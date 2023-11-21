ITOPYA.COM’DA Süper Cuma Fırsatları 24 Kasım 20:00’DA Başlıyor!

Gelenekselleşen SÜPER CUMA kampanyası bu yıl da Kasım ayının son haftası başlıyor. 24 Kasım Cuma 20:00’da başlayacak olan kampanyada Hazır Sistemler, Notebooklar, Tabletler, Ekran Kartları, Monitörler ve daha birçok Gaming üründe süper fiyatlar bizleri bekliyor. Yılın en çok merak edilen ve beklenen SÜPER CUMA kampanyası ile Gaming ve Teknoloji ürünlerinde tüm ihtiyaçlarınızı ITOPYA.COM ile tamamlayabilirsiniz!
Yılın En Büyük Fırsatları Hangi Ürünlerde Olacak?
ITOPYA.COM olarak her zaman en çok istenilen ve en beğenilen ürünleri süper avantajlarla sizlere sunuyoruz. Hızla gelişen gaming sektörü ile birlikte ürün yelpazesini de genişleten ITOPYA, oyuncuları ve teknoloji tutkunlarını sevindirecek bir yeni kampanya daha düzenliyor. SÜPER CUMA kampanyasında, notebook, tablet, ekran kartı, monitör, kulaklık ve daha birçok kategoride, Asus, Corsair, Logitech, Gigabyte, MSI, Razer, SteelSeries gibi en çok tercih edilen markaların en sevilen ürünlerinin yanı sıra ITOPYA hazır sistemlerde de çok özel fiyatlar sizlerle olacak.
İndirimler Nerede Geçerli?
SÜPER CUMA kampanyası ITOPYA.COM’un web sitesinde ve İstanbul Acıbadem, Beylikdüzü,
Ataköy Airport AVM ve Ankara Söğütözü Mağazasında geçerli olacak.
Kampanyayı Nasıl Takip Edebilirim?
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Kampanyayı aşağıdaki bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz!
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.