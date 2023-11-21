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    Anlık Bildirim

    ITOPYA.COM’DA Süper Cuma Fırsatları 24 Kasım 20:00’DA Başlıyor!

    Gelenekselleşen SÜPER CUMA kampanyası bu yıl da Kasım ayının son haftası başlıyor                                                                                                    

    Gelenekselleşen SÜPER CUMA kampanyası bu yıl da Kasım ayının son haftası başlıyor. 24 Kasım Cuma 20:00’da başlayacak olan kampanyada Hazır Sistemler, Notebooklar, Tabletler, Ekran Kartları, Monitörler ve daha birçok Gaming üründe süper fiyatlar bizleri bekliyor. Yılın en çok merak edilen ve beklenen SÜPER CUMA kampanyası ile Gaming ve Teknoloji ürünlerinde tüm ihtiyaçlarınızı ITOPYA.COM ile tamamlayabilirsiniz!

    Yılın En Büyük Fırsatları Hangi Ürünlerde Olacak?

    ITOPYA.COM olarak her zaman en çok istenilen ve en beğenilen ürünleri süper avantajlarla sizlere sunuyoruz. Hızla gelişen gaming sektörü ile birlikte ürün yelpazesini de genişleten ITOPYA, oyuncuları ve teknoloji tutkunlarını sevindirecek bir yeni kampanya daha düzenliyor. SÜPER CUMA kampanyasında, notebook, tablet, ekran kartı, monitör, kulaklık ve daha birçok kategoride, Asus, Corsair, Logitech, Gigabyte, MSI, Razer, SteelSeries gibi en çok tercih edilen markaların en sevilen ürünlerinin yanı sıra ITOPYA hazır sistemlerde de çok özel fiyatlar sizlerle olacak.

    ITOPYA.COM’DA Süper Cuma Fırsatları 24 Kasım 20:00’DA Başlıyor! Tam Boyutta Gör

    ITOPYA.COM’DA Süper Cuma Fırsatları 24 Kasım 20:00’DA Başlıyor! Tam Boyutta Gör

    İndirimler Nerede Geçerli?

    SÜPER CUMA kampanyası ITOPYA.COM’un web sitesinde ve İstanbul Acıbadem, Beylikdüzü,

    Ataköy Airport AVM ve Ankara Söğütözü Mağazasında  geçerli olacak.

    Kampanyayı Nasıl Takip Edebilirim?

    En yeni ve en yalın ürün sunumları gerçekleştirdiğimiz Youtube kanalımız, en sıcak fırsatları sunduğumuz Instagram hesabımız ve birçok avantaj sunduğumuz ürünlerin bir arada olduğu web sitemizi takip etmeyi unutma!


    Kampanyayı aşağıdaki bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz!

    https://www.itopya.com/super-cuma-firsatlari-basliyor_s227

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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