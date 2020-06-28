İthal ürünlere gümrük vergisinde yeni güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin darboğaza düşmemesi ve yıl sonu yükseliş hedeflerinin yakalanabilmesi yanında yerli üreticiyi korumak adına da ithal ürünlere son dönemde vergi güncellemeleri geliyor. Dün gece yeni bir karar yayınlandı.
Yeni vergi düzenlemesi
İthalat Rejimi Kararına ek olarak yayınlanan yeni karar doğrultusunda daha önce olduğu gibi belirli ürün gruplarına 30.09.2020 tarihine kadar yüzde 20’ye varan oranlarda, 1.10.2020 tarihinden itibaren yine belirli ürün gruplarına yüzde 20’ye varan oranlarda ek vergi uygulanacak.
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Ürün grupları içerisinde emniyet kemeri, tartı grubu, fırın, davlumbaz, kıymetli süs eşyası, plastik kart plakaları gibi eşyalar veya malzemeler yer alıyor. Karar yayınlandığı itibaren uygulanacağı için bugün vergiler başlamış durumda.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200628-19.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Şuana kadar bu vergiler %40'a çıktı 4 ay sonra %60 olacak,aslında en az %100-150 olmalı ki bıçak gibi kesip atılsın.
Ben gördüm 20 sene önceyi çok daha iyiydi 1 maaşla insanlar evini,arabasını alabiliyor,1 maaşla 10 kişi geçindirebiliyordu şimdi 10 maaşla bunlar yapılamıyor.
Olacak o kadar,plastip show vardı ama hiçbi siyasi ses etmezdi hatta ne güzel oynamışınız diye tebrik ederdi,şimdi olsa hepsi fetocu vs olur.
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