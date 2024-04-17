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    AFAD, iklim değişikliğinin 2100 yılında Türkiye'ye etkilerine ilişkin harita hazırladı

    AFAD tarafından yürütülen İklim Değişikliği Afet Yönetimi (İDAY) projesi kaspsamında iklim değişikliğinin Türkiye'ye 2100 yılındaki etkisi hakkında harita hazırlandı.
    İklim değişikliğinin 2100 yılında Türkiye'ye etkileri haritası Tam Boyutta Gör
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İklim Değişikliği Afet Yönetimi (İDAY) projesi kapsamında iklim değişikliğinin Türkiye'yi 2100 yılına kadar nasıl etkileyeceğini gösteren haritalar hazırladı.

    AFAD, 2020'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İDAY projesini başlattı. Proje ile iklim değişikliğinin neden olabileceği afetlere ilişkin riskleri belirlemek, kayıpları azaltmak ve riskleri yönetmek için AFAD'ın ve pilot illerin kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendi. Almanya, İtalya ve İspanya'daki konuya ilişkin uygulamaların incelendiği çalışma ziyaretleri düzenlendi. Proje kapsamında, AFAD personeli eğitildi, risk analizleri yapıldı, uyum planları geliştirildi ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.

    AFAD'da afet risk azaltma çalışmaları

    AFAD Proje Yönetim Ofisi Başkanı Betül Kurada, İDAY projesi ile Antalya ve Trabzon'da iklim uyum planları hazırlandığını belirtti. Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Sel, heyelan, çığ gibi afetler iklim değişikliğinden kaynaklı olarak meydana geliyor. AFAD, iklim değişikliğinden kaynaklı afetlere müdahale için personeline eğitimler veriyor. Afetlerin ülkemize etkisinin azaltılması amaçlanıyor.

    AFAD Proje Yönetim Ofisi Başkanı Betül Kurada, bu haritalarda iklim değişikliğiyle yaşanacak değişimlerin görülebildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

    "Bu harita afet bazında hazırlandı ve ülke geneli için soğuk hava dalgasında azalış ve sıcak hava dalgasında bir artış bekliyoruz. Önlem alınmadığı takdirde bu durum afetlerin şiddetini ve sıklığını artırmasının yanı sıra tarım ile hayvancılık gibi birçok alanı etkileyecek. Tabii ki kuraklıkta bir artış var ama bu artışın daha düşük seviyelerde tutulmasını sağlayabiliriz. Önlem alındığı takdirde kötü senaryoya geçmemiz söz konusu olmayabilir ve daha düzgün bir hayat yaşanabilir."

     "2100'e sözümüz var"

    Kurada, kötümser senaryoya göre, bu yıl doğan bir bebeğin 2100 yılında kıtlık ve susuzluğun olduğu, dışarı çıkamadığı bir dönemde yaşayabileceğine işaret ederek, "Ama biz bugünden önlem alırsak, bugünden iklim uyum eylem planlarımızı harekete geçirirsek, bireysel önlemler alırsak bunu engelleyebiliriz." dedi.

    İklim değişikliği Türkiye'de dışarıda geçirilebilecek gün sayısını azaltacak

    ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) akademisyenlerinin yaptığı araştırma, ev dışında geçirilebilecek gün sayısının iklim değişikliği nedeniyle bazı ülkelerde artacağını, bazılarında düşeceğini, Türkiye'de söz konusu gün sayısının 2100'e kadar kötü senaryoda 14, iyi senaryoda ise 5 gün azalacağını gösterdi. Dışarıda geçirilebilecek günlerdeki sıcaklık kriterini 10 ile 25 derece arasında kabul eden çalışmada, 1980'den 2100'e kadar geçen sürede dünyadaki her ülkenin yıl içinde dışarıda geçirilecek gün sayısındaki değişimler ortaya konmaya çalışıldı.

    10 derece ile 25 derece arasında ve yağış almayan gün filtreleri birlikte seçildiğinde Türkiye'de dışarıda geçirilen gün sayısı halihazırda yılda ortalama 139 olarak görülüyor. Bu sayının 2100 yılına kadar kötü senaryoda 14 gün, iyi senaryoda ise 5 gün düşeceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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