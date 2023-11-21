Gelenekselleşen SÜPER CUMA kampanyası bu yıl da Kasım ayının son haftası başlıyor. 24 Kasım Cuma 20:00’da başlayacak olan kampanyada Hazır Sistemler, Notebooklar, Tabletler, Ekran Kartları, Monitörler ve daha birçok Gaming üründe süper fiyatlar bizleri bekliyor. Yılın en çok merak edilen ve beklenen SÜPER CUMA kampanyası ile Gaming ve Teknoloji ürünlerinde tüm ihtiyaçlarınızı ITOPYA.COM ile tamamlayabilirsiniz!

Yılın En Büyük Fırsatları Hangi Ürünlerde Olacak?

ITOPYA.COM olarak her zaman en çok istenilen ve en beğenilen ürünleri süper avantajlarla sizlere sunuyoruz. Hızla gelişen gaming sektörü ile birlikte ürün yelpazesini de genişleten ITOPYA, oyuncuları ve teknoloji tutkunlarını sevindirecek bir yeni kampanya daha düzenliyor. SÜPER CUMA kampanyasında, notebook, tablet, ekran kartı, monitör, kulaklık ve daha birçok kategoride, Asus, Corsair, Logitech, Gigabyte, MSI, Razer, SteelSeries gibi en çok tercih edilen markaların en sevilen ürünlerinin yanı sıra ITOPYA hazır sistemlerde de çok özel fiyatlar sizlerle olacak.

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İndirimler Nerede Geçerli?

SÜPER CUMA kampanyası ITOPYA.COM’un web sitesinde ve İstanbul Acıbadem, Beylikdüzü,

Ataköy Airport AVM ve Ankara Söğütözü Mağazasında geçerli olacak.

Kampanyayı Nasıl Takip Edebilirim?

En yeni ve en yalın ürün sunumları gerçekleştirdiğimiz Youtube kanalımız, en sıcak fırsatları sunduğumuz Instagram hesabımız ve birçok avantaj sunduğumuz ürünlerin bir arada olduğu web sitemizi takip etmeyi unutma!



Kampanyayı aşağıdaki bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz!

https://www.itopya.com/super-cuma-firsatlari-basliyor_s227

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ITOPYA.COM’DA Süper Cuma Fırsatları 24 Kasım 20:00’DA Başlıyor!