AFAD, iklim değişikliğinin 2100 yılında Türkiye'ye etkilerine ilişkin harita hazırladı

Tam Boyutta Gör Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İklim Değişikliği Afet Yönetimi (İDAY) projesi kapsamında iklim değişikliğinin Türkiye'yi 2100 yılına kadar nasıl etkileyeceğini gösteren haritalar hazırladı.

AFAD, 2020'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İDAY projesini başlattı. Proje ile iklim değişikliğinin neden olabileceği afetlere ilişkin riskleri belirlemek, kayıpları azaltmak ve riskleri yönetmek için AFAD'ın ve pilot illerin kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendi. Almanya, İtalya ve İspanya'daki konuya ilişkin uygulamaların incelendiği çalışma ziyaretleri düzenlendi. Proje kapsamında, AFAD personeli eğitildi, risk analizleri yapıldı, uyum planları geliştirildi ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.

AFAD'da afet risk azaltma çalışmaları

AFAD Proje Yönetim Ofisi Başkanı Betül Kurada, İDAY projesi ile Antalya ve Trabzon'da iklim uyum planları hazırlandığını belirtti. Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Sel, heyelan, çığ gibi afetler iklim değişikliğinden kaynaklı olarak meydana geliyor. AFAD, iklim değişikliğinden kaynaklı afetlere müdahale için personeline eğitimler veriyor. Afetlerin ülkemize etkisinin azaltılması amaçlanıyor.

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AFAD Proje Yönetim Ofisi Başkanı Betül Kurada, bu haritalarda iklim değişikliğiyle yaşanacak değişimlerin görülebildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bu harita afet bazında hazırlandı ve ülke geneli için soğuk hava dalgasında azalış ve sıcak hava dalgasında bir artış bekliyoruz. Önlem alınmadığı takdirde bu durum afetlerin şiddetini ve sıklığını artırmasının yanı sıra tarım ile hayvancılık gibi birçok alanı etkileyecek. Tabii ki kuraklıkta bir artış var ama bu artışın daha düşük seviyelerde tutulmasını sağlayabiliriz. Önlem alındığı takdirde kötü senaryoya geçmemiz söz konusu olmayabilir ve daha düzgün bir hayat yaşanabilir."

"2100'e sözümüz var"

Kurada, kötümser senaryoya göre, bu yıl doğan bir bebeğin 2100 yılında kıtlık ve susuzluğun olduğu, dışarı çıkamadığı bir dönemde yaşayabileceğine işaret ederek, "Ama biz bugünden önlem alırsak, bugünden iklim uyum eylem planlarımızı harekete geçirirsek, bireysel önlemler alırsak bunu engelleyebiliriz." dedi.

İklim değişikliği Türkiye'de dışarıda geçirilebilecek gün sayısını azaltacak

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) akademisyenlerinin yaptığı araştırma, ev dışında geçirilebilecek gün sayısının iklim değişikliği nedeniyle bazı ülkelerde artacağını, bazılarında düşeceğini, Türkiye'de söz konusu gün sayısının 2100'e kadar kötü senaryoda 14, iyi senaryoda ise 5 gün azalacağını gösterdi. Dışarıda geçirilebilecek günlerdeki sıcaklık kriterini 10 ile 25 derece arasında kabul eden çalışmada, 1980'den 2100'e kadar geçen sürede dünyadaki her ülkenin yıl içinde dışarıda geçirilecek gün sayısındaki değişimler ortaya konmaya çalışıldı.

10 derece ile 25 derece arasında ve yağış almayan gün filtreleri birlikte seçildiğinde Türkiye'de dışarıda geçirilen gün sayısı halihazırda yılda ortalama 139 olarak görülüyor. Bu sayının 2100 yılına kadar kötü senaryoda 14 gün, iyi senaryoda ise 5 gün düşeceği tahmin ediliyor.

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