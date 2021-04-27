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    Itopya Beylikdüzü Mağaza İlginin Odağı Oldu

    Itopya IT ve Gaming teknoloji ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümler sunarak büyümeye devam
    27 Nisan 2021, 13:45 (9 sa.)
    1,2b
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    2020 Kasım ayında hem farklı lokasyonlardaki müşterilerimize daha rahat ulaşabilecekleri hem de hizmet ağımızı genişletmek amacıyla 750 metrekarelik bir alana sahip İtopya Beylikdüzü mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Beylikdüzü mağazamız, Acıbadem mağazamızda da olduğu gibi dünyanın en büyük teknoloji markalarına ait gaming ürünlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bunun en büyük amaçlarından birisi de müşterilerimize, mağazalarımızı ziyaret ettiklerinde en iyi hizmeti kalitesini sunmanın yanında internette arayıp merak ettikleri ürünleri diledikleri şekilde kolayca test etme imkânı tanıyacak bir platform oluşturmaktı.  

     

    Yine, Beylikdüzü Itopya mağazamız içerisinde ürün sergileme alanlarının haricinde, müşterilerimize destek sağlamak amacıyla kurulmuş müşteri hizmetleri bölümü ve müşterilerimizin kullanımına açık olarak bir de kafeterya bulunmaktadır.  

    Acıbadem mağazamızdan farklı bir konsepte sahip olması nedeniyle E-5 karayolu üzerindeki Beylikdüzü mağazamıza, açıldığı günden beri İstanbul’un birçok farklı yerinden de yoğun bir ilgi olmuştur. Tüm bu ilgiden dolayı tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.  

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    Itopya Beylikdüzü Mağaza İlginin Odağı Oldu
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    Itopya Hakkında 

    Itopya IT ve Gaming ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren, yenilikçi mağazacılık anlayışı ve gelişmiş web mağazası özellikleriyle müşterilere teknolojik çözümler sunan bir markadır. İlk mağazasını Acıbadem'de açan Itopya, kısa süre içerisinde ikinci şubesini de Beylikdüzü ilçesinde açtı. Mutlu müşteri ve mutlu çalışma arkadaşı prensibiyle yola çıkan Itopya, her gün yenilenen kampanyalarıyla itopya.com üzerinden ziyaretçilerine en güncel ürün gamını sunmaktadır. 

    Web: https://www.itopya.com/  

    Instagram : https://www.instagram.com/itopyacom/  

    Youtube Kanalı : https://www.youtube.com/channel/UCQDXt8aUhWa3RfyWxNBiEhw  



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