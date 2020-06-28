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    İthal ürünlere gümrük vergisinde yeni güncelleme

    Tartı alet ve cihazları, kıymetli süs eşyaları, fırın, davlumbaz, emniyet kemeri gibi pek çok ürün grubuna yüzde 20’ye varan oranlarda ek ithalat vergisi uygulanmaya başladı.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İthal ürünlere gümrük vergisinde yeni güncelleme
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    Koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin darboğaza düşmemesi ve yıl sonu yükseliş hedeflerinin yakalanabilmesi yanında yerli üreticiyi korumak adına da ithal ürünlere son dönemde vergi güncellemeleri geliyor. Dün gece yeni bir karar yayınlandı.

    Yeni vergi düzenlemesi

    İthalat Rejimi Kararına ek olarak yayınlanan yeni karar doğrultusunda daha önce olduğu gibi belirli ürün gruplarına 30.09.2020 tarihine kadar yüzde 20’ye varan oranlarda, 1.10.2020 tarihinden itibaren yine belirli ürün gruplarına yüzde 20’ye varan oranlarda ek vergi uygulanacak.

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    Ürün grupları içerisinde emniyet kemeri, tartı grubu, fırın, davlumbaz, kıymetli süs eşyası, plastik kart plakaları gibi eşyalar veya malzemeler yer alıyor. Karar yayınlandığı itibaren uygulanacağı için bugün vergiler başlamış durumda.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200628-19.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SC0RPI0N (S. Ç.) 2 sa. en beğenilen
    Hiç değilse tüp sırası beklemiyoruz böyle düşünün
    1 Yanıt Yanıtla +65
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    plutonium35 (Plutonium 35) 1 sa. SC0RPI0N
    Tüp değil domates ve patates sırasındaydı halk tanzimlerde, et ve balık kurumunun önü hep sıra.
    Yanıtla +13
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    zdniz (dniz yıldırım) 1 sa.
    ulan yerli üretici diyolar yerliler daha çok geçiriyor bize örneğin arçelik yurtdışında 299 euro bizde 399 budamı dış güçlerin oyunu
    2 Yanıt Yanıtla +45
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    gamsizster (serdar gamsız) 1 sa. zdniz
    Arçelik geçirmiyor. Yurtdışına ucuza gidebilen malın Türkiye’deki satışında alınan vergi farkıdır o geçirilen
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    odysseus83 34 dk. zdniz
    Urun uzerinden alinan vergiye ne dersin genc adam? Ulan hic analiz kafaniz yok...
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    misterrium (Doruk Buğday) 2 sa.
    "Kıskanılıyoruz"
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    Yorumlar (75) Yorum Yaz Forumda Gör
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    john mclane 4 dk.
    mehteri hazırladım bekliyorum
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 14 dk.
    acaba hükümet içerisinde "bu kadar vergi çok, halka da yazık" diyen var mıdır yoksa "yasla gitsin agaaa" kafasında mı herkes.
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    orhanyor (orhan ) 15 dk.
    %20 yi gorunce bir bana mi rahatlama geldi.. oran az gibi bunun altinda bir is var ama hadi bakalim.
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    danlabilic (Danla Bilic) 20 dk.
    ilk önce vergi koyduğun şeylerin daha iyisini üretirsin sonra vergi koyarsın ama nerde ben göremiyorum kıytırık vestel mi yapıcak yoksa general mobile çöpü mü hangisi???
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    berk768 19 dk. (düzenlendi)
    İthalatı kesip yerli üreticiyi korumak için çok güçlü adımlar atılıyor.

    Şuana kadar bu vergiler %40'a çıktı 4 ay sonra %60 olacak,aslında en az %100-150 olmalı ki bıçak gibi kesip atılsın.
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    merciles_01 (atilla gürbüz) 14 dk. berk768
    Sen ne zırvalıyorsun yerlisi si.. zaten bizi. Üreticiyi korumakmış o dediğin kasada para kalmadı doldurmak için. Hala kalkıp bunu bile savunan aklı kıtlar var. Yerli üreticiyi korumak için zaten ha bire zam geliyor yerli üretime değil mi?
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 8 dk. berk768
    sefalet zihniyeti senin ki.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 23 dk.
    Her gün yeni bir zam haberi okuyoruz şaka gibi.
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    socialworker (Hakan Balta) 22 dk.
    Öldük be yeter
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 29 dk.
    Demedi demeyin yarın bir gün bilgisayar parçalarına felan da ek gümrük vergisi gelir sistem toplayacaklar bence durmasınlar sistemlerini toplasınlar...
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    manuell (Ema NUELL) 38 dk.
    Öyle demeyin yol yapıyorlar hiç uğraşmayın nereye eğiliyoruz söyleyinn
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    redoracle (yıldırım coolboy) 41 dk.
    Bi de demezler mi 20 sene önceyi biliyon mu yigenim diye yok ölüleri kalkmıyomuş,yok su yokmuş vs
    Ben gördüm 20 sene önceyi çok daha iyiydi 1 maaşla insanlar evini,arabasını alabiliyor,1 maaşla 10 kişi geçindirebiliyordu şimdi 10 maaşla bunlar yapılamıyor.
    Olacak o kadar,plastip show vardı ama hiçbi siyasi ses etmezdi hatta ne güzel oynamışınız diye tebrik ederdi,şimdi olsa hepsi fetocu vs olur.
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