış durumda.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200628-19.pdf

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